Carroll, Crowley, Lone Star make cases for top rankings in 6A, 5A

The Week 9 high school rankings from Dave Campbell’s Texas Football magazine and TexasFootball.com.
2024 TEXAS HIGH SCHOOL FOOTBALL
- Week 1, Aug. 29-31: Scores
- Week 2, Sept. 5-7: Scores
- Week 3, Sept. 12-14: Scores
- Week 4, Sept. 16-21: Rankings | Scores
- Week 5, Sept. 23-28: Rankings | Scores
- Week 6, Sept. 30 to Oct. 5: Rankings | Scores
- Week 7, Oct. 7-12: Rankings | Scores
- Week 8, Oct. 14-19: Rankings | Scores
- Week 9, Oct. 21-26: Rankings | Scores
CLASS 6A
Rank School (Record) Week 8 Prv rank
1 Duncanville (6-0) W: Lancaster, 41-7 1
2 Galena Park North Shore (7-0) W: Channelview, 55-6 2
3 North Crowley (7-0) W: Weatherford, 62-6 3
4 Humble Atascocita (7-0) W: Humble Kingwood, 42-41 4
5 Southlake Carroll (8-0) W: Justin Northwest, 48-7 5
6 Lake Travis (7-0) W: Dripping Springs, 49-14 6
7 DeSoto (5-2) W: Mesquite Horn, 65-24 7
8 Humble Summer Creek (6-1) W: Baytown Goose Creek Memorial, 81-6 8
9 Allen (7-0) W: Plano West, 63-14 9
10 Coppell (7-0) W: Lewisville, 55-28 10
11 Lamar Fulshear (8-0) W: Houston Strake Jesuit, 48-14 11
12 Austin Westlake (6-1) W: Austin Bowie, 48-7 12
13 Katy (6-1) W: Katy Jordan, 17-7 13
14 Fort Bend Ridge Point (6-1) W: Fort Bend Dulles, 71-14 14
15 Prosper (6-1) W: McKinney, 29-17 15
16 Willis (8-0) W: Conroe, 63-7 16
17 The Woodlands (6-1) W: The Woodlands College Park, 66-20 17
18 Fort Bend Hightower (7-0) W: Fort Bend Clements, 68-0 18
19 Bridgeland (6-1) W: Waller, 49-19 19
20 Euless Trinity (6-1) W: Keller, 45-31 21
21 Cibolo Steele (6-1) Idle 22
22 Denton Guyer (5-2) W: Lewisville Marcus, 42-13 23
23 SA Northside Brennan (6-1) W: SA Northside Holmes, 72-7 24
24 Pearland (7-1) W: Pasadena Memorial, 52-3 25
25 Alvin Shadow Creek (6-1) Idle NR
Dropped out: No. 20 Katy Jordan
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CLASS 5A DIVISION I
Rank School (Record) Week 8 Prv rank
1 Aledo (6-1) Idle 1
2 Frisco Lone Star (7-0) W: Sherman, 52-7 2
3 A&M Consolidated (7-0) W: Pflugerville Hendrickson, 55-14 3
4 Denton Ryan (6-1) W: Azle, 62-26 4
5 Dallas Highland Park (6-1) W: Joshua, 31-0 5
6 College Station (7-1) W: Buda Hays, 58-18 6
7 SA Pieper (7-0) W: New Braunfels, 49-35 7
8 Galveston Ball (7-0) Idle 8
9 Lufkin (6-1) W: Baytown Sterling, 54-7 9
10 NRH Richland (7-1) W: Granbury, 51-14 10
Dropped out: None
CLASS 5A DIVISION II
Rank School (Record) Week 8 Prv rank
1 Port Neches-Groves (7-0) W: New Caney West Fork, 37-0 1
2 Dallas South Oak Cliff (5-2) W: Dallas Wilson, 57-7 2
3 SA Alamo Heights (8-0) W: SA Veterans Memorial, 37-26 3
4 Texarkana Texas (8-0) W: Mount Pleasant, 49-21 4
5 Argyle (6-1) W: Mansfield Summit, 31-6 5
6 Richmond Randle (7-0) W: Baytown Lee, 69-7 6
7 Liberty Hill (6-1) W: Pflugerville, 35-28 7
8 Lubbock Cooper (7-1) W: Amarillo Palo Duro, 31-20 8
9 Lucas Lovejoy (5-2) W: Frisco Emerson, 48-7 9
10 Brenham (6-1) W: Bryan Rudder, 31-10 10
Dropped out: None
CLASS 4A DIVISION I
Rank School (Record) Week 8 Prv rank
1 Celina (7-0) Idle 1
2 Austin LBJ (7-0) W: Austin Achieve, 72-0 2
3 Alvarado (7-0) W: Lake Worth, 56-7 3
4 Stephenville (6-1) W: Marble Falls, 63-0 4
5 El Campo (6-1) W: Floresville, 66-0 5
6 Canyon Randall (7-0) W: Hereford, 41-34 6
7 SA Davenport (7-1) W: Somerset, 55-14 7
8 Kilgore (6-2) W: Lindale, 42-21 8
9 Longview Pine Tree (6-1) W: Henderson, 35-25 9
10 Bay City (6-1) W: La Vernia, 40-21 10
Dropped out: None
CLASS 4A DIVISION II
Rank School (Record) Week 8 Prv rank
1 Carthage (6-1) W: Athens, 49-7 1
2 Brock (7-0) W: Mineral Wells, 21-0 2
3 Gilmer (5-2) W: Van, 31-23 3
4 Sinton (7-0) W: Cuero, 23-18 4
