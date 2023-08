Big Game Friday: Texas High School Football Scores, Aug. 24-26, 2023

Below are the Texas high school football scores for games played Thursday through Saturday, Aug. 24-26, 2023.

THURSDAY TEXAS HIGH SCHOOL FOOTBALL SCORES

CLASS 6A

Aldine Eisenhower 18, Katy Morton Ranch 16

Aldine Nimitz 20, Grand Oaks 7

Alvin 49, Aldine 0

Amarillo Tascosa 28, Amarillo Palo Duro 7

Austin Anderson 42, Austin McCallum 0

Baytown Sterling 63, Houston Northbrook 0

Belton 35, Pflugerville Hendrickson 27

Cedar Park Vista Ridge 21, Austin Bowie 14

Cypress Lakes 32, Cypress Ridge 14

EP Americas 44, Las Cruces, N.M. 19

Fort Bend Clements 14, Rosenberg Terry 0

Fort Bend Elkins 53, Houston Bellaire 7

Fort Bend Travis 26, Spring 13

FW Paschal 38, Irving 6

Garland Lakeview Centennial 28, Frisco Memorial 7

Katy Seven Lakes 35, Houston Memorial 28, OT

Keller 37, Abilene Cooper 14

Killeen Harker Heights 57, Killeen Ellison 13

Klein Forest 24, Alief Taylor 16

McAllen 39, Edinburg 23

McAllen Memorial 28, Brownsville Hanna 20

McKinney 23, Longview 21

Mesquite Horn 36, Plano West 12

Richardson Lake Highlands 35, Mesquite Poteet 7

SA Churchill 21, SA Northside Stevens 6

SA Northside Warren 34, Laredo United 14

CLASS 5A

Alice 55, CC King 0

Arlington Seguin 21, Midlothian 7

Austin Crockett 42, SA Highlands 0

Boerne-Champion 37, Laredo United South 27

Carrollton Smith 39, Denton 7

CC Miller 71, Rockport-Fulton 7

Clint Horizon 8, EP Jefferson 0

Denton Ryan 27, New Braunfels 24

Frisco 24, FW Brewer 6

Frisco Centennial 38, Richardson 29

Frisco Heritage 41, Dallas White 14

Frisco Lebanon Trail 24, Princeton 23

Frisco Wakeland 21, Grapevine 13

FW Carter-Riverside 39, Dallas Jefferson 0

FW North Side 36, Dallas Roosevelt 0

Gregory-Portland 25, CC Calallen 7

Houston Milby 61, Pasadena 57

Houston Sterling 42, Houston Spring Woods 7

Humble Kingwood Park 21, Aldine MacArthur 13

Manor 39, Austin LBJ 26

Mansfield Timberview 35, South Grand Prairie 0

North Forney 55, Whitehouse 33

PSJA Memorial 48, La Joya Juarez-Lincoln 20

SA Houston 18, San Antonio YMLA 6

SA McCollum 27, SA South San Antonio 0

SA Veterans Memorial 42, SA Harlandale 19

Texarkana Texas 48, Frisco Lone Star 40

CLASS 4A

Canyon 43, Clovis, N.M. 15

Houston Kashmere 50, Sharpstown 0

Houston North Forest 46, Houston Waltrip 13

Houston Scarborough 44, Pro-Vision Academy 0

Kingsville King 21, Robstown 18

Lubbock Estacado 65, Midland Greenwood 51

WF Hirschi 34, Clint 0

CLASS 3A

Bells 34, Muenster 19

CC London 33, Bishop 7

Corsicana Mildred 48, Dallas Life Oak Cliff 0

Daingerfield 53, Gladewater 32

Gladewater Sabine 64, Longview Spring Hill 20

Lyford 36, Port Isabel 29

Millsap 20, Hamilton 7

Taft 41, Skidmore-Tynan 14

Tolar 49, Peaster 9

CLASS 2A

Booker 36, Anton 12

Collinsville 48, Tioga 20

Freer 42, Banquete 16

Gladewater Union Grove 37, Tyler Gorman 14

Holland 31, Burton 14

Price Carlisle 38, Harleton 26

Timpson 50, Beckville 13

CLASS 1A

Bluff Dale 40, Lingleville 26

Claude 56, Roby 6

Jayton 68, Garden City 20

Knox City 34, Westbrook 24

Loop 51, Lubbock Christ The King 31

Lorenzo 54, Wellman-Union 44

Paducah 74, Guthrie 12

Silverton 74, Petersburg 61

Southland 45, Cotton Center 0

Trent 51, Lueders-Avoca 6

Vernon Northside 51, Afton Patton Springs 6

Walnut Springs 49, Ranger 48

Water Valley 60, Abilene Texas Leadership 9

Zephyr 42, Bronte 18

PRIVATE SCHOOLS

Bellville Faith 61, Waco Texas Wind 45

Giddings State School 60, CC Incarnate Word 14

St. Mary's Hall 39, Barksdale Nueces Canyon 32

Waco Vanguard 57, Grace 12

OTHER

Alpha Omega 64, Burkeville 14

EP Pebble Hills 24, Canutillo 21

Fort Worth Christian 36, Dublin 13

Gadsden , N.M. 21, El Paso 14

Grayson Christian 46, Savoy 14

Iowa Colony 38, Fort Bend Christian 13

Jersey Village 27, Alief Hastings 13

N. Richland Hills Richland 23, Mansfield Legacy 21

Randle 47, Pasadena Memorial 0

Rio Grande City La Grulla 28, Brownsville Porter 21

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS

Houston Northside vs. Houston MSTC, ppd. to Aug 25th.

Wilson vs. Amarillo PCHEA, CCD.

FRIDAY TEXAS HIGH SCHOOL FOOTBALL SCORES

SATURDAY TEXAS HIGH SCHOOL FOOTBALL SCORES

