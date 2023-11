Big Game Friday: Texas high school football scores, Nov. 2-4, 2023

Below are the Texas high school football scores for games played Thursday through Saturday, Nov. 2-4, 2023.

2023 TEXAS HIGH SCHOOL FOOTBALL

THURSDAY TEXAS HIGH SCHOOL FOOTBALL SCORES

CLASS 6A

Allen 66, Little Elm 21

Amarillo Tascosa 56, Lubbock Coronado 34

Arlington 52, Arlington Sam Houston 0

Arlington Lamar 24, South Grand Prairie 17

Arlington Martin 30, Arlington Bowie 29

Austin Westlake 34, Buda Johnson 0

Cedar Hill 37, Mansfield Lake Ridge 6

Cibolo Steele 31, Schertz Clemens 14

Cypress Woods 61, Cypress Park 33

De Soto 63, Mansfield 24

Deer Park 52, Pasadena South Houston 7

Denton Guyer 42, Prosper Rock Hill 14

Duncanville 35, Mansfield Legacy 3

Eagle Pass 48, Del Rio 14

Edinburg Vela 56, McAllen Rowe 12

EP Coronado 26, EP Montwood 21

EP Franklin 48, EP El Dorado 40

Galena Park North Shore 55, Humble Kingwood 7

Garland Lakeview Centennial 41, Garland Naaman Forest 34

Houston Lamar 58, Houston Bellaire 0

Hurst Bell 24, Euless Trinity 21

Katy Cinco Ranch 40, Katy Seven Lakes 36

Keller 34, Haltom 28

Killeen Harker Heights 59, Bryan 37

Killeen Shoemaker 75, Granbury 7

Klein Forest 17, Klein Oak 14

Lake Travis 66, Austin Bowie 14

Laredo United 35, Laredo Alexander 15

Leander Rouse 42, Elgin 21

New Braunfels 37, Converse Judson 35

North Crowley 56, Crowley 21

Pearland 44, Alief Hastings 27

Pearland Dawson 61, Alvin 10

Prosper 24, McKinney 12

Richardson Lake Highlands 49, Irving 27

SA Churchill 28, LEE 0

SA Northside Brennan 44, SA Northside Jay 14

Spring 40, Aldine Eisenhower 10

Spring Westfield 70, Aldine 0

Waxahachie 21, Dallas Skyline 0

Weatherford 28, FW Paschal 7



CLASS 5A

Alice 32, Kingsville King 0

Amarillo 61, Lubbock Monterey 28

Brownsville Memorial 71, Brownsville Lopez 21

Canutillo 62, El Paso 0

CC Miller 76, CC Carroll 24

Colleyville Heritage 28, FW Wyatt 21

Dallas Adamson 54, Dallas Jefferson 0

Dallas Kimball 39, Dallas Wilson 17

Dallas South Oak Cliff 34, Seagoville 13

Denison 47, Mesquite Poteet 16

Denton Braswell 42, McKinney Boyd 24

Denton Ryan 28, Justin Northwest 14

Fort Bend Hightower 49, Fort Bend Austin 12

Fort Bend Marshall 41, Dayton 7

FW Eastern Hills 30, Lake Worth 24

Galveston Ball 65, Wisdom 6

Grapevine 71, FW Trimble Tech 8

Houston Waltrip 58, Houston Austin 10

Lucas Lovejoy 28, Melissa 7

Mansfield Timberview 55, Dallas Adams 0

Manvel 42, Rosenberg Terry 7

Mercedes 35, Brownsville Porter 6

Pflugerville Weiss 52, Hutto 29

PSJA Southwest 21, Mission Sharyland 20

Red Oak 21, Midlothian 7

SA Jefferson 30, SA Edison 9

Terrell 50, Greenville 26

Wylie East 49, Garland Rowlett 8



CLASS 4A

Argyle 59, Carrollton Creekview 0

Crandall 54, Princeton 35

FW Castleberry 62, FW Carter-Riverside 20

FW Western Hills 70, FW Diamond Hill-Jarvis 6

Houston Furr 28, Houston Kashmere 12

Houston Scarborough 14, Houston Washington 8

Kennedale 14, FW Dunbar 7



CLASS 3A

Anahuac 48, Cleveland Tarkington 10

Bells 49, Leonard 28

Buna 34, Hardin 8

East Chambers 28, Orangefield 6

Gunter 54, Blue Ridge 0

Lubbock Roosevelt 36, Littlefield 6

West 69, Dallas Inspired Vision 6

Woodville 34, Palestine Westwood 31



CLASS 2A

Gruver 68, Boys Ranch 12



CLASS 1A

Abbott 46, Gholson 0

Avalon 60, Blum 14

Blackwell 46, Trent 0

Borden County 50, Lenorah Grady 0

Cherokee 58, Lohn 6

Gilmer Union Hill 54, Campbell 0

Lamesa Klondike 56, Wilson 0

Lefors 48, Darrouzett 0

Medina 71, Barksdale Nueces Canyon 0

Nazareth 56, Wildorado 6

Roscoe Highland 54, Roby 8

Saint Jo 52, Savoy 0

Throckmorton 56, Rule 6

Turkey Valley 52, Vernon Northside 6

Westbrook 48, Rotan 2



PRIVATE SCHOOLS

Argyle Liberty Christian 49, Lubbock Christian 7

Frisco Legacy Christian 49, Flower Mound Coram Deo 3

Pasadena First Baptist 53, Beaumont Legacy Christian 6



OTHER

Austin 28, Del Valle 13

Austin Northeast 20, Austin Navarro 13

Cypress Bridgeland 48, Cypress Springs 17

Frisco Emerson 72, Frisco Independence 7

Frisco Panther Creek 31, Celina 27

Jordan 52, Katy Morton Ranch 49

Randle 35, Huntsville 6

San Antonio Harlan 21, SA Northside Taft 14

FRIDAY TEXAS HIGH SCHOOL FOOTBALL SCORES

Scores will be added after the games are played.

SATURDAY TEXAS HIGH SCHOOL FOOTBALL SCORES

Scores will be added after the games are played.