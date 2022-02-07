March Primary 2022: Who is on the Republican Ballot in Dallas County?

The midterm elections are Tuesday, Nov. 8, but before candidates can get on the ballot they have to win their party's primary.
This year, the Texas primary is on Tuesday, March 1. Any race requiring a runoff would face another vote on Tuesday, May 24.
Early voting runs Feb. 14-25. The last day to apply for a ballot by mail is Feb. 18 (received, not postmarked). The ballot must be received by March 1 if not postmarked or by 5 p.m. March 3 if postmarked by 7 p.m. March 1.
A list of candidates appearing on ballots in Dallas County is below.
U.S. REPRESENTATIVES
U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 5
LANCE GOODEN
U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 6
JAKE ELLZEY
BILL PAYNE
JAMES BUFORD
U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 24
BETH VANDUYNE
NATE WEYMOUTH
U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 30
JAMES "J. FRANK" HARRIS
DAKINYA "KINYA" JEFFERSON
JAMES RODGERS
LIZBETH DIAZ
KELVIN GOODWIN-CASTILLO
ANGEIGH J. ROC'ELLERPITTS
U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 32
ANTONIO SWAD
DARRELL DAY
BRAD NAMDAR
JUSTIN WEBB
NATHAN DAVIS
EE OKPA
U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 33
ROBERT MAC GLAFLIN
PATRICK DAVID GILLESPIE
GOVERNOR
CHAD PRATHER
RICK PERRY
KANDY KAYE HORN
PAUL BELEW
DANNY HARRISON
ALLEN B. WEST
GREG ABBOTT
DON HUFFINES
LIEUTENANT GOVERNOR
TRAYCE BRADFORD
DANIEL MILLER
ZACH VANCE
TODD M. BULLIS
DAN PATRICK
AARON SORRELLS
ATTORNEY GENERAL
EVA GUZMAN
LOUIE GOHMERT
KEN PAXTON
GEORGE P. BUSH
COMPTROLLER OF PUBLIC ACCOUNTS
GLENN HEGAR
MARK V. GOLOBY
COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE
BEN ARMENTA
WESTON MARTINEZ
TIM WESTLEY
DAWN BUCKINGHAM
VICTOR AVILA
JON SPIERS
RUFUS LOPEZ
DON W. MINTON
COMMISSIONER OF AGRICULTURE
SID MILLER
CAREY A. COUNSIL
JAMES WHITE
RAILROAD COMMISSIONER
WAYNE CHRISTIAN
SARAH STOGNER
TOM SLOCUM JR
DAWAYNE TIPTON
MARVIN "SARGE" SUMMERS
TEXAS SUPREME COURT
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 3
DEBRA LEHRMANN
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 5
REBECA HUDDLE
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 9
DAVID J. SCHENCK
EVAN YOUNG
COURT OF CRIMINAL APPEALS
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 2
MARY LOU KEEL
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 5
SCOTT WALKER
CLINT MORGAN
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 6
JESSE F. MCCLURE, III
BOARD OF EDUCATION
MEMBER, STATE BOARD OF EDUCATION, DISTRICT 9
KEVEN M. ELLIS
MEMBER, STATE BOARD OF EDUCATION, DISTRICT 11
"DC" CALDWELL
JOSHUA TARBAY
PATRICIA "PAT" HARDY
REBECCA GARCIA
MEMBER, STATE BOARD OF EDUCATION, DISTRICT 12
PAM LITTLE
MEMBER, STATE BOARD OF EDUCATION, DISTRICT 13
AJUA MASON
KATHRYN MONETTE
A. DENISE RUSSELL
NATALIE KOHN
MEMBER, STATE BOARD OF EDUCATION, DISTRICT 14
EVELYN BROOKS
SUE MELTON-MALONE
STATE SENATE
STATE SENATOR, DISTRICT 2
BOB HALL
STATE SENATOR, DISTRICT 12
TAN PARKER
CHRIS RUSSELL
STATE SENATOR, DISTRICT 16
BRANDON COPELAND
STATE HOUSE
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 102
SUSAN FISCHER
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 105
ALLAN E. MEAGHER
GERSON HERNANDEZ
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 108
MORGAN MEYER
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 111
BENNY FLORES YRIGOLLEN
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 112
ANGIE CHEN BUTTON
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 114
MARK HAJDU
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 115
MELISA DENIS
COURT OF APPEALS
JUSTICE, 5TH COURT OF APPEALS DISTRICT, PLACE 4
EMILY A. MISKEL
JUSTICE, 5TH COURT OF APPEALS DISTRICT, PLACE 7
KRISTINA WILLIAMS
DISTRICT JUDGES
DISTRICT JUDGE, 44TH JUDICIAL DISTRICT
ASHLEY WYSOCKI
DISTRICT JUDGE, 303RD JUDICIAL DISTRICT
RHONDA HUNTER
DALLAS COUNTY DISTRICT ATTORNEY
FAITH JOHNSON
DALLAS COUNTY JUDGE
LAUREN DAVIS
EDWIN FLORES
DALLAS COUNTY COURT
COUNTY COURT AT LAW NO. 1
MIKE LEE
COUNTY COURT AT LAW NO. 4
JESSICA LEWIS
COUNTY COURT AT LAW NO. 5
JORDAN MONTGOMERY LEWIS
DALLAS COUNTY TREASURER
SHELLY AKERLY
DALLAS COUNTY COMMISSIONERS COURT
COUNTY COMMISSIONER PRECINCT 2
J. J. KOCH
JUSTICE OF THE PEACE
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 2, PLACE 1
STEPHEN W. STANLEY
BILLY GALLION
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 2, PLACE 2
DEBORAH (DEBBY) BOBBITT
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 3, PLACE 1
GREGG SHALAN
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 3, PLACE 2
STEVE SEIDER
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 4, PLACE 1
NICOLE THIBAULT FRETTE
DALLAS COUNTY CONSTABLE
COUNTY CONSTABLE PRECINCT 2
VINCE GRIFFIN
COUNTY CONSTABLE PRECINCT 3
BEN ADAMCIK
COUNTY CONSTABLE PRECINCT 4
DEPUTY BRYAN D. WOODARD
COUNTY CONSTABLE PRECINCT 5
GERALD W. (JERRY) JONES