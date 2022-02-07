March Primary 2022: Who is on the Democratic Ballot in Tarrant County?

The midterm elections are Tuesday, Nov. 8, but before candidates can get on the ballot they have to win their party's primary.
This year, the Texas primary is on Tuesday, March 1. Any race requiring a runoff would face another vote on Tuesday, May 24.
Early voting runs Feb. 14-25. The last day to apply for a ballot by mail is Feb. 18 (received, not postmarked). The ballot must be received by March 1 if not postmarked or by 5 p.m. March 3 if postmarked by 7 p.m. March 1.
A list of candidates appearing on ballots in Tarrant County is below.
U.S. REPRESENTATIVES
U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 12
TREY J HUNT
U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 24
JAN MCDOWELL
KATHY FRAGNOLI
DERRIK T GAY
U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 30
VONCIEL JONES HILL
JASMINE CROCKETT
KEISHA WILLIAMS-LANKFORD
ROY WILLIAMS JR
BARBARA MALLORY CARAWAY
ARTHUR DIXON
JESSICA MASON
ABEL MULUGHETA
JANE HOPE HAMILTON
U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 33
CARLOS QUINTANILLA
MARC VEASEY
GOVERNOR
BETO O'ROURKE
MICHAEL COOPER
JOY DIAZ
INOCENCIO (INNO) BARRIENTEZ
RICH WAKELAND
LIEUTENANT GOVERNOR
MIKE COLLIER
MICHELLE BECKLEY
CARLA BRAILEY
ATTORNEY GENERAL
MIKE FIELDS
JOE JAWORSKI
ROCHELLE MERCEDES GARZA
S. "TBONE" RAYNOR
LEE MERRITT
COMPTROLLER OF PUBLIC ACCOUNTS
JANET T. DUDDING
TIM MAHONEY
ANGEL LUIS VEGA
COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE
MICHAEL LANGE
JINNY SUH
JAY KLEBERG
SANDRAGRACE MARTINEZ
COMMISSIONER OF AGRICULTURE
SUSAN HAYS
ED IRESON
RAILROAD COMMISSIONER
LUKE WARFORD
TEXAS SUPREME COURT
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 3
ERIN A NOWELL
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 5
AMANDA REICHEK
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 9
JULIA MALDONADO
COURT OF CRIMINAL APPEALS
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 5
DANA HUFFMAN
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 6
ROBERT JOHNSON
BOARD OF EDUCATION
MEMBER, STATE BOARD OF EDUCATION, DISTRICT 11
"DC" CALDWELL I
LUIS MIGUEL SIFUENTES
JAMES WHITFIELD
MEMBER, STATE BOARD OF EDUCATION, DISTRICT 13
AICHA DAVIS
STATE SENATE
STATE SENATOR, DISTRICT 9
GWENN BURUD
STATE SENATOR, DISTRICT 10
BEVERLY POWELL
STATE SENATOR, DISTRICT 12
FRANCINE LY
FERDI MONGO
STATE SENATOR, DISTRICT 23
ROYCE WEST
STATE HOUSE
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 90
RAMÓN ROMERO JR
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 92
TRACY SCOTT
DINESH SHARMA
SALMAN BHOJANI
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 93
KC CHOWDHURY
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 94
DENNIS SHERRARD
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 95
NICOLE COLLIER
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 97
LAURIN MCLAURIN
CHRISTOPHER RECTOR
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 98
SHANNON ELKINS
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 99
MIMI COFFEY
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 101
CHRIS TURNER
COURT OF APPEALS
JUSTICE, 2ND COURT OF APPEALS DISTRICT, PLACE 3
DELONIA A. WATSON
DISTRICT JUDGES
DISTRICT JUDGE, 141ST JUDICIAL DISTRICT
STEFANIE KLEIN
DISTRICT JUDGE, 323RD JUDICIAL DISTRICT
FRANK ADLER
DISTRICT JUDGE, 324TH JUDICIAL DISTRICT
CRYSTAL GAYDEN
TARRANT COUNTY CRIMINAL DISTRICT JUDGE
CRIMINAL DISTRICT JUDGE #4 TARRANT COUNTY
SAM WILLIAMS
TARRANT COUNTY DISTRICT ATTORNEY
ALBERT JOHN ROBERTS
LAWRENCE "LARRY" MEYERS
TIFFANY D. BURKS
TARRANT COUNTY JUDGE
MARVIN SUTTON
DEBORAH W. PEOPLES
TARRANT COUNTY COURT
COUNTY CRIMINAL COURT NO. 5
LESA PAMPLIN
COUNTY CRIMINAL COURT NO. 6
EBONY M. TURNER
COUNTY CRIMINAL COURT NO. 7
MARQ CLAYTON
PROBATE COURT NO. 2
ALISHA DARDEN
TARRANT COUNTY DISTRICT CLERK
SYED HASSAN
TARRANT COUNTY CLERK
LINSEY FAGAN
TARRANT COUNTY COMMISSIONERS COURT
COUNTY COMMISSIONER PRECINCT 2
RUBY FAYE WOOLRIDGE
ALISA SIMMONS
COUNTY COMMISSIONER PRECINCT 4
CEDRIC C. KANYINDA
JUSTICE OF THE PEACE
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 2
JECA WILLIAMS
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 4
RODNEY LEE
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 5
SERGIO L. DELEON
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 7
KENNETH D. SANDERS
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 8
LISA R. WOODARD
STEPHANIE WILSON
TARRANT COUNTY CONSTABLE
NO CANDIDATES