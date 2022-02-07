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March Primary 2022: Who is on the Republican Ballot in Denton County?

The Texas primary is on Tuesday, March 1; Early voting runs Feb. 14-25

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Democrat: Collin | Dallas | Denton | Tarrant
Republican: Collin | Dallas | Denton | Tarrant

The midterm elections are Tuesday, Nov. 8, but before candidates can get on the ballot they have to win their party's primary.

This year, the Texas primary is on Tuesday, March 1. Any race requiring a runoff would face another vote on Tuesday, May 24.

Early voting runs Feb. 14-25. The last day to apply for a ballot by mail is Feb. 18 (received, not postmarked). The ballot must be received by March 1 if not postmarked or by 5 p.m. March 3 if postmarked by 7 p.m. March 1.

A list of candidates appearing on ballots in Denton County is below.

U.S. REPRESENTATIVES

U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 4
DAN THOMAS
PAT FALLON
JOHN E. HARPER

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U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 13
RONNY JACKSON

U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 26
BRIAN BRAZEAL
ISAAC SMITH
RAVEN HARRISON
VINCENT GALLO
MICHAEL C. BURGESS

U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 32
ANTONIO SWAD
DARRELL DAY
BRAD NAMDAR
JUSTIN WEBB
NATHAN DAVIS
EE OKPA

GOVERNOR

CHAD PRATHER
RICK PERRY
KANDY KAYE HORN
PAUL BELEW
DANNY HARRISON
ALLEN B. WEST
GREG ABBOTT
DON HUFFINES

LIEUTENANT GOVERNOR

TRAYCE BRADFORD
DANIEL MILLER
ZACH VANCE
TODD M. BULLIS
DAN PATRICK
AARON SORRELLS

ATTORNEY GENERAL

EVA GUZMAN
LOUIE GOHMERT
KEN PAXTON
GEORGE P. BUSH

COMPTROLLER OF PUBLIC ACCOUNTS

GLENN HEGAR
MARK V. GOLOBY

COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

BEN ARMENTA
WESTON MARTINEZ
TIM WESTLEY
DAWN BUCKINGHAM
VICTOR AVILA
JON SPIERS
RUFUS LOPEZ
DON W. MINTON

COMMISSIONER OF AGRICULTURE

SID MILLER
CAREY A. COUNSIL
JAMES WHITE

RAILROAD COMMISSIONER

WAYNE CHRISTIAN
SARAH STOGNER
TOM SLOCUM JR
DAWAYNE TIPTON
MARVIN "SARGE" SUMMERS

TEXAS SUPREME COURT

JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 3
DEBRA LEHRMANN

JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 5
REBECA HUDDLE

JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 9
DAVID J. SCHENCK
EVAN YOUNG

COURT OF CRIMINAL APPEALS

JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 2
MARY LOU KEEL

JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 5
SCOTT WALKER
CLINT MORGAN

JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 6
JESSE F. MCCLURE, III

BOARD OF EDUCATION

MEMBER, STATE BOARD OF EDUCATION, DISTRICT 12
PAM LITTLE

MEMBER, STATE BOARD OF EDUCATION, DISTRICT 14
SUE MELTON-MALONE
EVELYN BROOKS

STATE SENATE

STATE SENATOR, DISTRICT 12
CHRIS RUSSELL
TAN PARKER

STATE SENATOR, DISTRICT 30
DREW SPRINGER

STATE HOUSE

STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 57
RICHARD HAYES
MATTHEW POOLE
MATTHEW E. HAINES

STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 63
BEN BUMGARNER
JAKE COLLIER
NICK SANDERS
JEFF YOUNGER

STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 64
ANDY HOPPER
LYNN STUCKY

STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 65
PEYTON INGE
KRONDA THIMESCH
ROBERT COOKSEY

STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 106
JARED PATTERSON

COURT OF APPEALS

JUSTICE, 2ND COURT OF APPEALS DISTRICT, PLACE 3
ELIZABETH KERR

DISTRICT JUDGES

DISTRICT JUDGE, 158TH JUDICIAL DISTRICT
STEVE BURGESS

DISTRICT JUDGE, 211TH JUDICIAL DISTRICT
BRODY SHANKLIN

DISTRICT JUDGE, 367TH JUDICIAL DISTRICT
BRENT HILL
THERESA BLAKE GOLINE
JASON EDWARD NIEHAUS

DISTRICT JUDGE, 467TH JUDICIAL DISTRICT
DERBHA JONES

DENTON COUNTY DISTRICT ATTORNEY

PAUL JOHNSON

DENTON COUNTY JUDGE

ANDY EADS

COLLIN COUNTY COURT

COUNTY COURT AT LAW NO. 1
KIMBERLY MCCARY

COUNTY COURT AT LAW NO. 2
ROBERT RAMIREZ

COUNTY CRIMINAL COURT AT LAW NO. 1
LAURI RAGLAND

COUNTY CRIMINAL COURT AT LAW NO. 2
SUSAN PIEL

COUNTY CRIMINAL COURT AT LAW NO. 3
FORREST C. BEADLE

COUNTY CRIMINAL COURT AT LAW NO. 4
CHANCE OLIVER

COUNTY CRIMINAL COURT AT LAW NO. 5
COBY WADDILL

COUNTY PROBATE COURT AT LAW
DAVID JAHN

DENTON COUNTY DISTRICT CLERK

DAVID TRANTHAM

DENTON COUNTY CLERK

JULI LUKE

DENTON COUNTY TREASURER

CINDY YEATTS BROWN

DENTON COUNTY COMMISSIONERS COURT

COUNTY COMMISSIONER PRECINCT 2
DAN STRICKLIN
ROB ALTMAN
KEVIN FALCONER

COUNTY COMMISSIONER PRECINCT 4
DIANNE EDMONDSON
MICHAEL ARMSTRONG

JUSTICE OF THE PEACE

JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 1
ALAN WHEELER

JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 2
JAMES R. DEPIAZZA

JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 3
JAMES KERBOW

JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 4
HARRIS HUGHEY

JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 5
MIKE OGLESBY

JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 6
BLANCA OLIVER

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