March Primary 2022: Who is on the Democratic Ballot in Denton County?

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Democrat: Collin | Dallas | Denton | Tarrant
Republican: Collin | Dallas | Denton | Tarrant
The midterm elections are Tuesday, Nov. 8, but before candidates can get on the ballot they have to win their party's primary.
This year, the Texas primary is on Tuesday, March 1. Any race requiring a runoff would face another vote on Tuesday, May 24.
Early voting runs Feb. 14-25. The last day to apply for a ballot by mail is Feb. 18 (received, not postmarked). The ballot must be received by March 1 if not postmarked or by 5 p.m. March 3 if postmarked by 7 p.m. March 1.
A list of candidates appearing on ballots in Denton County is below.
U.S. REPRESENTATIVES
U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 4
IRO OMERE
U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 13
KATHLEEN BROWN
U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 32
COLIN ALLRED
GOVERNOR
MICHAEL COOPER
BETO O'ROURKE
RICH WAKELAND
INOCENCIO (INNO) BARRIENTEZ
JOY DIAZ
LIEUTENANT GOVERNOR
MICHELLE BECKLEY
MIKE COLLIER
CARLA BRAILEY
ATTORNEY GENERAL
LEE MERRITT
S. "TBONE" RAYNOR
JOE JAWORSKI
MIKE FIELDS
ROCHELLE MERCEDES GARZA
COMPTROLLER OF PUBLIC ACCOUNTS
TIM MAHONEY
JANET T. DUDDING
ANGEL LUIS VEGA
COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE
MICHAEL LANGE
JAY KLEBERG
SANDRAGRACE MARTINEZ
JINNY SUH
COMMISSIONER OF AGRICULTURE
SUSAN HAYS
ED IRESON
RAILROAD COMMISSIONER
LUKE WARFORD
TEXAS SUPREME COURT
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 3
ERIN A NOWELL
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 5
AMANDA REICHEK
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 9
JULIA MALDONADO
COURT OF CRIMINAL APPEALS
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 5
DANA HUFFMAN
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 6
ROBERT JOHNSON
BOARD OF EDUCATION
MEMBER, STATE BOARD OF EDUCATION, DISTRICT 12
ALEX CORNWALLIS
ROBERTO VELASCO
MEMBER, STATE BOARD OF EDUCATION, DISTRICT 14
TRACY FISHER
STATE SENATE
STATE SENATOR, DISTRICT 12
FERDI MONGO
FRANCINE LY
STATE HOUSE
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 63
H. DENISE WOOTEN
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 65
BRITTNEY VERDELL
COURT OF APPEALS
JUSTICE, 2ND COURT OF APPEALS DISTRICT, PLACE 3
DELONIA A. WATSON
DENTON COUNTY JUDGE
FABIAN THOMAS
DENTON COUNTY CLERK
ANGELA BREWER
DENTON COUNTY COMMISSIONERS COURT
COUNTY COMMISSIONER PRECINCT 2
TRENT TEAGUE
DIANA WEITZEL
JUSTICE OF THE PEACE
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 1
OLIVIA JEFFERS
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 2
STEPHANIE GARDELLA
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 6
CHRIS LOPEZ