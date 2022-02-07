March Primary 2022: Who is on the Republican Ballot in Collin County?

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Democrat: Collin | Dallas | Denton | Tarrant
Republican: Collin | Dallas | Denton | Tarrant
The midterm elections are Tuesday, Nov. 8, but before candidates can get on the ballot they have to win their party's primary.
This year, the Texas primary is on Tuesday, March 1. Any race requiring a runoff would face another vote on Tuesday, May 24.
Early voting runs Feb. 14-25. The last day to apply for a ballot by mail is Feb. 18 (received, not postmarked). The ballot must be received by March 1 if not postmarked or by 5 p.m. March 3 if postmarked by 7 p.m. March 1.
A list of candidates appearing on ballots in Collin County is below.
U.S. REPRESENTATIVES
U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 3
KEITH SELF
JEREMY D. IVANOVSKIS
VAN TAYLOR
RICKEY WILLIAMS
SUZANNE HARP
U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 4
DAN THOMAS
PAT FALLON
JOHN E. HARPER
U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 32
ANTONIO SWAD
DARRELL DAY
BRAD NAMDAR
JUSTIN WEBB
NATHAN DAVIS
EE OKPA
GOVERNOR
CHAD PRATHER
RICK PERRY
KANDY KAYE HORN
PAUL BELEW
DANNY HARRISON
ALLEN B. WEST
GREG ABBOTT
DON HUFFINES
LIEUTENANT GOVERNOR
TRAYCE BRADFORD
DANIEL MILLER
ZACH VANCE
TODD M. BULLIS
DAN PATRICK
AARON SORRELLS
ATTORNEY GENERAL
EVA GUZMAN
LOUIE GOHMERT
KEN PAXTON
GEORGE P. BUSH
COMPTROLLER OF PUBLIC ACCOUNTS
GLENN HEGAR
MARK V. GOLOBY
COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE
BEN ARMENTA
WESTON MARTINEZ
TIM WESTLEY
DAWN BUCKINGHAM
VICTOR AVILA
JON SPIERS
RUFUS LOPEZ
DON W. MINTON
COMMISSIONER OF AGRICULTURE
SID MILLER
CAREY A. COUNSIL
JAMES WHITE
RAILROAD COMMISSIONER
WAYNE CHRISTIAN
SARAH STOGNER
TOM SLOCUM JR
DAWAYNE TIPTON
MARVIN "SARGE" SUMMERS
TEXAS SUPREME COURT
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 3
DEBRA LEHRMANN
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 5
REBECA HUDDLE
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 9
DAVID J. SCHENCK
EVAN YOUNG
COURT OF CRIMINAL APPEALS
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 2
MARY LOU KEEL
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 5
SCOTT WALKER
CLINT MORGAN
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 6
JESSE F. MCCLURE, III
BOARD OF EDUCATION
MEMBER, STATE BOARD OF EDUCATION, DISTRICT 12
PAM LITTLE
STATE SENATE
STATE SENATOR, DISTRICT 2
BOB HALL
STATE SENATOR, DISTRICT 8
MATT ROSTAMI
ANGELA PAXTON
STATE SENATOR, DISTRICT 30
DREW SPRINGER
STATE HOUSE
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 33
DENNIS LONDON
SCOTT R. LAMARCA
JUSTIN HOLLAND
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 61
FREDERICK FRAZIER
JAMES HERBLIN
PAUL CHABOT
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 66
MATT SHAHEEN
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 67
JEFF LEACH
JULIA SCHMOKER
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 70
HAYDEN PADGETT
DANIEL CHANDLER
LADALE A. BUGGS
JAMEE JOLLY
ERIC J. BOWLIN
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 89
CANDY NOBLE
COURT OF APPEALS
JUSTICE, 5TH COURT OF APPEALS DISTRICT, PLACE 4
EMILY A. MISKEL
JUSTICE, 5TH COURT OF APPEALS DISTRICT, PLACE 7
KRISTINA WILLIAMS
DISTRICT JUDGES
DISTRICT JUDGE, 219TH JUDICIAL DISTRICT
JENNIFER EDGEWORTH
DISTRICT JUDGE, 296TH JUDICIAL DISTRICT
JOHN R. ROACH JR
DISTRICT JUDGE, 366TH JUDICIAL DISTRICT
TOM NOWAK
DISTRICT JUDGE, 417TH JUDICIAL DISTRICT
CYNDI MCCRANN WHELESS
DISTRICT JUDGE, 429TH JUDICIAL DISTRICT
JILL WILLIS
COLLIN COUNTY DISTRICT ATTORNEY
GREG WILLIS
COLLIN COUNTY JUDGE
CHRIS HILL
LEE FINLEY
COLLIN COUNTY COURT
COUNTY COURT AT LAW NO. 1
CORINNE MASON
COUNTY COURT AT LAW NO. 2
BARNETT WALKER
COUNTY COURT AT LAW NO. 3
LANCE S. BAXTER
COUNTY COURT AT LAW NO. 4
DAVID RIPPEL
COUNTY COURT AT LAW NO. 5
JOEL K PETRAZIO
RANDY JOHNSON
DAVID M. KLECKNER
JIMMY ANGELINO
COUNTY COURT AT LAW NO. 6
JAY BENDER
COUNTY COURT AT LAW NO. 7
DAVID WADDILL
PROBATE COURT
WELDON STONE COPELAND
COLLIN COUNTY DISTRICT CLERK
MIKE GOULD
LAURA TRUJILLO-JENKS
LYNNE FINLEY
DEBBIE LYTLE
COLLIN COUNTY CLERK
STACEY KEMP
COLLIN COUNTY COMMISSIONERS COURT
COUNTY COMMISSIONER PRECINCT 2
CHERYL WILLIAMS
COUNTY COMMISSIONER PRECINCT 4
DUNCAN WEBB
JUSTICE OF THE PEACE
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 1
C. D. MAYFIELD
PAUL RALEEH
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 2
ELLEN SKINNER
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 3
MIKE MISSILDINE
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 4
VINCENT VENEGONI
COLLIN COUNTY CONSTABLE
COUNTY CONSTABLE PRECINCT 1 - UNEXPIRED TERM
CRIS TREVINO
MATT CARPENTER
COBY OWEN
RICK BURNS