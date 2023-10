Duncanville continues to lead 6A; Melissa, Aledo sit atop 5A and Gordon remains undefeated

The Week 7 high school rankings from Dave Campbell's Texas Football magazine and TexasFootball.com, distributed by The Associated Press.

Duncanville, Aledo and Melissa are still holding on to first place in their respective classes, with Gordon hanging on to its first-place spot in its class with a 5-0 record.

See all of the statewide rankings below.

2023 TEXAS HIGH SCHOOL FOOTBALL

Week 1, Aug. 24-26: Scores

Week 2, Aug. 31-Sept. 2: Rankings | Scores

Week 3, Sept. 7-9: Rankings | Scores

Week 4, Sept. 14-16: Rankings | Scores

Week 5, Sept. 21--23: Rankings | Scores

Week 6, Sept. 28-30: Rankings | Scores

CLASS 6A

Rank School (Record) Week 6 Prv rank

1 Duncanville (4-0) Idle 1

2 Galena Park North Shore (5-0) W: Sheldon King, 42-6 2

3 DeSoto (4-0) Idle 3

4 Austin Westlake (5-0) W: Del Valle, 58-0 4

5 Austin Vandegrift (5-0) W: Manor, 51-6 5

6 Southlake Carroll (5-0) Idle 6

7 Humble Atascocita (5-0) W: Beaumont West Brook, 71-0 7

8 Katy (5-1) W: Katy Jordan, 42-35 8

9 North Crowley (5-0) Idle 9

10 Humble Summer Creek (5-0) W: Humble, 42-15 10

11 Lake Travis (4-1) Idle 11

12 Cibolo Steele (4-1) Idle 12

13 McKinney (6-0) W: Denton Braswell, 35-14 13

14 Northwest Nelson (5-0) Idle 14

15 Houston Lamar (6-0) W: Houston Westside, 57-0 16

16 Dickinson (4-1) Idle 17

17 Willis (6-0) W: Cleveland, 75-14 18

18 Pflugerville Weiss (6-0) W: Temple, 28-25 15

19 Tomball Memorial (5-0) W: Klein Forest, 34-7 19

20 SA Reagan (5-0) W: SA Lee, 59-0 20

21 Rockwall (5-1) W: Mesquite Horn, 35-31 22

22 Prosper (5-1) W: Little Elm, 51-13 23

23 Dripping Springs (4-1) W: Buda Johnson, 62-13 24

24 Coppell (5-0) W: Lewisville, 49-28 NR

25 Katy Jordan (4-1) L: Katy, 42-35 25

Dropped out: No. 21 Sheldon King

CLASS 5A DIVISION I

Rank School (Record) Week 6 Prv rank

1 Aledo (6-0) W: Lewisville The Colony, 60-14 1

2 Longview (4-1) Idle 2

3 Mansfield Timberview (6-0) W: NRH Birdville, 40-21 3

4 Port Arthur Memorial (5-0) W: Crosby, 63-31 4

5 Lamar Fulshear (5-0) W: Angleton, 39-7 5

6 Comal Smithson Valley (4-1) Idle 6

7 Red Oak (5-0) W: Killeen Shoemaker, 17-14 7

8 PSJA North (5-0) Idle 8

9 Frisco Lone Star (4-1) W: Frisco Liberty, 56-0 9

10 Forney (5-0) Idle 10

Dropped out: None

CLASS 5A DIVISION II

Rank School (Record) Week 6 Prv rank

1 Melissa (5-0) Idle 1

2 Frisco Emerson (6-0) W: Carrollton Creekview, 77-12 2

3 Montgomery Lake Creek (6-0) W: Montgomery, 36-35 3

4 Midlothian Heritage (5-0) Idle 4

5 Texarkana (6-0) W: Mount Pleasant, 58-29 5

6 Port Neches-Groves (4-1) W: Texas City, 38-23 6

7 Dallas South Oak Cliff (4-2) W: Dallas Spruce, 62-3 7

8 Fort Bend Marshall (4-1) W: Santa Fe, 28-7 8

9 Lucas Lovejoy (4-1) Idle 9

10 Belton (6-0) W: Elgin, 45-16 10

Dropped out: None

CLASS 4A DIVISION I

Rank School (Record) Week 6 Prv rank

1 Tyler Chapel Hill (5-0) W: Palestine, 40-31 1

2 Boerne (4-1) Idle 2

3 Celina (5-0) Idle 3

4 Anna (4-1) W: Prosper Walnut Grove, 52-7 4

5 China Spring (4-2) W: SA Cornerstone, 49-28 5

6 Kilgore (5-1) W: Jacksonville, 49-7 6

7 Alvin Iowa Colony (5-0) W: Stafford, 38-31 8

8 Stephenville (4-2) W: Brownwood, 27-17 9

9 El Campo (3-2) Idle NR

10 Brownwood (5-1) L: Stephenville, 27-17 7

Dropped out: No. 10 Hereford

CLASS 4A DIVISION II

Rank School (Record) Week 6 Prv rank

1 Carthage (6-0) W: Brownsboro, 45-0 1

2 Silsbee (6-0) W: Hardin-Jefferson, 64-13 2

3 Texarkana Pleasant Grove (5-0) Idle 3

4 Cuero (5-0) Idle 4

