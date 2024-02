Texas Class 5A football, basketball and volleyball realignment for 2024-2026

The University Interscholastic League on Thursday morning released its much anticipated biennial realignment, showing how schools will be grouped into classes and districts for the next two years.

The districts are realigned every two years based on the student population at each school; this realignment will serve as the football, basketball and volleyball districts for the 2024-25 and 2025-26 school years.

Class 5A includes an enrollment range of 1,315-2,274 students and it includes 252 schools. The classification cutoffs were released in December.

Schools that moved from Class 6A to 5A: Austin Anderson, Beaumont United, Beaumont West Brook, Brownsville Rivera, Dallas Highland Park, EP Americas, EP El Dorado, FW Paschal, FW Chisholm Trail, Houston Westbury, Houston Spring Woods, Keller Fossil Ridge, Mission, New Braunfels, Northside Jay, Pasadena, Pflugerville Weiss.

Schools that moved from Class 4A to 5A: Alice, Alvin Iowa Colony, Anna, Boerne, Jacksonville, Kaufman, New Caney West Fork, Oak Cliff Faith Family, SA Fox Tech, Splendora.

Schools that moved from Class 5A to 4A: Austin Eastside, Austin Johnson, Austin Northeast, Austin Travis, Dallas Conrad, Dallas Kimball, EP Ysleta, FB Crawford, FB Willowridge, FW Southwest, Houston Northside, Lake Dallas, Longview Pine Tree, Pharr Valley View.

Schools that are new to 5A: Wichita Falls Legacy, Wichita Falls Memorial.

Schools that were elevated by request/policy: Austin Ann Richards, Houston Carnegie Vanguard, Oak Cliff Faith Family Academy, SA Fox Tech, SA Houston.

The 2024-26 alignments for football, basketball, and volleyball are below. District alignments for other activities will be released at a later date. To see alignments for Class 6A, click here. UIL alignments for all other classes can be found at http://www.uiltexas.org/alignments.

