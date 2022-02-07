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March Primary 2022: Who is on the Republican Ballot in Tarrant County?

NBC 5 News

The midterm elections are Tuesday, Nov. 8, but before candidates can get on the ballot they have to win their party's primary.

This year, the Texas primary is on Tuesday, March 1. Any race requiring a runoff would face another vote on Tuesday, May 24.

Early voting runs Feb. 14-25. The last day to apply for a ballot by mail is Feb. 18 (received, not postmarked). The ballot must be received by March 1 if not postmarked or by 5 p.m. March 3 if postmarked by 7 p.m. March 1.

A list of candidates appearing on ballots in Tarrant County is below.

U.S. REPRESENTATIVES

U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 6
JAKE ELLZEY
BILL PAYNE
JAMES BUFORD

U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 12
RYAN J. CATALA
ALYSIA RIEG
KAY GRANGER

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U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 24
BETH VANDUYNE
NATE WEYMOUTH

U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 25
ROGER WILLIAMS

U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 26
BRIAN BRAZEAL
RAVEN HARRISON
VINCENT GALLO
ISAAC SMITH
MICHAEL C. BURGESS

U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 30
KELVIN GOODWIN-CASTILLO
JAMES "J. FRANK" HARRIS
JAMES RODGERS
ANGEIGH J. ROC'ELLERPITTS
LIZBETH DIAZ
DAKINYA "KINYA" JEFFERSON

U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 33
PATRICK DAVID GILLESPIE
ROBERT MAC GLAFLIN

GOVERNOR

CHAD PRATHER
RICK PERRY
KANDY KAYE HORN
PAUL BELEW
DANNY HARRISON
ALLEN B. WEST
GREG ABBOTT
DON HUFFINES

LIEUTENANT GOVERNOR

TRAYCE BRADFORD
DANIEL MILLER
ZACH VANCE
TODD M. BULLIS
DAN PATRICK
AARON SORRELLS

ATTORNEY GENERAL

EVA GUZMAN
LOUIE GOHMERT
KEN PAXTON
GEORGE P. BUSH

COMPTROLLER OF PUBLIC ACCOUNTS

GLENN HEGAR
MARK V. GOLOBY

COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

BEN ARMENTA
WESTON MARTINEZ
TIM WESTLEY
DAWN BUCKINGHAM
VICTOR AVILA
JON SPIERS
RUFUS LOPEZ
DON W. MINTON

COMMISSIONER OF AGRICULTURE

SID MILLER
CAREY A. COUNSIL
JAMES WHITE

RAILROAD COMMISSIONER

WAYNE CHRISTIAN
SARAH STOGNER
TOM SLOCUM JR
DAWAYNE TIPTON
MARVIN "SARGE" SUMMERS

TEXAS SUPREME COURT

JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 3
DEBRA LEHRMANN

JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 5
REBECA HUDDLE

JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 9
DAVID J. SCHENCK
EVAN YOUNG

COURT OF CRIMINAL APPEALS

JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 2
MARY LOU KEEL

JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 5
SCOTT WALKER
CLINT MORGAN

JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 6
JESSE F. MCCLURE, III

BOARD OF EDUCATION

MEMBER, STATE BOARD OF EDUCATION, DISTRICT 11
PATRICIA "PAT" HARDY
REBECCA GARCIA
"DC" CALDWELL
JOSHUA TARBAY

MEMBER, STATE BOARD OF EDUCATION, DISTRICT 13
AJUA MASON
KATHRYN MONETTE
NATALIE KOHN
A. DENISE RUSSELL

STATE SENATE

STATE SENATOR, DISTRICT 9
KELLY HANCOCK

STATE SENATOR, DISTRICT 10
WARREN V. NORRED
PHIL KING

STATE SENATOR, DISTRICT 12
TAN PARKER
CHRIS RUSSELL

STATE SENATOR, DISTRICT 22
BRIAN BIRDWELL

STATE HOUSE

STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 91
ANTHONY REED
STEPHANIE KLICK
BENJAMIN DAMICO
DAVID M. SILVEY
DAVID LOWE

STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 92
JOE F LIVINGSTON

STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 93
LAURA HILL
CARY MOON
NATE SCHATZLINE

STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 94
TONY TINDERHOLT

STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 95
TAYLOR MONDICK

STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 96
DAVID COOK

STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 97
CRAIG GOLDMAN

STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 98
MITCHELL T. RYAN
GIOVANNI CAPRIGLIONE

STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 99
CHARLIE GEREN

COURT OF APPEALS

JUSTICE, 2ND COURT OF APPEALS DISTRICT, PLACE 3
ELIZABETH KERR

DISTRICT JUDGES

DISTRICT JUDGE, 48TH JUDICIAL DISTRICT
CHRIS TAYLOR

DISTRICT JUDGE, 141ST JUDICIAL DISTRICT
JOHN P. CHUPP

DISTRICT JUDGE, 231ST JUDICIAL DISTRICT
JESSE NEVAREZ
WILLIAM NOLEN

DISTRICT JUDGE, 233RD JUDICIAL DISTRICT
KENNETH E. NEWELL

DISTRICT JUDGE, 236TH JUDICIAL DISTRICT
TOM LOWE

DISTRICT JUDGE, 297TH JUDICIAL DISTRICT
DAVID HAGERMAN

DISTRICT JUDGE, 322ND JUDICIAL DISTRICT
JAMES B. MUNFORD

DISTRICT JUDGE, 323RD JUDICIAL DISTRICT
PIA LEDERMAN
ALEX KIM

DISTRICT JUDGE, 324TH JUDICIAL DISTRICT
ELIZABETH LIZ RIVERA
BETH A. POULOS

DISTRICT JUDGE, 325TH JUDICIAL DISTRICT
LORI DEANGELIS GRIFFITH
CYNTHIA TERRY

DISTRICT JUDGE, 371ST JUDICIAL DISTRICT
RYAN HILL
WILLIAM A. KNIGHT

DISTRICT JUDGE, 372ND JUDICIAL DISTRICT
JULIE LUGO
PAMELA BOGGESS

DISTRICT JUDGE, 432ND JUDICIAL DISTRICT
RUBEN GONZALEZ

TARRANT COUNTY CRIMINAL DISTRICT JUDGE

CRIMINAL DISTRICT JUDGE #1 TARRANT COUNTY
ELIZABETH BEACH

CRIMINAL DISTRICT JUDGE #3 TARRANT COUNTY
ROBB CATALANO

CRIMINAL DISTRICT JUDGE #4 TARRANT COUNTY
ANDY PORTER
GLYNIS MCGINTY

TARRANT COUNTY DISTRICT ATTORNEY

MOLLEE WESTFALL
MATT KRAUSE
PHIL SORRELLS

TARRANT COUNTY JUDGE

ROBERT TREVOR BUKER
BYRON BRADFORD
BETSY PRICE
KRISTEN COLLINS
TIM O'HARE

TARRANT COUNTY COURT

COUNTY COURT AT LAW NO. 1
DON PIERSON

COUNTY COURT AT LAW NO. 2
JENNIFER RYMELL

COUNTY COURT AT LAW NO. 3
MIKE HRABAL

COUNTY CRIMINAL COURT NO. 1
DAVID COOK

COUNTY CRIMINAL COURT NO. 10
DON HASE
TRENT LOFTIN

COUNTY CRIMINAL COURT NO. 2
CAREY WALKER

COUNTY CRIMINAL COURT NO. 3
BOB MCCOY

COUNTY CRIMINAL COURT NO. 4
DEBORAH NEKHOM

COUNTY CRIMINAL COURT NO. 5
MAMIE JOHNSON
BRAD CLARK
CHRIS MCGREGOR

COUNTY CRIMINAL COURT NO. 6
VIRGINIA CARTER
RANDI HARTIN

COUNTY CRIMINAL COURT NO. 7
ERIC STARNES

COUNTY CRIMINAL COURT NO. 8
CHARLES L. CHUCK VANOVER

COUNTY CRIMINAL COURT NO. 9
BRIAN BOLTON
DEBORAH ADAME
STEVEN JUMES

PROBATE COURT NO. 1
CHRIS PONDER

PROBATE COURT NO. 2
BROOKE ALLEN

TARRANT COUNTY DISTRICT CLERK

LARRY MIKE
TOM WILDER

TARRANT COUNTY CLERK

MARY LOUISE NICHOLSON

TARRANT COUNTY COMMISSIONERS COURT

COUNTY COMMISSIONER PRECINCT 2
ANDY NGUYEN

COUNTY COMMISSIONER PRECINCT 4
JOE D. JODY JOHNSON
LARRY DALE CARPENTER JR
MANNY RAMIREZ

JUSTICE OF THE PEACE

JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 1
RALPH SWEARINGIN JR

JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 2
MARY TOM CRAVENS CURNUTT

JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 3
WILLIAM PAUL BILL BRANDT

JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 4
CHRISTOPHER CHRIS GREGORY

JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 6
JASON M. CHARBONNET

JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 7
MATT HAYES
LARRY WILSHIRE

TARRANT COUNTY CONSTABLE

COUNTY CONSTABLE PRECINCT 4 - UNEXPIRED TERM
JASON SCOTT BEDFORD
CAROLYN GILMORE

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