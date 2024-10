Carroll, Crowley, Lone Star make cases for top rankings in 6A, 5A

The Week 9 high school rankings from Dave Campbell’s Texas Football magazine and TexasFootball.com.

2024 TEXAS HIGH SCHOOL FOOTBALL

Week 1, Aug. 29-31: Scores

Week 2, Sept. 5-7: Scores

Week 3, Sept. 12-14: Scores

Week 4, Sept. 16-21: Rankings | Scores

Week 5, Sept. 23-28: Rankings | Scores

Week 6, Sept. 30 to Oct. 5: Rankings | Scores

Week 7, Oct. 7-12: Rankings | Scores

Week 8, Oct. 14-19: Rankings | Scores

Week 9, Oct. 21-26: Rankings | Scores

CLASS 6A

Rank School (Record) Week 8 Prv rank

1 Duncanville (6-0) W: Lancaster, 41-7 1

2 Galena Park North Shore (7-0) W: Channelview, 55-6 2

3 North Crowley (7-0) W: Weatherford, 62-6 3

4 Humble Atascocita (7-0) W: Humble Kingwood, 42-41 4

5 Southlake Carroll (8-0) W: Justin Northwest, 48-7 5

6 Lake Travis (7-0) W: Dripping Springs, 49-14 6

7 DeSoto (5-2) W: Mesquite Horn, 65-24 7

8 Humble Summer Creek (6-1) W: Baytown Goose Creek Memorial, 81-6 8

9 Allen (7-0) W: Plano West, 63-14 9

10 Coppell (7-0) W: Lewisville, 55-28 10

11 Lamar Fulshear (8-0) W: Houston Strake Jesuit, 48-14 11

12 Austin Westlake (6-1) W: Austin Bowie, 48-7 12

13 Katy (6-1) W: Katy Jordan, 17-7 13

14 Fort Bend Ridge Point (6-1) W: Fort Bend Dulles, 71-14 14

15 Prosper (6-1) W: McKinney, 29-17 15

16 Willis (8-0) W: Conroe, 63-7 16

17 The Woodlands (6-1) W: The Woodlands College Park, 66-20 17

18 Fort Bend Hightower (7-0) W: Fort Bend Clements, 68-0 18

19 Bridgeland (6-1) W: Waller, 49-19 19

20 Euless Trinity (6-1) W: Keller, 45-31 21

21 Cibolo Steele (6-1) Idle 22

22 Denton Guyer (5-2) W: Lewisville Marcus, 42-13 23

23 SA Northside Brennan (6-1) W: SA Northside Holmes, 72-7 24

24 Pearland (7-1) W: Pasadena Memorial, 52-3 25

25 Alvin Shadow Creek (6-1) Idle NR

Dropped out: No. 20 Katy Jordan

CLASS 5A DIVISION I

Rank School (Record) Week 8 Prv rank

1 Aledo (6-1) Idle 1

2 Frisco Lone Star (7-0) W: Sherman, 52-7 2

3 A&M Consolidated (7-0) W: Pflugerville Hendrickson, 55-14 3

4 Denton Ryan (6-1) W: Azle, 62-26 4

5 Dallas Highland Park (6-1) W: Joshua, 31-0 5

6 College Station (7-1) W: Buda Hays, 58-18 6

7 SA Pieper (7-0) W: New Braunfels, 49-35 7

8 Galveston Ball (7-0) Idle 8

9 Lufkin (6-1) W: Baytown Sterling, 54-7 9

10 NRH Richland (7-1) W: Granbury, 51-14 10

Dropped out: None

CLASS 5A DIVISION II

Rank School (Record) Week 8 Prv rank

1 Port Neches-Groves (7-0) W: New Caney West Fork, 37-0 1

2 Dallas South Oak Cliff (5-2) W: Dallas Wilson, 57-7 2

3 SA Alamo Heights (8-0) W: SA Veterans Memorial, 37-26 3