TEXAS FOOTBALL (2024-26) REALIGNMENT

CLASS 5A, DIVISION I

REGION I

District 1

El Paso Americas

El Paso Bel Air

El Paso El Dorado

El Paso Parkland

District 2

Abilene

Amarillo

Amarillo Caprock

Amarillo Tascosa

Lubbock

Lubbock Coronado

Lubbock Monterey

District 3

Aledo

Azle

Denton

Denton Ryan

Granbury

Keller Fossil Ridge

N Richland Hills

Birdville

N Richland Hills

Richland

White Settlement

Brewer

District 4

Ft Worth Arlington

Hts

Ft Worth North Side

Ft Worth Paschal

Ft Worth Polytechnic

Ft Worth South Hills

Ft Worth Trimble

Tech

Ft Worth Wyatt

FW Chisholm Trail

Saginaw

REGION II

District 5

Frisco

Frisco Centennial

Frisco Heritage

Frisco Lebanon Trail

Frisco Lone Star

Frisco Reedy

Frisco Wakeland

McKinney North

Sherman

District 6

Carrollton Creekview

Carrollton Smith

Carrollton Turner

Dallas Adams

Dallas Molina

Dallas Sunset

Dallas White

North Mesquite

West Mesquite

District 7

Burleson Centennial

Cleburne

Dallas Highland Park

Joshua

Lufkin

Midlothian

Red Oak

Tyler

District 8

Cedar Park

Georgetown

Georgetown East

View

Killeen Chaparral

Lake Belton

Leander

Leander Glenn

Leander Rouse

REGION III

District 9

Angleton

Baytown Sterling

Beaumont United

Beaumont West Brook

Galveston Ball

Mt Belvieu Barbers

Hill

Port Arthur Memorial

District 10

Galena Park

H Austin

H Madison

H Milby

H Sharpstown

H Sterling

H Waltrip

H Westbury

District 11

Crosby

Fort Bend Kempner

Friendswood

Houston Spring

Woods

Humble Kingwood

Park

La Porte

New Caney Porter

Pasadena

District 12

Austin Anderson

Bastrop Cedar Creek

Buda Hays

College Station

College Station A&M

Consolidated

Kyle Lehman

Lockhart

Pflugerville

Hendrickson

Pflugerville Weiss

REGION IV

District 13

Boerne Champion

Comal Pieper

Comal Smithson

Valley

New Braunfels

San Antonio

MacArthur

San Antonio Wagner

Seguin

Victoria East

District 14

Eagle Pass Winn

Laredo Cigarroa

Laredo Martin

Laredo Nixon

Northside Jay

San Antonio Southside

San Antonio

Southwest

South San Antonio

Southwest Legacy

District 15

Brownsville Rivera

CC Flour Bluff

CC Veterans

Memorial

Donna

Donna North

Harlingen South

PSJA Memorial

PSJA North

Weslaco East

District 16

Edinburg Vela

La Joya Juarez-Lincoln

La Joya Palmview

McAllen

McAllen Memorial

McAllen Rowe

Mission

Rio Grande City

CLASS 5A, DIVISION II

REGION I

District 1

Canutillo

Clint Horizon

El Paso

El Paso Andress

El Paso Burges

El Paso Chapin

El Paso Del Valle

El Paso Hanks

El Paso Jefferson

District 2

Abilene Cooper

Abilene Wylie

Amarillo Palo Duro

Lubbock Cooper

Plainview

Wichita Falls Legacy

Wichita Falls

Memorial

District 3

Argyle

Arlington Seguin

Burleson

Colleyville Heritage

Everman

Grapevine

Lewisville The Colony

Mansfield Summit

Mansfield Timberview

District 4

Anna

Denison

Frisco Emerson

Frisco Independence

Frisco Liberty

Frisco Memorial

Lucas Lovejoy

Melissa

Prosper Walnut Grove

REGION II

District 5

Dallas Adamson

Dallas Hillcrest

Dallas Jefferson

Dallas Samuell

Dallas Seagoville

Dallas South Oak Cliff

Dallas Spruce

Dallas Wilson

District 6

Corsicana

Crandall

Ennis

Greenville

Kaufman

Mesquite Poteet

Midlothian Heritage

Terrell

District 7

Hallsville

Jacksonville

Marshall

Mount Pleasant

Nacogdoches

Texarkana Texas

Whitehouse

District 8

Dayton

Huntsville

Montgomery

Montgomery Lake

Creek

Nederland

New Caney West Fork

Port Neches-Groves

Splendora

REGION III

District 9

Alvin Iowa Colony

Baytown Lee

Fort Bend Marshall

Richmond Randle

Rosenberg Lamar

Cons

Rosenberg Terry

Santa Fe

Texas City

District 10

Belton

Brenham

Bryan Rudder

Killeen Ellison

Waco

Waco University

District 11

Austin Crockett

Austin LASA

Austin McCallum

Austin Navarro

Bastrop

Elgin

Liberty Hill

Pflugerville

Pflugerville Connally

District 12

SA Brackenridge

San Antonio Burbank

San Antonio Edison

San Antonio

Highlands

San Antonio Houston

San Antonio Jefferson

San Antonio Lanier

REGION IV

District 13

Boerne

Kerrville Tivy

SA Alamo Heights

SA Veterans Memorial

San Antonio

Harlandale

San Antonio

McCollum

Victoria West

District 14

CC Carroll

Corpus Christi King

Corpus Christi Miller

Corpus Christi Moody

Corpus Christi Ray

Gregory-Portland

District 15

Alice

Mission Sharyland

Mission Veterans

Memorial

Roma

Sharyland Pioneer

District 16

Brownsville Lopez

Brownsville Pace

Brownsville Porter

Edcouch-Elsa

Mercedes

