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March Primary 2022: Who is on the Democratic Ballot in Collin County?

The Texas primary is on Tuesday, March 1; Early voting runs Feb. 14-25

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Democrat: Collin | Dallas | Denton | Tarrant
Republican: Collin | Dallas | Denton | Tarrant

The midterm elections are Tuesday, Nov. 8, but before candidates can get on the ballot they have to win their party's primary.

This year, the Texas primary is on Tuesday, March 1. Any race requiring a runoff would face another vote on Tuesday, May 24.

Early voting runs Feb. 14-25. The last day to apply for a ballot by mail is Feb. 18 (received, not postmarked). The ballot must be received by March 1 if not postmarked or by 5 p.m. March 3 if postmarked by 7 p.m. March 1.

A list of candidates appearing on ballots in Collin County is below.

U.S. REPRESENTATIVES

U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 3
SANDEEP SRIVASTAVA
DOC SHELBY

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U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 4
IRO OMERE

U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 32
COLIN ALLRED

GOVERNOR

RICH WAKELAND
BETO O'ROURKE
JOY DIAZ
INOCENCIO (INNO) BARRIENTEZ
MICHAEL COOPER

LIEUTENANT GOVERNOR

CARLA BRAILEY
MICHELLE BECKLEY
MIKE COLLIER

ATTORNEY GENERAL

ROCHELLE MERCEDES GARZA
S. "TBONE" RAYNOR
MIKE FIELDS
LEE MERRITT
JOE JAWORSKI

COMPTROLLER OF PUBLIC ACCOUNTS

ANGEL LUIS VEGA
TIM MAHONEY
JANET T. DUDDING

COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

JAY KLEBERG
JINNY SUH
SANDRAGRACE MARTINEZ
MICHAEL LANGE

COMMISSIONER OF AGRICULTURE

ED IRESON
SUSAN HAYS

RAILROAD COMMISSIONER

LUKE WARFORD

TEXAS SUPREME COURT

JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 3
ERIN A NOWELL

JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 5
AMANDA REICHEK

JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 9
JULIA MALDONADO

COURT OF CRIMINAL APPEALS

JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 5
DANA HUFFMAN

JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 6
ROBERT JOHNSON

BOARD OF EDUCATION

MEMBER, STATE BOARD OF EDUCATION, DISTRICT 12
ALEX CORNWALLIS
ROBERTO VELASCO

STATE SENATE

STATE SENATOR, DISTRICT 2
PRINCE S GIADOLOR

STATE SENATOR, DISTRICT 8
JONATHAN COCKS

STATE HOUSE

STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 33
GRAESON LYNSKEY
PETER HAASE

STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 61
SHEENA KING

STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 66
JESSE RINGNESS

STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 67
KEVIN MORRIS

STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 70
MIHAELA ELIZABETH PLESA
LORENZO SANCHEZ
CASSANDRA GARCIA HERNANDEZ

COURT OF APPEALS

JUSTICE, 5TH COURT OF APPEALS DISTRICT, PLACE 4
MARICELA MOORE

JUSTICE, 5TH COURT OF APPEALS DISTRICT, PLACE 7
NANCY KENNEDY

COLLIN COUNTY JUDGE

JOSHUA MURRAY
DAVID M. SMITH

COLLIN COUNTY DISTRICT CLERK

ALYSSA DEQUEANT

COLLIN COUNTY COMMISSIONERS COURT

COUNTY COMMISSIONER PRECINCT 4
JOHN M. STAFFORD
JEFFREY WILLIAMS

JUSTICE OF THE PEACE

JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 2
JENNIFER MCKENZIE

JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 3
IRVIN LYNN BARRETT

JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 4
ADAM KERN

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