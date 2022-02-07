March Primary 2022: Who is on the Democratic Ballot in Dallas County?

The midterm elections are Tuesday, Nov. 8, but before candidates can get on the ballot they have to win their party's primary.
This year, the Texas primary is on Tuesday, March 1. Any race requiring a runoff would face another vote on Tuesday, May 24.
Early voting runs Feb. 14-25. The last day to apply for a ballot by mail is Feb. 18 (received, not postmarked). The ballot must be received by March 1 if not postmarked or by 5 p.m. March 3 if postmarked by 7 p.m. March 1.
A list of candidates appearing on ballots in Dallas County is below.
U.S. REPRESENTATIVES
U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 5
TARTISHA HILL
KATHLEEN CORDELIA BAILEY
U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 24
KATHY FRAGNOLI
DERRIK T GAY
JAN MCDOWELL
U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 30
ARTHUR DIXON
JESSICA MASON
VONCIEL JONES HILL
JASMINE CROCKETT
BARBARA MALLORY CARAWAY
KEISHA WILLIAMS-LANKFORD
ROY WILLIAMS JR
ABEL MULUGHETA
JANE HOPE HAMILTON
U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 32
COLIN ALLRED
U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 33
CARLOS QUINTANILLA
MARC VEASEY
GOVERNOR
INOCENCIO (INNO) BARRIENTEZ
JOY DIAZ
BETO O'ROURKE
RICH WAKELAND
MICHAEL COOPER
LIEUTENANT GOVERNOR
CARLA BRAILEY
MICHELLE BECKLEY
MIKE COLLIER
ATTORNEY GENERAL
S. "TBONE" RAYNOR
JOE JAWORSKI
ROCHELLE MERCEDES GARZA
LEE MERRITT
MIKE FIELDS
COMPTROLLER OF PUBLIC ACCOUNTS
ANGEL LUIS VEGA
TIM MAHONEY
JANET T. DUDDING
COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE
MICHAEL LANGE
JINNY SUH
SANDRAGRACE MARTINEZ
JAY KLEBERG
COMMISSIONER OF AGRICULTURE
SUSAN HAYS
ED IRESON
RAILROAD COMMISSIONER
LUKE WARFORD
TEXAS SUPREME COURT
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 3
ERIN A NOWELL
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 5
AMANDA REICHEK
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 9
JULIA MALDONADO
COURT OF CRIMINAL APPEALS
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 5
DANA HUFFMAN
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 6
ROBERT JOHNSON
BOARD OF EDUCATION
MEMBER, STATE BOARD OF EDUCATION, DISTRICT 11
"DC" CALDWELL I
LUIS MIGUEL SIFUENTES
JAMES WHITFIELD
MEMBER, STATE BOARD OF EDUCATION, DISTRICT 12
ROBERTO VELASCO
ALEX CORNWALLIS
MEMBER, STATE BOARD OF EDUCATION, DISTRICT 13
AICHA DAVIS
MEMBER, STATE BOARD OF EDUCATION, DISTRICT 14
TRACY FISHER
STATE SENATE
STATE SENATOR, DISTRICT 2
PRINCE S. GIADOLOR
STATE SENATOR, DISTRICT 12
FRANCINE LY
FERDI MONGO
STATE SENATOR, DISTRICT 16
NATHAN JOHNSON
STATE SENATOR, DISTRICT 23
ROYCE WEST
STATE HOUSE
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 100
DANIEL DAVIS CLAYTON
SANDRA CRENSHAW
MARQUIS HAWKINS
VENTON C JONES
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 102
ANA-MARIA RAMOS
