March Primary 2022: Who is on the Democratic Ballot in Collin County?

See Other Ballots
Democrat: Collin | Dallas | Denton | Tarrant
Republican: Collin | Dallas | Denton | Tarrant
The midterm elections are Tuesday, Nov. 8, but before candidates can get on the ballot they have to win their party's primary.
This year, the Texas primary is on Tuesday, March 1. Any race requiring a runoff would face another vote on Tuesday, May 24.
Early voting runs Feb. 14-25. The last day to apply for a ballot by mail is Feb. 18 (received, not postmarked). The ballot must be received by March 1 if not postmarked or by 5 p.m. March 3 if postmarked by 7 p.m. March 1.
A list of candidates appearing on ballots in Collin County is below.
U.S. REPRESENTATIVES
U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 3
SANDEEP SRIVASTAVA
DOC SHELBY
U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 4
IRO OMERE
U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 32
COLIN ALLRED
GOVERNOR
RICH WAKELAND
BETO O'ROURKE
JOY DIAZ
INOCENCIO (INNO) BARRIENTEZ
MICHAEL COOPER
LIEUTENANT GOVERNOR
CARLA BRAILEY
MICHELLE BECKLEY
MIKE COLLIER
ATTORNEY GENERAL
ROCHELLE MERCEDES GARZA
S. "TBONE" RAYNOR
MIKE FIELDS
LEE MERRITT
JOE JAWORSKI
COMPTROLLER OF PUBLIC ACCOUNTS
ANGEL LUIS VEGA
TIM MAHONEY
JANET T. DUDDING
COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE
JAY KLEBERG
JINNY SUH
SANDRAGRACE MARTINEZ
MICHAEL LANGE
COMMISSIONER OF AGRICULTURE
ED IRESON
SUSAN HAYS
RAILROAD COMMISSIONER
LUKE WARFORD
TEXAS SUPREME COURT
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 3
ERIN A NOWELL
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 5
AMANDA REICHEK
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 9
JULIA MALDONADO
COURT OF CRIMINAL APPEALS
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 5
DANA HUFFMAN
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 6
ROBERT JOHNSON
BOARD OF EDUCATION
MEMBER, STATE BOARD OF EDUCATION, DISTRICT 12
ALEX CORNWALLIS
ROBERTO VELASCO
STATE SENATE
STATE SENATOR, DISTRICT 2
PRINCE S GIADOLOR
STATE SENATOR, DISTRICT 8
JONATHAN COCKS
STATE HOUSE
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 33
GRAESON LYNSKEY
PETER HAASE
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 61
SHEENA KING
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 66
JESSE RINGNESS
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 67
KEVIN MORRIS
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 70
MIHAELA ELIZABETH PLESA
LORENZO SANCHEZ
CASSANDRA GARCIA HERNANDEZ
COURT OF APPEALS
JUSTICE, 5TH COURT OF APPEALS DISTRICT, PLACE 4
MARICELA MOORE
JUSTICE, 5TH COURT OF APPEALS DISTRICT, PLACE 7
NANCY KENNEDY
COLLIN COUNTY JUDGE
JOSHUA MURRAY
DAVID M. SMITH
COLLIN COUNTY DISTRICT CLERK
ALYSSA DEQUEANT
COLLIN COUNTY COMMISSIONERS COURT
COUNTY COMMISSIONER PRECINCT 4
JOHN M. STAFFORD
JEFFREY WILLIAMS
JUSTICE OF THE PEACE
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 2
JENNIFER MCKENZIE
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 3
IRVIN LYNN BARRETT
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 4
ADAM KERN