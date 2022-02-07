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March Primary 2022: Who is on the Democratic Ballot in Dallas County?

NBC 5 News

The midterm elections are Tuesday, Nov. 8, but before candidates can get on the ballot they have to win their party's primary.

This year, the Texas primary is on Tuesday, March 1. Any race requiring a runoff would face another vote on Tuesday, May 24.

Early voting runs Feb. 14-25. The last day to apply for a ballot by mail is Feb. 18 (received, not postmarked). The ballot must be received by March 1 if not postmarked or by 5 p.m. March 3 if postmarked by 7 p.m. March 1.

A list of candidates appearing on ballots in Dallas County is below.

U.S. REPRESENTATIVES

U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 5
TARTISHA HILL
KATHLEEN CORDELIA BAILEY

U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 24
KATHY FRAGNOLI
DERRIK T GAY
JAN MCDOWELL

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U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 30
ARTHUR DIXON
JESSICA MASON
VONCIEL JONES HILL
JASMINE CROCKETT
BARBARA MALLORY CARAWAY
KEISHA WILLIAMS-LANKFORD
ROY WILLIAMS JR
ABEL MULUGHETA
JANE HOPE HAMILTON

U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 32
COLIN ALLRED

U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 33
CARLOS QUINTANILLA
MARC VEASEY

GOVERNOR

INOCENCIO (INNO) BARRIENTEZ
JOY DIAZ
BETO O'ROURKE
RICH WAKELAND
MICHAEL COOPER

LIEUTENANT GOVERNOR

CARLA BRAILEY
MICHELLE BECKLEY
MIKE COLLIER

ATTORNEY GENERAL

S. "TBONE" RAYNOR
JOE JAWORSKI
ROCHELLE MERCEDES GARZA
LEE MERRITT
MIKE FIELDS

COMPTROLLER OF PUBLIC ACCOUNTS

ANGEL LUIS VEGA
TIM MAHONEY
JANET T. DUDDING

COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

MICHAEL LANGE
JINNY SUH
SANDRAGRACE MARTINEZ
JAY KLEBERG

COMMISSIONER OF AGRICULTURE

SUSAN HAYS
ED IRESON

RAILROAD COMMISSIONER

LUKE WARFORD

TEXAS SUPREME COURT

JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 3
ERIN A NOWELL

JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 5
AMANDA REICHEK

JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 9
JULIA MALDONADO

COURT OF CRIMINAL APPEALS

JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 5
DANA HUFFMAN

JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 6
ROBERT JOHNSON

BOARD OF EDUCATION

MEMBER, STATE BOARD OF EDUCATION, DISTRICT 11
"DC" CALDWELL I
LUIS MIGUEL SIFUENTES
JAMES WHITFIELD

MEMBER, STATE BOARD OF EDUCATION, DISTRICT 12
ROBERTO VELASCO
ALEX CORNWALLIS

MEMBER, STATE BOARD OF EDUCATION, DISTRICT 13
AICHA DAVIS

MEMBER, STATE BOARD OF EDUCATION, DISTRICT 14
TRACY FISHER

STATE SENATE

STATE SENATOR, DISTRICT 2
PRINCE S. GIADOLOR

STATE SENATOR, DISTRICT 12
FRANCINE LY
FERDI MONGO

STATE SENATOR, DISTRICT 16
NATHAN JOHNSON

STATE SENATOR, DISTRICT 23
ROYCE WEST

STATE HOUSE

STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 100
DANIEL DAVIS CLAYTON
SANDRA CRENSHAW
MARQUIS HAWKINS
VENTON C JONES

STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 102
ANA-MARIA RAMOS

STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 103
RAFAEL M. ANCHIA

STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 104
JESSICA GONZALEZ

STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 105
TERRY MEZA

STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 107
VICTORIA NEAVE CRIADO

STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 108
FREDA HEALD
ELIZABETH GINSBERG

STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 109
CARL O. SHERMAN

STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 110
TONI ROSE

STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 111
YVONNE DAVIS

STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 112
ELVA CURL

STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 113
UDUAK NKANGA
RHETTA ANDREWS BOWERS

STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 114
CHRIS LEAL
ALEXANDRA GUIO
JOHN BRYANT
CHARLIE GEARING
KENDALL SCUDDER

STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 115
JULIE JOHNSON

COURT OF APPEALS

JUSTICE, 5TH COURT OF APPEALS DISTRICT, PLACE 4
MARICELA MOORE

JUSTICE, 5TH COURT OF APPEALS DISTRICT, PLACE 7
NANCY KENNEDY

DISTRICT JUDGES

DISTRICT JUDGE, 44TH JUDICIAL DISTRICT
VERETTA FRAZIER

DISTRICT JUDGE, 68TH JUDICIAL DISTRICT
MARTIN HOFFMAN

DISTRICT JUDGE, 101ST JUDICIAL DISTRICT
STACI WILLIAMS

DISTRICT JUDGE, 116TH JUDICIAL DISTRICT
TONYA PARKER

DISTRICT JUDGE, 134TH JUDICIAL DISTRICT
DALE TILLERY

DISTRICT JUDGE, 160TH JUDICIAL DISTRICT
AIESHA REDMOND

DISTRICT JUDGE, 191ST JUDICIAL DISTRICT
GENA SLAUGHTER

DISTRICT JUDGE, 192ND JUDICIAL DISTRICT
MARIA ACEVES
TRACIE M. SHELBY

DISTRICT JUDGE, 193RD JUDICIAL DISTRICT
BRIDGETT WHITMORE

DISTRICT JUDGE, 194TH JUDICIAL DISTRICT
ERNEST WHITE

DISTRICT JUDGE, 195TH JUDICIAL DISTRICT
HECTOR GARZA

DISTRICT JUDGE, 203RD JUDICIAL DISTRICT
RAQUEL "ROCKY" JONES

DISTRICT JUDGE, 204TH JUDICIAL DISTRICT
TAMMY KEMP
BREE WEST

DISTRICT JUDGE, 254TH JUDICIAL DISTRICT
KIM BROWN

DISTRICT JUDGE, 255TH JUDICIAL DISTRICT
VONDA BAILEY
KIM COOKS

DISTRICT JUDGE, 256TH JUDICIAL DISTRICT
SANDRE STREETE
DAVID LOPEZ

DISTRICT JUDGE, 265TH JUDICIAL DISTRICT
JENNIFER BENNETT

DISTRICT JUDGE, 282ND JUDICIAL DISTRICT
TERESA JAN HAWTHORNE
AMBER GIVENS
ANDY CHATHAM

DISTRICT JUDGE, 283RD JUDICIAL DISTRICT
LELA LAWRENCE MAYS

DISTRICT JUDGE, 291ST JUDICIAL DISTRICT
STEPHANIE N. MITCHELL HUFF

DISTRICT JUDGE, 292ND JUDICIAL DISTRICT
BRANDON BIRMINGHAM

DISTRICT JUDGE, 298TH JUDICIAL DISTRICT
EMILY TOBOLOWSKY

DISTRICT JUDGE, 302ND JUDICIAL DISTRICT
SANDRA JACKSON

DISTRICT JUDGE, 303RD JUDICIAL DISTRICT
LADEITRA ADKINS

DISTRICT JUDGE, 304TH JUDICIAL DISTRICT
ANDREA MARTIN LANE

DISTRICT JUDGE, 305TH JUDICIAL DISTRICT
CHERYL LEE SHANNON

DISTRICT JUDGE, 330TH JUDICIAL DISTRICT
ANDREA PLUMLEE

DISTRICT JUDGE, 363RD JUDICIAL DISTRICT
TRACY HOLMES

CRIMINAL DISTRICT JUDGES

CRIMINAL DISTRICT JUDGE DALLAS COUNTY NUMBER 1
TINA CLINTON

CRIMINAL DISTRICT JUDGE, DALLAS COUNTY NUMBER 5
CARTER THOMPSON

CRIMINAL DISTRICT JUDGE, DALLAS COUNTY NUMBER 6
NANCY MULDER
ALISON ALLEN

CRIMINAL DISTRICT JUDGE, DALLAS COUNTY NUMBER 7
CHIKA ANYIAM

DALLAS COUNTY DISTRICT ATTORNEY

JOHN CREUZOT
ELIZABETH DAVIS FRIZELL

COUNTY JUDGE

BILLY CLARK
CLAY JENKINS

DALLAS COUNTY COURT

COUNTY COURT AT LAW NO. 1
LEDOUGLAS JOHNSON
D'METRIA BENSON

COUNTY COURT AT LAW NO. 2
MELISSA J BELLAN

COUNTY COURT AT LAW NO. 3
SALLY MONTGOMERY
MISTI MOSTELLER

COUNTY COURT AT LAW NO. 4
DIANNE KATHRYN JONES
PAULA M ROSALES

COUNTY COURT AT LAW NO. 5
JUAN RENTERIA
