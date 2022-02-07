March Primary 2022: Who is on the Republican Ballot in Denton County?

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Democrat: Collin | Dallas | Denton | Tarrant
Republican: Collin | Dallas | Denton | Tarrant
The midterm elections are Tuesday, Nov. 8, but before candidates can get on the ballot they have to win their party's primary.
This year, the Texas primary is on Tuesday, March 1. Any race requiring a runoff would face another vote on Tuesday, May 24.
Early voting runs Feb. 14-25. The last day to apply for a ballot by mail is Feb. 18 (received, not postmarked). The ballot must be received by March 1 if not postmarked or by 5 p.m. March 3 if postmarked by 7 p.m. March 1.
A list of candidates appearing on ballots in Denton County is below.
U.S. REPRESENTATIVES
U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 4
DAN THOMAS
PAT FALLON
JOHN E. HARPER
U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 13
RONNY JACKSON
U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 26
BRIAN BRAZEAL
ISAAC SMITH
RAVEN HARRISON
VINCENT GALLO
MICHAEL C. BURGESS
U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 32
ANTONIO SWAD
DARRELL DAY
BRAD NAMDAR
JUSTIN WEBB
NATHAN DAVIS
EE OKPA
GOVERNOR
CHAD PRATHER
RICK PERRY
KANDY KAYE HORN
PAUL BELEW
DANNY HARRISON
ALLEN B. WEST
GREG ABBOTT
DON HUFFINES
LIEUTENANT GOVERNOR
TRAYCE BRADFORD
DANIEL MILLER
ZACH VANCE
TODD M. BULLIS
DAN PATRICK
AARON SORRELLS
ATTORNEY GENERAL
EVA GUZMAN
LOUIE GOHMERT
KEN PAXTON
GEORGE P. BUSH
COMPTROLLER OF PUBLIC ACCOUNTS
GLENN HEGAR
MARK V. GOLOBY
COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE
BEN ARMENTA
WESTON MARTINEZ
TIM WESTLEY
DAWN BUCKINGHAM
VICTOR AVILA
JON SPIERS
RUFUS LOPEZ
DON W. MINTON
COMMISSIONER OF AGRICULTURE
SID MILLER
CAREY A. COUNSIL
JAMES WHITE
RAILROAD COMMISSIONER
WAYNE CHRISTIAN
SARAH STOGNER
TOM SLOCUM JR
DAWAYNE TIPTON
MARVIN "SARGE" SUMMERS
TEXAS SUPREME COURT
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 3
DEBRA LEHRMANN
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 5
REBECA HUDDLE
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 9
DAVID J. SCHENCK
EVAN YOUNG
COURT OF CRIMINAL APPEALS
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 2
MARY LOU KEEL
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 5
SCOTT WALKER
CLINT MORGAN
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 6
JESSE F. MCCLURE, III
BOARD OF EDUCATION
MEMBER, STATE BOARD OF EDUCATION, DISTRICT 12
PAM LITTLE
MEMBER, STATE BOARD OF EDUCATION, DISTRICT 14
SUE MELTON-MALONE
EVELYN BROOKS
STATE SENATE
STATE SENATOR, DISTRICT 12
CHRIS RUSSELL
TAN PARKER
STATE SENATOR, DISTRICT 30
DREW SPRINGER
STATE HOUSE
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 57
RICHARD HAYES
MATTHEW POOLE
MATTHEW E. HAINES
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 63
BEN BUMGARNER
JAKE COLLIER
NICK SANDERS
JEFF YOUNGER
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 64
ANDY HOPPER
LYNN STUCKY
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 65
PEYTON INGE
KRONDA THIMESCH
ROBERT COOKSEY
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 106
JARED PATTERSON
COURT OF APPEALS
JUSTICE, 2ND COURT OF APPEALS DISTRICT, PLACE 3
ELIZABETH KERR
DISTRICT JUDGES
DISTRICT JUDGE, 158TH JUDICIAL DISTRICT
STEVE BURGESS
DISTRICT JUDGE, 211TH JUDICIAL DISTRICT
BRODY SHANKLIN
DISTRICT JUDGE, 367TH JUDICIAL DISTRICT
BRENT HILL
THERESA BLAKE GOLINE
JASON EDWARD NIEHAUS
DISTRICT JUDGE, 467TH JUDICIAL DISTRICT
DERBHA JONES
DENTON COUNTY DISTRICT ATTORNEY
PAUL JOHNSON
DENTON COUNTY JUDGE
ANDY EADS
COLLIN COUNTY COURT
COUNTY COURT AT LAW NO. 1
KIMBERLY MCCARY
COUNTY COURT AT LAW NO. 2
ROBERT RAMIREZ
COUNTY CRIMINAL COURT AT LAW NO. 1
LAURI RAGLAND
COUNTY CRIMINAL COURT AT LAW NO. 2
SUSAN PIEL
COUNTY CRIMINAL COURT AT LAW NO. 3
FORREST C. BEADLE
COUNTY CRIMINAL COURT AT LAW NO. 4
CHANCE OLIVER
COUNTY CRIMINAL COURT AT LAW NO. 5
COBY WADDILL
COUNTY PROBATE COURT AT LAW
DAVID JAHN
DENTON COUNTY DISTRICT CLERK
DAVID TRANTHAM
DENTON COUNTY CLERK
JULI LUKE
DENTON COUNTY TREASURER
CINDY YEATTS BROWN
DENTON COUNTY COMMISSIONERS COURT
COUNTY COMMISSIONER PRECINCT 2
DAN STRICKLIN
ROB ALTMAN
KEVIN FALCONER
COUNTY COMMISSIONER PRECINCT 4
DIANNE EDMONDSON
MICHAEL ARMSTRONG
JUSTICE OF THE PEACE
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 1
ALAN WHEELER
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 2
JAMES R. DEPIAZZA
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 3
JAMES KERBOW
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 4
HARRIS HUGHEY
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 5
MIKE OGLESBY
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 6
BLANCA OLIVER