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 103
RAFAEL M. ANCHIA
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 104
JESSICA GONZALEZ
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 105
TERRY MEZA
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 107
VICTORIA NEAVE CRIADO
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 108
FREDA HEALD
ELIZABETH GINSBERG
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 109
CARL O. SHERMAN
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 110
TONI ROSE
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 111
YVONNE DAVIS
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 112
ELVA CURL
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 113
UDUAK NKANGA
RHETTA ANDREWS BOWERS
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 114
CHRIS LEAL
ALEXANDRA GUIO
JOHN BRYANT
CHARLIE GEARING
KENDALL SCUDDER
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 115
JULIE JOHNSON
COURT OF APPEALS
JUSTICE, 5TH COURT OF APPEALS DISTRICT, PLACE 4
MARICELA MOORE
JUSTICE, 5TH COURT OF APPEALS DISTRICT, PLACE 7
NANCY KENNEDY
DISTRICT JUDGES
DISTRICT JUDGE, 44TH JUDICIAL DISTRICT
VERETTA FRAZIER
DISTRICT JUDGE, 68TH JUDICIAL DISTRICT
MARTIN HOFFMAN
DISTRICT JUDGE, 101ST JUDICIAL DISTRICT
STACI WILLIAMS
DISTRICT JUDGE, 116TH JUDICIAL DISTRICT
TONYA PARKER
DISTRICT JUDGE, 134TH JUDICIAL DISTRICT
DALE TILLERY
DISTRICT JUDGE, 160TH JUDICIAL DISTRICT
AIESHA REDMOND
DISTRICT JUDGE, 191ST JUDICIAL DISTRICT
GENA SLAUGHTER
DISTRICT JUDGE, 192ND JUDICIAL DISTRICT
MARIA ACEVES
TRACIE M. SHELBY
DISTRICT JUDGE, 193RD JUDICIAL DISTRICT
BRIDGETT WHITMORE
DISTRICT JUDGE, 194TH JUDICIAL DISTRICT
ERNEST WHITE
DISTRICT JUDGE, 195TH JUDICIAL DISTRICT
HECTOR GARZA
DISTRICT JUDGE, 203RD JUDICIAL DISTRICT
RAQUEL "ROCKY" JONES
DISTRICT JUDGE, 204TH JUDICIAL DISTRICT
TAMMY KEMP
BREE WEST
DISTRICT JUDGE, 254TH JUDICIAL DISTRICT
KIM BROWN
DISTRICT JUDGE, 255TH JUDICIAL DISTRICT
VONDA BAILEY
KIM COOKS
DISTRICT JUDGE, 256TH JUDICIAL DISTRICT
SANDRE STREETE
DAVID LOPEZ
DISTRICT JUDGE, 265TH JUDICIAL DISTRICT
JENNIFER BENNETT
DISTRICT JUDGE, 282ND JUDICIAL DISTRICT
TERESA JAN HAWTHORNE
AMBER GIVENS
ANDY CHATHAM
DISTRICT JUDGE, 283RD JUDICIAL DISTRICT
LELA LAWRENCE MAYS
DISTRICT JUDGE, 291ST JUDICIAL DISTRICT
STEPHANIE N. MITCHELL HUFF
DISTRICT JUDGE, 292ND JUDICIAL DISTRICT
BRANDON BIRMINGHAM
DISTRICT JUDGE, 298TH JUDICIAL DISTRICT
EMILY TOBOLOWSKY
DISTRICT JUDGE, 302ND JUDICIAL DISTRICT
SANDRA JACKSON
DISTRICT JUDGE, 303RD JUDICIAL DISTRICT
LADEITRA ADKINS
DISTRICT JUDGE, 304TH JUDICIAL DISTRICT
ANDREA MARTIN LANE
DISTRICT JUDGE, 305TH JUDICIAL DISTRICT
CHERYL LEE SHANNON
DISTRICT JUDGE, 330TH JUDICIAL DISTRICT
ANDREA PLUMLEE
DISTRICT JUDGE, 363RD JUDICIAL DISTRICT
TRACY HOLMES
CRIMINAL DISTRICT JUDGES
CRIMINAL DISTRICT JUDGE DALLAS COUNTY NUMBER 1
TINA CLINTON
CRIMINAL DISTRICT JUDGE, DALLAS COUNTY NUMBER 5
CARTER THOMPSON
CRIMINAL DISTRICT JUDGE, DALLAS COUNTY NUMBER 6
NANCY MULDER
