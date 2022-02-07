March Primary 2022: Who is on the Republican Ballot in Tarrant County?

The midterm elections are Tuesday, Nov. 8, but before candidates can get on the ballot they have to win their party's primary.
This year, the Texas primary is on Tuesday, March 1. Any race requiring a runoff would face another vote on Tuesday, May 24.
Early voting runs Feb. 14-25. The last day to apply for a ballot by mail is Feb. 18 (received, not postmarked). The ballot must be received by March 1 if not postmarked or by 5 p.m. March 3 if postmarked by 7 p.m. March 1.
A list of candidates appearing on ballots in Tarrant County is below.
U.S. REPRESENTATIVES
U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 6
JAKE ELLZEY
BILL PAYNE
JAMES BUFORD
U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 12
RYAN J. CATALA
ALYSIA RIEG
KAY GRANGER
U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 24
BETH VANDUYNE
NATE WEYMOUTH
U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 25
ROGER WILLIAMS
U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 26
BRIAN BRAZEAL
RAVEN HARRISON
VINCENT GALLO
ISAAC SMITH
MICHAEL C. BURGESS
U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 30
KELVIN GOODWIN-CASTILLO
JAMES "J. FRANK" HARRIS
JAMES RODGERS
ANGEIGH J. ROC'ELLERPITTS
LIZBETH DIAZ
DAKINYA "KINYA" JEFFERSON
U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 33
PATRICK DAVID GILLESPIE
ROBERT MAC GLAFLIN
GOVERNOR
CHAD PRATHER
RICK PERRY
KANDY KAYE HORN
PAUL BELEW
DANNY HARRISON
ALLEN B. WEST
GREG ABBOTT
DON HUFFINES
LIEUTENANT GOVERNOR
TRAYCE BRADFORD
DANIEL MILLER
ZACH VANCE
TODD M. BULLIS
DAN PATRICK
AARON SORRELLS
ATTORNEY GENERAL
EVA GUZMAN
LOUIE GOHMERT
KEN PAXTON
GEORGE P. BUSH
COMPTROLLER OF PUBLIC ACCOUNTS
GLENN HEGAR
MARK V. GOLOBY
COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE
BEN ARMENTA
WESTON MARTINEZ
TIM WESTLEY
DAWN BUCKINGHAM
VICTOR AVILA
JON SPIERS
RUFUS LOPEZ
DON W. MINTON
COMMISSIONER OF AGRICULTURE
SID MILLER
CAREY A. COUNSIL
JAMES WHITE
RAILROAD COMMISSIONER
WAYNE CHRISTIAN
SARAH STOGNER
TOM SLOCUM JR
DAWAYNE TIPTON
MARVIN "SARGE" SUMMERS
TEXAS SUPREME COURT
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 3
DEBRA LEHRMANN
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 5
REBECA HUDDLE
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 9
DAVID J. SCHENCK
EVAN YOUNG
COURT OF CRIMINAL APPEALS
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 2
MARY LOU KEEL
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 5
SCOTT WALKER
CLINT MORGAN
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 6
JESSE F. MCCLURE, III
BOARD OF EDUCATION
MEMBER, STATE BOARD OF EDUCATION, DISTRICT 11
PATRICIA "PAT" HARDY
REBECCA GARCIA
"DC" CALDWELL
JOSHUA TARBAY
MEMBER, STATE BOARD OF EDUCATION, DISTRICT 13
AJUA MASON
KATHRYN MONETTE
NATALIE KOHN
A. DENISE RUSSELL
STATE SENATE
STATE SENATOR, DISTRICT 9
KELLY HANCOCK
STATE SENATOR, DISTRICT 10
WARREN V. NORRED
PHIL KING
STATE SENATOR, DISTRICT 12
TAN PARKER
CHRIS RUSSELL
STATE SENATOR, DISTRICT 22
BRIAN BIRDWELL
STATE HOUSE
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 91
ANTHONY REED
STEPHANIE KLICK
BENJAMIN DAMICO
DAVID M. SILVEY
DAVID LOWE
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 92
JOE F LIVINGSTON
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 93