NICOLE TAYLOR

DALLAS COUNTY CRIMINAL COURT

COUNTY CRIMINAL COURT AT LAW NO. 1
DAN PATTERSON
MARILYNN MAYSE

COUNTY CRIMINAL COURT AT LAW NO. 10
ELISSA WEV
ETTA J. MULLIN
MONIQUE J. BRACEY HUFF

COUNTY CRIMINAL COURT AT LAW NO. 11
SHEQUITTA D. KELLY

COUNTY CRIMINAL COURT AT LAW NO. 2
JULIA HAYES

COUNTY CRIMINAL COURT AT LAW NO. 3
AUDREY FAYE MOOREHEAD

COUNTY CRIMINAL COURT AT LAW NO. 4
ANGEL MATA
DOMINIQUE TORRES WILLIAMS

COUNTY CRIMINAL COURT AT LAW NO. 5
LISA GREEN

COUNTY CRIMINAL COURT AT LAW NO. 6
ANGELA M. KING

COUNTY CRIMINAL COURT AT LAW NO. 7
REMEKO TRANISHA EDWARDS

COUNTY CRIMINAL COURT AT LAW NO. 8
CARMEN WHITE

COUNTY CRIMINAL COURT AT LAW NO. 9
PEGGY HOFFMAN

COUNTY CRIMINAL COURT OF APPEALS NO. 1
KRISTIN WADE

COUNTY CRIMINAL COURT OF APPEALS NO. 2
PAMELA LUTHER

DALLAS COUNTY PROBATE COURT

PROBATE COURT NO. 1
JULIA MALVEAUX

PROBATE COURT NO. 2
LANASHA HOUZE
INGRID MICHELLE WARREN

PROBATE COURT NO. 3
MARGARET JONES-JOHNSON

DALLAS COUNTY DISTRICT CLERK

AMYE THOMPSON HOLLINS
FELICIA PITRE

DALLAS COUNTY CLERK

MARCUS TURNER JR
ANN CRUZ
JOHN F. WARREN

DALLAS COUNTY TREASURER

PAULINE MEDRANO

DALLAS COUNTY COMMISSIONERS COURT

COUNTY COMMISSIONER PRECINCT 2
ANDREW SOMMERMAN
MICHELLE OCKER
PHILIP KINGSTON
TOM ERVIN

COUNTY COMMISSIONER PRECINCT 4
ELBA GARCIA

JUSTICE OF THE PEACE

JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 1, PLACE 1
THOMAS G. JONES

JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 1, PLACE 2
VALENCIA NASH

JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 2, PLACE 1
ATALIA GARCIA WILLIAMS
CHRISTINA SOWELLS
MARGARET O'BRIEN
HENRY BROWN

JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 2, PLACE 2
KATINA WHITFIELD
DENISE BRENNAN
DENISE UPCHURCH

JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 3, PLACE 1
ADAM M. SWARTZ

JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 4, PLACE 1
MIKE JONES
LASONJA FLOWERS-IVORY

JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 4, PLACE 2
SASHA MORENO
DAREIA JACOBS

JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 5, PLACE 1
ANDRE TURNER
SARA MARTINEZ

JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 5, PLACE 2
JUAN JASSO
DESMOND DEZ COOKS
KALETHA DOTSON

DALLAS COUNTY CONSTABLE

COUNTY CONSTABLE PRECINCT 1
TRACEY GULLEY
M. YOLANDA FREEMAN

COUNTY CONSTABLE PRECINCT 2
DEANNA HAMMOND
BILL GIPSON

COUNTY CONSTABLE PRECINCT 3
HENRY CURRY
DEMONDRE MONTGOMERY

COUNTY CONSTABLE PRECINCT 4
EDDIE BROWN JR
ED WRIGHT

COUNTY CONSTABLE PRECINCT 5
SOPHIA L. GRAHAM
MICHAEL OROZCO

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