ALISON ALLEN
CRIMINAL DISTRICT JUDGE, DALLAS COUNTY NUMBER 7
CHIKA ANYIAM
DALLAS COUNTY DISTRICT ATTORNEY
JOHN CREUZOT
ELIZABETH DAVIS FRIZELL
COUNTY JUDGE
BILLY CLARK
CLAY JENKINS
DALLAS COUNTY COURT
COUNTY COURT AT LAW NO. 1
LEDOUGLAS JOHNSON
D'METRIA BENSON
COUNTY COURT AT LAW NO. 2
MELISSA J BELLAN
COUNTY COURT AT LAW NO. 3
SALLY MONTGOMERY
MISTI MOSTELLER
COUNTY COURT AT LAW NO. 4
DIANNE KATHRYN JONES
PAULA M ROSALES
COUNTY COURT AT LAW NO. 5
JUAN RENTERIA
NICOLE TAYLOR
DALLAS COUNTY CRIMINAL COURT
COUNTY CRIMINAL COURT AT LAW NO. 1
DAN PATTERSON
MARILYNN MAYSE
COUNTY CRIMINAL COURT AT LAW NO. 10
ELISSA WEV
ETTA J. MULLIN
MONIQUE J. BRACEY HUFF
COUNTY CRIMINAL COURT AT LAW NO. 11
SHEQUITTA D. KELLY
COUNTY CRIMINAL COURT AT LAW NO. 2
JULIA HAYES
COUNTY CRIMINAL COURT AT LAW NO. 3
AUDREY FAYE MOOREHEAD
COUNTY CRIMINAL COURT AT LAW NO. 4
ANGEL MATA
DOMINIQUE TORRES WILLIAMS
COUNTY CRIMINAL COURT AT LAW NO. 5
LISA GREEN
COUNTY CRIMINAL COURT AT LAW NO. 6
ANGELA M. KING
COUNTY CRIMINAL COURT AT LAW NO. 7
REMEKO TRANISHA EDWARDS
COUNTY CRIMINAL COURT AT LAW NO. 8
CARMEN WHITE
COUNTY CRIMINAL COURT AT LAW NO. 9
PEGGY HOFFMAN
COUNTY CRIMINAL COURT OF APPEALS NO. 1
KRISTIN WADE
COUNTY CRIMINAL COURT OF APPEALS NO. 2
PAMELA LUTHER
DALLAS COUNTY PROBATE COURT
PROBATE COURT NO. 1
JULIA MALVEAUX
PROBATE COURT NO. 2
LANASHA HOUZE
INGRID MICHELLE WARREN
PROBATE COURT NO. 3
MARGARET JONES-JOHNSON
DALLAS COUNTY DISTRICT CLERK
AMYE THOMPSON HOLLINS
FELICIA PITRE
DALLAS COUNTY CLERK
MARCUS TURNER JR
ANN CRUZ
JOHN F. WARREN
DALLAS COUNTY TREASURER
PAULINE MEDRANO
DALLAS COUNTY COMMISSIONERS COURT
COUNTY COMMISSIONER PRECINCT 2
ANDREW SOMMERMAN
MICHELLE OCKER
PHILIP KINGSTON
TOM ERVIN
COUNTY COMMISSIONER PRECINCT 4
ELBA GARCIA
JUSTICE OF THE PEACE
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 1, PLACE 1
THOMAS G. JONES
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 1, PLACE 2
VALENCIA NASH
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 2, PLACE 1
ATALIA GARCIA WILLIAMS
CHRISTINA SOWELLS
MARGARET O'BRIEN
HENRY BROWN
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 2, PLACE 2
KATINA WHITFIELD
DENISE BRENNAN
DENISE UPCHURCH
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 3, PLACE 1
ADAM M. SWARTZ
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 4, PLACE 1
MIKE JONES
LASONJA FLOWERS-IVORY
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 4, PLACE 2
SASHA MORENO
DAREIA JACOBS
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 5, PLACE 1
ANDRE TURNER
SARA MARTINEZ
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 5, PLACE 2
JUAN JASSO
DESMOND DEZ COOKS
KALETHA DOTSON
DALLAS COUNTY CONSTABLE
COUNTY CONSTABLE PRECINCT 1
TRACEY GULLEY
M. YOLANDA FREEMAN
COUNTY CONSTABLE PRECINCT 2
DEANNA HAMMOND
BILL GIPSON
COUNTY CONSTABLE PRECINCT 3
HENRY CURRY
DEMONDRE MONTGOMERY
COUNTY CONSTABLE PRECINCT 4
EDDIE BROWN JR
ED WRIGHT
COUNTY CONSTABLE PRECINCT 5
SOPHIA L. GRAHAM
MICHAEL OROZCO