5 Seminole (7-0) Idle 5
6 Robinson (6-1) W: Waco Connally, 42-29 6
7 Graham (6-1) W: Bridgeport, 56-0 7
8 Wimberley (5-2) W: Jarrell, 41-8 8
9 Texarkana Pleasant Grove (5-2) W: Longview Spring Hill, 56-14 9
10 West Orange-Stark (6-1) W: Shepherd, 62-16 10
Dropped out: None
CLASS 3A DIVISION I
Rank School (Record) Week 8 Prv rank
1 Columbus (7-0) W: Yoakum, 56-38 1
2 Malakoff (7-0) W: Eustace, 77-0 2
3 Bushland (7-0) Idle 3
4 Edna (7-0) W: CC London, 56-14 4
5 Hitchcock (6-1) W: Hempstead, 61-0 5
6 Palestine Westwood (7-0) W: Diboll, 41-13 6
7 Jefferson (7-0) Idle 7
8 Goliad (6-1) W: Orange Grove, 49-13 8
9 Texarkana Liberty-Eylau (6-1) W: Atlanta, 42-6 9
10 Winnsboro (7-1) W: Emory Rains, 70-14 10
Dropped out: None
CLASS 3A DIVISION II
Rank School (Record) Week 8 Prv rank
1 Gunter (5-2) W: Howe, 65-7 1
2 East Bernard (7-0) Idle 2
3 Poth (7-0) W: Stockdale, 55-7 3
4 Lexington (7-0) Idle 4
5 New Diana (7-0) W: Troup, 35-11 5
6 Wall (7-1) W: Coahoma, 48-6 6
7 WF City View (6-1) W: Henrietta, 47-0 7
8 Grand Saline (7-0) W: Paris Chisum, 61-0 8
9 Newton (5-3) W: Kountze, 46-7 9
10 Jacksboro (5-2) W: Millsap, 52-14 10
Dropped out: None
CLASS 2A DIVISION I
Rank School (Record) Week 8 Prv rank
1 Stamford (7-0) W: Anson, 43-0 1
2 Refugio (6-1) Idle 2
3 Ganado (7-1) W: Schulenburg, 61-31 3
4 Sunray (7-0) W: Amarillo Highland Park, 68-8 4
5 Hawley (7-0) W: Olney, 52-6 5
6 Honey Grove (7-1) W: Alba-Golden, 41-7 6
7 Panhandle (7-0) W: Stinnett West Texas, 69-12 7
8 Mason (6-1) W: Harper, 69-0 8
9 Corsicana Mildred (7-0) W: Cayuga, 26-7 9
10 Hamilton (7-0) W: Ballinger, 35-13 10
Dropped out: None
CLASS 2A DIVISION II
Rank School (Record) Week 8 Prv rank
1 Mart (6-1) W: Hubbard, 82-0 1
2 Collinsville (7-0) W: Lindsay, 5-21 2
3 Muenster (5-2) W: Era, 64-6 3
4 Albany (5-2) W: Winters, 68-0 4
5 Gruver (8-0) W: Bovina, 44-0 5
6 Stratford (3-3) Idle 6
7 Windthorst (6-1) Idle 7
8 Wink (6-1) W: Iraan, 34-21 8
9 Ropesville (7-0) W: Smyer, 62-6 9
10 Shiner (4-3) W: Falls City, 21-3 10
Dropped out: None
CLASS 1A SIX-MAN DIVISION I
Rank School (Record) Week 8 Prv rank
1 Gordon (8-0) W: Ranger, 54-0 1
2 Abbott (7-0) W: Coolidge, 54-6 2
3 Whiteface (7-0) W: Wellman-Union, 68-0 3
4 May (7-0) Idle 4
5 Imperial Buena Vista (7-0) W: Rankin, 49-0 5
6 Jonesboro (5-1) Idle 6
7 Happy (6-1) W: Kress, 48-0 7
8 Aquilla (8-0) W: Gholson, 48-0 8
9 Westbrook (5-2) W: Ira, 58-12 9
10 Saint Jo (7-0) Idle 10
Dropped out: None
CLASS 1A SIX-MAN DIVISION II
Rank School (Record) Week 8 Prv rank
1 Jayton (8-0) W: Rule, 54-0 1
2 Richland Springs (6-0) Idle 2
3 Oglesby (6-2) W: Cranfills Gap, forfeit 3
4 Matador Motley County (7-0) Idle 4
5 Benjamin (4-1) Idle 5
6 Cherokee (6-1) W: CC Arlington Heights, 46-0 6
7 Iredell (6-2) W: Bluff Dale, 83-36 7
8 Strawn (4-2) Idle 8
9 Blanket (7-0-1) W: Rising Star, 54-0 10
10 Whitharral (6-2) W: Amherst, 83-34 NR
Dropped out: No. 9 Amherst
PRIVATE SCHOOLS — 11-MAN
Rank School (Record) Week 8 Prv rank
1 SA Holy Cross (8-0) W: Dallas First Baptist, 34-14 1
2 Argyle Liberty Christian (6-1) W: Dallas Parish Episcopal, 35-27 2
3 FW All Saints (7-0) W: Lubbock Trinity Christian, 43-6 4
4 Dallas First Baptist (7-1) L: SA Holy Cross, 34-14 3
5 Houston Kinkaid (6-1) W: Houston Bellaire Episcopal, 16-14 5
Dropped out: None
PRIVATE SCHOOLS — SIX-MAN
Rank School (Record) Week 8 Prv rank
1 Houston Emery-Weiner (7-0) W: Giddings State School, 52-19 1
2 Pasadena First Baptist (8-0) W: Houston Westbury Christian, 95-50 2
3 Fredericksburg Heritage (7-0) W: SA Jubilee, forfeit 3
4 CC Annapolis (8-0) W: SA Sunnybrook, 51-6 4
5 Wichita Christian (7-0) Idle 5
Dropped out: None