5 Wimberley (5-0) Idle 5

6 Bellville (6-0) W: West Columbia, 63-0 6

7 Hamshire-Fannett (6-0) W: Jasper, 31-28 7

8 Graham (6-0) W: Wichita Falls, 53-13 8

9 Gilmer (3-2) Idle 9

10 Monahans (5-0) Idle NR

Dropped out: No. 10 Madisonville

CLASS 3A DIVISION I

Rank School (Record) Week 6 Prv rank

1 Franklin (6-0) W: Rockdale, 25-15 1

2 Columbus (6-0) W: Madisonville, 49-21 2

3 Malakoff (6-0) W: Fairfield, 51-0 3

4 Hitchcock (6-0) W: Salado, 45-14 4

5 Winnsboro (5-0) W: Commerce, 55-7 5

6 Paradise (6-0) W: Pilot Point, 65-7 6

7 Edna (3-1) W: CC London, 35-0 7

8 Brock (3-3) W: Peaster, 61-0 9

9 Pottsboro (5-0) W: Mineola, 55-40 10

10 Muleshoe (6-0) W: Brownfield, 48-21 NR

Dropped out: No. 8 Yoakum

CLASS 3A DIVISION II

Rank School (Record) Week 6 Prv rank

1 Gunter (5-0) Idle 1

2 Canadian (5-0) W: Canyon Randall, 69-28 2

3 El Maton Tidehaven (5-0) W: East Bernard, 15-7 3

4 Hooks (5-0) W: Prairiland, 47-0 5

5 Newton (4-0) W: Anderson-Shiro, 53-8 6

6 Troup (5-0) W: Quitman, 43-22 7

7 Poth (4-1) Idle 8

8 Bells (4-0) Idle 9

9 Holliday (4-1) W: Snyder, 31-0 10

10 Littlefield (4-1) Idle NR



Dropped out: No. 4 Wall

CLASS 2A DIVISION I

Rank School (Record) Week 6 Prv rank

1 Timpson (6-0) W: San Augustine, 72-6 1

2 Refugio (5-1) W: Three Rivers, 59-14 2

3 Tolar (4-1) W: Hamilton, 38-0 3

4 Cooper (5-1) W: Bogata Rivercrest, 54-12 4

5 Stratford (5-0) W: Perryton, 33-13 5

6 Hawley (4-1) Idle 6

7 Beckville (5-1) W: Hawkins, 92-12 7

8 Sonora (5-0) Idle 8

9 Garrison (6-0) W: Joaquin, 49-20 9

10 Holland (5-0) Idle 10



Dropped out: None

CLASS 2A DIVISION II

Rank School (Record) Week 6 Prv rank

1 Albany (5-0) Idle 1

2 Mart (6-0) W: Hico, 23-0 2

3 New Home (5-0) Idle 3

4 Chilton (5-0) Idle 4

5 Collinsville (4-1) Idle 5

6 Sunray (5-1) W: Guymon (OK), 68-27 6

7 Lovelady (5-0) Idle 7

8 Wellington (3-2) Idle 8

9 Wink (5-1) W: Eldorado, 49-14 9

10 Seymour (5-1) W: Archer City, 46-28 10



Dropped out: None

CLASS 1A SIX-MAN DIVISION I

Rank School (Record) Week 6 Prv rank

1 Gordon (5-0) W: Santa Anna, 56-8 1

2 Knox City (6-0) W: Saint Jo, 48-0 2

3 Abbott (6-0) W: Gail Borden County, 78-56 3

4 Westbrook (4-1) Idle 4

5 Jonesboro (5-1) W: Austin Hill Country, 62-16 5

6 Whiteface (6-0) W: Kress, 56-7 6

7 Happy (4-1) Idle 7

8 Aquilla (6-0) W: Bynum, 64-60 9

9 Miami (6-0) Groom, 56-6 NR

10 Rankin (4-2) W: Lubbock Home School Christian, 54-8 10



Dropped out: No. 9 May

CLASS 1A SIX-MAN DIVISION II

Rank School (Record) Week 6 Prv rank

1 Benjamin (460) W: Loraine, 61-16 1

2 Oglesby (6-0) W: May, 54-6 2

3 Jayton (6-0) W: Spur, 63-6 3

4 Cherokee (5-0) Idle 4

5 Lamesa Klondike (5-1) W: O'Donnell, 72-24 5

6 Richland Springs (5-0) Idle 6

7 Newcastle (5-1) W: Aspermont, 48-0 7

8 Whitharral (5-1) W: Nazareth, 62-36 8

9 Amherst (6-0) W: Claude, 51-6 9

10 Rochelle (6-0) W: Moran, 52-0 10



Dropped out: None

PRIVATE SCHOOLS - 11-MAN

Rank School (Record) Week 6 Prv rank

1 Houston St. Thomas (5-0) W: Houston Kinkaid, 28-13 1

2 Houston Bellaire Episcopal (6-0) W: Episcopal School of Dallas, 42-9 3

3 Dallas Christian (5-1) W: FW Christian, 58-16 2

4 Lubbock Christian (5-0) W: Muenster Sacred Heart, 48-0 4

5 Austin Regents (4-1) W: Victoria St. Joseph, 55-7 5



Dropped out: None

PRIVATE SCHOOLS - SIX-MAN

Rank School (Record) Week 6 Prv rank

1 Pasadena First Baptist (6-0) W: Houston Westbury Christian, 50-0 1

2 FW Covenant Classical (4-1) W: Amarillo San Jacinto, 48-0 2

3 Conroe Covenant (5-0) Idle 4

4 Bastrop Tribe Consolidated (5-0) Idle 5

5 East Texas Homeschool (5-0) Idle NR



Dropped out: No. 3 Austin Hill Country