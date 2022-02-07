march primary

March Primary 2022: Who is on the Democratic Ballot in Denton County?

The Texas primary is on Tuesday, March 1; Early voting runs Feb. 14-25

See Other Ballots
Democrat: Collin | Dallas | Denton | Tarrant
Republican: Collin | Dallas | Denton | Tarrant

The midterm elections are Tuesday, Nov. 8, but before candidates can get on the ballot they have to win their party's primary.

This year, the Texas primary is on Tuesday, March 1. Any race requiring a runoff would face another vote on Tuesday, May 24.

Early voting runs Feb. 14-25. The last day to apply for a ballot by mail is Feb. 18 (received, not postmarked). The ballot must be received by March 1 if not postmarked or by 5 p.m. March 3 if postmarked by 7 p.m. March 1.

A list of candidates appearing on ballots in Denton County is below.

U.S. REPRESENTATIVES

U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 4
IRO OMERE

Download our local news and weather app for Apple or Android— and choose the alerts you want.

U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 13
KATHLEEN BROWN

U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 32
COLIN ALLRED

GOVERNOR

MICHAEL COOPER
BETO O'ROURKE
RICH WAKELAND
INOCENCIO (INNO) BARRIENTEZ
JOY DIAZ

LIEUTENANT GOVERNOR

MICHELLE BECKLEY
MIKE COLLIER
CARLA BRAILEY

ATTORNEY GENERAL

LEE MERRITT
S. "TBONE" RAYNOR
JOE JAWORSKI
MIKE FIELDS
ROCHELLE MERCEDES GARZA

COMPTROLLER OF PUBLIC ACCOUNTS

TIM MAHONEY
JANET T. DUDDING
ANGEL LUIS VEGA

COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

MICHAEL LANGE
JAY KLEBERG
SANDRAGRACE MARTINEZ
JINNY SUH

COMMISSIONER OF AGRICULTURE

SUSAN HAYS
ED IRESON

RAILROAD COMMISSIONER

LUKE WARFORD

TEXAS SUPREME COURT

JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 3
ERIN A NOWELL

JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 5
AMANDA REICHEK

JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 9
JULIA MALDONADO

COURT OF CRIMINAL APPEALS

JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 5
DANA HUFFMAN

JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 6
ROBERT JOHNSON

BOARD OF EDUCATION

MEMBER, STATE BOARD OF EDUCATION, DISTRICT 12
ALEX CORNWALLIS
ROBERTO VELASCO

MEMBER, STATE BOARD OF EDUCATION, DISTRICT 14
TRACY FISHER

STATE SENATE

STATE SENATOR, DISTRICT 12
FERDI MONGO
FRANCINE LY

STATE HOUSE

STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 63
H. DENISE WOOTEN

STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 65
BRITTNEY VERDELL

COURT OF APPEALS

JUSTICE, 2ND COURT OF APPEALS DISTRICT, PLACE 3
DELONIA A. WATSON

DENTON COUNTY JUDGE

FABIAN THOMAS

DENTON COUNTY CLERK

ANGELA BREWER

DENTON COUNTY COMMISSIONERS COURT

COUNTY COMMISSIONER PRECINCT 2
TRENT TEAGUE
DIANA WEITZEL

JUSTICE OF THE PEACE

JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 1
OLIVIA JEFFERS

JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 2
STEPHANIE GARDELLA

JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 6
CHRIS LOPEZ

Texas March Primary

voting laws Jan 16

New Texas Voting Law Snags US Citizens, Mail Ballot Requests

voting Jan 28

NBCLX Tracked Voting Laws in Every State. Here's What We Learned

This article tagged under:

march primaryDenton Countyelection dayTexas Democrats
Coronavirus Pandemic Local Wake Up to Something Good Health Connection Carter In The Classroom Texas News U.S. & World Weather Weather Connection Weather Alerts Traffic Sports Connection Investigations NBC 5 Responds NBCLX Video Entertainment Texas Today Submit Photos or Videos Contests
Community Submit a Consumer Complaint Submit Photos and Video Contests Our Apps Newsletters TV Schedule Cozi TV
Contact Us