LAURA HILL
CARY MOON
NATE SCHATZLINE
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 94
TONY TINDERHOLT
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 95
TAYLOR MONDICK
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 96
DAVID COOK
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 97
CRAIG GOLDMAN
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 98
MITCHELL T. RYAN
GIOVANNI CAPRIGLIONE
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 99
CHARLIE GEREN
COURT OF APPEALS
JUSTICE, 2ND COURT OF APPEALS DISTRICT, PLACE 3
ELIZABETH KERR
DISTRICT JUDGES
DISTRICT JUDGE, 48TH JUDICIAL DISTRICT
CHRIS TAYLOR
DISTRICT JUDGE, 141ST JUDICIAL DISTRICT
JOHN P. CHUPP
DISTRICT JUDGE, 231ST JUDICIAL DISTRICT
JESSE NEVAREZ
WILLIAM NOLEN
DISTRICT JUDGE, 233RD JUDICIAL DISTRICT
KENNETH E. NEWELL
DISTRICT JUDGE, 236TH JUDICIAL DISTRICT
TOM LOWE
DISTRICT JUDGE, 297TH JUDICIAL DISTRICT
DAVID HAGERMAN
DISTRICT JUDGE, 322ND JUDICIAL DISTRICT
JAMES B. MUNFORD
DISTRICT JUDGE, 323RD JUDICIAL DISTRICT
PIA LEDERMAN
ALEX KIM
DISTRICT JUDGE, 324TH JUDICIAL DISTRICT
ELIZABETH LIZ RIVERA
BETH A. POULOS
DISTRICT JUDGE, 325TH JUDICIAL DISTRICT
LORI DEANGELIS GRIFFITH
CYNTHIA TERRY
DISTRICT JUDGE, 371ST JUDICIAL DISTRICT
RYAN HILL
WILLIAM A. KNIGHT
DISTRICT JUDGE, 372ND JUDICIAL DISTRICT
JULIE LUGO
PAMELA BOGGESS
DISTRICT JUDGE, 432ND JUDICIAL DISTRICT
RUBEN GONZALEZ
TARRANT COUNTY CRIMINAL DISTRICT JUDGE
CRIMINAL DISTRICT JUDGE #1 TARRANT COUNTY
ELIZABETH BEACH
CRIMINAL DISTRICT JUDGE #3 TARRANT COUNTY
ROBB CATALANO
CRIMINAL DISTRICT JUDGE #4 TARRANT COUNTY
ANDY PORTER
GLYNIS MCGINTY
TARRANT COUNTY DISTRICT ATTORNEY
MOLLEE WESTFALL
MATT KRAUSE
PHIL SORRELLS
TARRANT COUNTY JUDGE
ROBERT TREVOR BUKER
BYRON BRADFORD
BETSY PRICE
KRISTEN COLLINS
TIM O'HARE
TARRANT COUNTY COURT
COUNTY COURT AT LAW NO. 1
DON PIERSON
COUNTY COURT AT LAW NO. 2
JENNIFER RYMELL
COUNTY COURT AT LAW NO. 3
MIKE HRABAL
COUNTY CRIMINAL COURT NO. 1
DAVID COOK
COUNTY CRIMINAL COURT NO. 10
DON HASE
TRENT LOFTIN
COUNTY CRIMINAL COURT NO. 2
CAREY WALKER
COUNTY CRIMINAL COURT NO. 3
BOB MCCOY
COUNTY CRIMINAL COURT NO. 4
DEBORAH NEKHOM
COUNTY CRIMINAL COURT NO. 5
MAMIE JOHNSON
BRAD CLARK
CHRIS MCGREGOR
COUNTY CRIMINAL COURT NO. 6
VIRGINIA CARTER
RANDI HARTIN
COUNTY CRIMINAL COURT NO. 7
ERIC STARNES
COUNTY CRIMINAL COURT NO. 8
CHARLES L. CHUCK VANOVER
COUNTY CRIMINAL COURT NO. 9
BRIAN BOLTON
DEBORAH ADAME
STEVEN JUMES
PROBATE COURT NO. 1
CHRIS PONDER
PROBATE COURT NO. 2
BROOKE ALLEN
TARRANT COUNTY DISTRICT CLERK
LARRY MIKE
TOM WILDER
TARRANT COUNTY CLERK
MARY LOUISE NICHOLSON
TARRANT COUNTY COMMISSIONERS COURT
COUNTY COMMISSIONER PRECINCT 2
ANDY NGUYEN
COUNTY COMMISSIONER PRECINCT 4
JOE D. JODY JOHNSON
LARRY DALE CARPENTER JR
MANNY RAMIREZ
JUSTICE OF THE PEACE
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 1
RALPH SWEARINGIN JR
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 2
MARY TOM CRAVENS CURNUTT
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 3
WILLIAM PAUL BILL BRANDT
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 4
CHRISTOPHER CHRIS GREGORY
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 6
JASON M. CHARBONNET
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 7
MATT HAYES
LARRY WILSHIRE
TARRANT COUNTY CONSTABLE
COUNTY CONSTABLE PRECINCT 4 - UNEXPIRED TERM
JASON SCOTT BEDFORD
CAROLYN GILMORE