PSJA Southwest

TEXAS BASKETBALL (2024-26) REALIGNMENT

REGION I

District 1

Canutillo

El Paso

El Paso Andress

El Paso Burges

El Paso Chapin

El Paso Jefferson

District 2

Clint Horizon

El Paso Americas

El Paso Bel Air

El Paso Del Valle

El Paso El Dorado

El Paso Hanks

El Paso Parkland

District 3

Amarillo

Amarillo Caprock

Amarillo Palo Duro

Amarillo Tascosa

Lubbock

Lubbock Cooper

Lubbock Coronado

Lubbock Monterey

Plainview

District 4

Abilene

Abilene Cooper

Abilene Wylie

Wichita Falls Legacy

Wichita Falls Memorial

District 5

Aledo

Azle

FW Chisholm Trail

Granbury

Keller Fossil Ridge

Saginaw

White Settlement Brewer

District 6

Argyle

Colleyville Heritage

Denton

Denton Ryan

Grapevine

N Richland Hills

Birdville

N Richland Hills

Richland

District 7

Ft Worth Arlington Hts

Ft Worth North Side

Ft Worth Paschal

Ft Worth Polytechnic

Ft Worth South Hills

Ft Worth Trimble Tech

Ft Worth Wyatt

District 8

Arlington Seguin

Burleson

Burleson Centennial

Cleburne

Everman

Joshua

Mansfield Summit

Mansfield Timberview

REGION II

District 9

Anna

Denison

Greenville

Lucas Lovejoy

McKinney North

Melissa

Prosper Walnut Grove

Sherman

District 10

Hallsville

Jacksonville

Lufkin

Marshall

Mount Pleasant

Nacogdoches

Texarkana Texas

Tyler

Whitehouse

District 11

Frisco

Frisco Centennial

Frisco Emerson

Frisco Heritage

Frisco Independence

Frisco Lebanon Trail

Frisco Liberty

Frisco Memorial

District 12

Carrollton Creekview

Carrollton Smith

Carrollton Turner

Dallas Highland Park

Frisco Lone Star

Frisco Reedy

Frisco Wakeland

Lewisville The Colony

District 13

Dallas Adamson

Dallas Hillcrest

Dallas Jefferson

Dallas Molina

Dallas South Oak Cliff

Dallas Sunset

Dallas White

Oak Cliff Faith Family

District 14

Dallas Adams

Dallas Samuell

Dallas Seagoville

Dallas Spruce

Dallas Wilson

Mesquite Poteet

North Mesquite

West Mesquite

District 15

Corsicana

Crandall

Ennis

Kaufman

Midlothian

Midlothian Heritage

Red Oak

Terrell

District 16

Belton

Killeen Chaparral

Killeen Ellison

Lake Belton

Waco

Waco University

REGION III

District 17

Brenham

Bryan Rudder

College Station

College Station A&M

Consolidated

Huntsville

Montgomery

Montgomery Lake Creek

District 18

Crosby

Dayton

Humble Kingwood Park

New Caney Porter

New Caney West Fork

Pasadena

Splendora

District 19

Baytown Lee

Baytown Sterling

Beaumont United

Beaumont West Brook

Mt Belvieu Barbers Hill

Nederland

Port Arthur Memorial

Port Neches-Groves

District 20

Alvin Iowa Colony

Angleton

Friendswood

Galveston Ball

La Porte

Santa Fe

Texas City

District 21

Galena Park

H Austin

H Madison

H Milby

H Sharpstown

H Sterling

H Waltrip

H Westbury

Houston Spring Woods

District 22

Fort Bend Kempner

Fort Bend Marshall

Richmond Randle

Rosenberg Lamar Cons

Rosenberg Terry

Victoria East

Victoria West

District 23

Elgin

Georgetown

Georgetown East View

Pflugerville

Pflugerville Connally

Pflugerville Hendrickson

Pflugerville Weiss

District 24

Austin Anderson

Austin Ann Richards *

Austin Crockett

Austin LASA

Austin McCallum

Austin Navarro

Bastrop

Bastrop Cedar Creek

REGION IV

District 25

Buda Hays

Cedar Park

Kyle Lehman

Leander

Leander Glenn

Leander Rouse

Liberty Hill

Lockhart

District 26

Boerne

Boerne Champion

Comal Pieper

Comal Smithson Valley

Kerrville Tivy

New Braunfels

SA Alamo Heights

SA Veterans Memorial

San Antonio Wagner

District 27

SA Brackenridge

San Antonio Burbank

San Antonio Edison

San Antonio Fox Tech

San Antonio Highlands

San Antonio Houston

San Antonio Jefferson

San Antonio Lanier

Seguin

District 28

Eagle Pass Winn

Northside Jay

San Antonio Harlandale

San Antonio MacArthur

San Antonio McCollum

San Antonio Southside

San Antonio Southwest

South San Antonio

Southwest Legacy

District 29

Alice

CC Carroll

CC Flour Bluff

CC Veterans Memorial

Corpus Christi King

Corpus Christi Miller

Corpus Christi Moody

Corpus Christi Ray

Gregory-Portland

District 30

La Joya Juarez-Lincoln

La Joya Palmview

Laredo Cigarroa

Laredo Martin

Laredo Nixon

Mission

Mission Veterans

Memorial

Rio Grande City

Roma

District 31

Edinburg Vela

McAllen

McAllen Memorial

McAllen Rowe

Mission Sharyland

PSJA Memorial

PSJA North

PSJA Southwest

Sharyland Pioneer

District 32

Brownsville Lopez

Brownsville Pace

Brownsville Porter

Brownsville Rivera

Donna

Donna North

Edcouch-Elsa

Harlingen South

Mercedes

Weslaco East

TEXAS VOLLEYBALL (2024-26) REALIGNMENT

REGION I

District 1

Canutillo

El Paso

El Paso Andress

El Paso Burges

El Paso Chapin

El Paso Jefferson

District 2

Clint Horizon

El Paso Americas

El Paso Bel Air

El Paso Del Valle

El Paso El Dorado

El Paso Hanks

El Paso Parkland

District 3

Amarillo

Amarillo Caprock

Amarillo Palo Duro

Amarillo Tascosa

Lubbock

Lubbock Cooper

Lubbock Coronado

Lubbock Monterey

Plainview

District 4

Abilene

Abilene Cooper

Abilene Wylie

Wichita Falls Legacy

Wichita Falls Memorial

District 5

Aledo

Azle

FW Chisholm Trail

Granbury

Keller Fossil Ridge

Saginaw

White Settlement Brewer

District 6

Argyle

Colleyville Heritage

Denton

Denton Ryan

Grapevine

N Richland Hills

Birdville

N Richland Hills

Richland

District 7

Ft Worth Arlington Hts

Ft Worth North Side

Ft Worth Paschal

Ft Worth Polytechnic

Ft Worth South Hills

Ft Worth Trimble Tech

Ft Worth Wyatt

District 8

Arlington Seguin

Burleson

Burleson Centennial

Cleburne

Everman

Joshua

Mansfield Summit

Mansfield Timberview

REGION II

District 9

Anna

Denison

Greenville

Lucas Lovejoy

McKinney North

Melissa

Prosper Walnut Grove

Sherman

District 10

Hallsville

Jacksonville

Lufkin

Marshall

Mount Pleasant

Nacogdoches

Texarkana Texas

Tyler

Whitehouse

District 11

Frisco

Frisco Centennial

Frisco Emerson

Frisco Heritage

Frisco Independence

Frisco Lebanon Trail

Frisco Liberty

Frisco Memorial

District 12

Carrollton Creekview

Carrollton Smith

Carrollton Turner

Dallas Highland Park

Frisco Lone Star

Frisco Reedy

Frisco Wakeland

Lewisville The Colony

District 13

Dallas Adamson

Dallas Hillcrest

Dallas Jefferson

Dallas Molina

Dallas South Oak Cliff

Dallas Sunset

Dallas White

Oak Cliff Faith Family

District 14

Dallas Adams

Dallas Samuell

Dallas Seagoville

Dallas Spruce

Dallas Wilson

Mesquite Poteet

North Mesquite

West Mesquite

District 15

Corsicana

Crandall

Ennis

Kaufman

Midlothian

Midlothian Heritage

Red Oak

Terrell

District 16

Belton

Killeen Chaparral

Killeen Ellison

Lake Belton

Waco

Waco University

REGION III

District 17

Brenham

Bryan Rudder

College Station

College Station A&M

Consolidated

Huntsville

Montgomery

Montgomery Lake Creek

District 18

Crosby

Dayton

Humble Kingwood Park

New Caney Porter

New Caney West Fork

Pasadena

Splendora

District 19

Baytown Lee

Baytown Sterling

Beaumont United

Beaumont West Brook

Mt Belvieu Barbers Hill

Nederland

Port Arthur Memorial

Port Neches-Groves

District 20

Alvin Iowa Colony

Angleton

Friendswood

Galveston Ball

La Porte

Santa Fe

Texas City

District 21

Galena Park

H Austin

H Carnegie Vanguard

H Madison

H Milby

H Sharpstown

H Sterling

H Waltrip

H Westbury

Houston Spring Woods

District 22

Fort Bend Kempner

Fort Bend Marshall

Richmond Randle

Rosenberg Lamar Cons

Rosenberg Terry

Victoria East

Victoria West

District 23

Elgin

Georgetown

Georgetown East View

Pflugerville

Pflugerville Connally

Pflugerville Hendrickson

Pflugerville Weiss

District 24

Austin Anderson

Austin Ann Richards

Austin Crockett

Austin LASA

Austin McCallum

Austin Navarro

Bastrop

Bastrop Cedar Creek

REGION IV

District 25

Buda Hays

Cedar Park

Kyle Lehman

Leander

Leander Glenn

Leander Rouse

Liberty Hill

Lockhart

District 26

Boerne

Boerne Champion

Comal Pieper

Comal Smithson Valley

Kerrville Tivy

New Braunfels

SA Alamo Heights

SA Veterans Memorial

San Antonio Wagner

District 27

SA Brackenridge

San Antonio Burbank

San Antonio Edison

San Antonio Fox Tech

San Antonio Highlands

San Antonio Houston

San Antonio Jefferson

San Antonio Lanier

Seguin

District 28

Eagle Pass Winn

Northside Jay

San Antonio Harlandale

San Antonio MacArthur

San Antonio McCollum

San Antonio Southside

San Antonio Southwest

South San Antonio

Southwest Legacy

District 29

Alice

CC Carroll

CC Flour Bluff

CC Veterans Memorial

Corpus Christi King

Corpus Christi Miller

Corpus Christi Moody

Corpus Christi Ray

Gregory-Portland

District 30

La Joya Juarez-Lincoln

La Joya Palmview

Laredo Cigarroa

Laredo Martin

Laredo Nixon

Mission

Mission Veterans

Memorial

Rio Grande City

Roma

District 31

Edinburg Vela

McAllen

McAllen Memorial

McAllen Rowe

Mission Sharyland

PSJA Memorial

PSJA North

PSJA Southwest

Sharyland Pioneer

District 32

Brownsville Lopez

Brownsville Pace

Brownsville Porter

Brownsville Rivera

Donna

Donna North

Edcouch-Elsa

Harlingen South

Mercedes

Weslaco East