4 Texarkana Texas (8-0) W: Mount Pleasant, 49-21 4

5 Argyle (6-1) W: Mansfield Summit, 31-6 5

6 Richmond Randle (7-0) W: Baytown Lee, 69-7 6

7 Liberty Hill (6-1) W: Pflugerville, 35-28 7

8 Lubbock Cooper (7-1) W: Amarillo Palo Duro, 31-20 8

9 Lucas Lovejoy (5-2) W: Frisco Emerson, 48-7 9

10 Brenham (6-1) W: Bryan Rudder, 31-10 10

Dropped out: None

CLASS 4A DIVISION I

Rank School (Record) Week 8 Prv rank

1 Celina (7-0) Idle 1

2 Austin LBJ (7-0) W: Austin Achieve, 72-0 2

3 Alvarado (7-0) W: Lake Worth, 56-7 3

4 Stephenville (6-1) W: Marble Falls, 63-0 4

5 El Campo (6-1) W: Floresville, 66-0 5

6 Canyon Randall (7-0) W: Hereford, 41-34 6

7 SA Davenport (7-1) W: Somerset, 55-14 7

8 Kilgore (6-2) W: Lindale, 42-21 8

9 Longview Pine Tree (6-1) W: Henderson, 35-25 9

10 Bay City (6-1) W: La Vernia, 40-21 10

Dropped out: None

CLASS 4A DIVISION II

Rank School (Record) Week 8 Prv rank

1 Carthage (6-1) W: Athens, 49-7 1

2 Brock (7-0) W: Mineral Wells, 21-0 2

3 Gilmer (5-2) W: Van, 31-23 3

4 Sinton (7-0) W: Cuero, 23-18 4

5 Seminole (7-0) Idle 5

6 Robinson (6-1) W: Waco Connally, 42-29 6

7 Graham (6-1) W: Bridgeport, 56-0 7

8 Wimberley (5-2) W: Jarrell, 41-8 8

9 Texarkana Pleasant Grove (5-2) W: Longview Spring Hill, 56-14 9

10 West Orange-Stark (6-1) W: Shepherd, 62-16 10

Dropped out: None

CLASS 3A DIVISION I

Rank School (Record) Week 8 Prv rank

1 Columbus (7-0) W: Yoakum, 56-38 1

2 Malakoff (7-0) W: Eustace, 77-0 2

3 Bushland (7-0) Idle 3

4 Edna (7-0) W: CC London, 56-14 4

5 Hitchcock (6-1) W: Hempstead, 61-0 5

6 Palestine Westwood (7-0) W: Diboll, 41-13 6

7 Jefferson (7-0) Idle 7

8 Goliad (6-1) W: Orange Grove, 49-13 8

9 Texarkana Liberty-Eylau (6-1) W: Atlanta, 42-6 9

10 Winnsboro (7-1) W: Emory Rains, 70-14 10

Dropped out: None

CLASS 3A DIVISION II

Rank School (Record) Week 8 Prv rank

1 Gunter (5-2) W: Howe, 65-7 1

2 East Bernard (7-0) Idle 2

3 Poth (7-0) W: Stockdale, 55-7 3

4 Lexington (7-0) Idle 4

5 New Diana (7-0) W: Troup, 35-11 5

6 Wall (7-1) W: Coahoma, 48-6 6

7 WF City View (6-1) W: Henrietta, 47-0 7

8 Grand Saline (7-0) W: Paris Chisum, 61-0 8

9 Newton (5-3) W: Kountze, 46-7 9

10 Jacksboro (5-2) W: Millsap, 52-14 10

Dropped out: None

CLASS 2A DIVISION I

Rank School (Record) Week 8 Prv rank

1 Stamford (7-0) W: Anson, 43-0 1

2 Refugio (6-1) Idle 2

3 Ganado (7-1) W: Schulenburg, 61-31 3

4 Sunray (7-0) W: Amarillo Highland Park, 68-8 4

5 Hawley (7-0) W: Olney, 52-6 5

6 Honey Grove (7-1) W: Alba-Golden, 41-7 6

7 Panhandle (7-0) W: Stinnett West Texas, 69-12 7

8 Mason (6-1) W: Harper, 69-0 8

9 Corsicana Mildred (7-0) W: Cayuga, 26-7 9

10 Hamilton (7-0) W: Ballinger, 35-13 10

Dropped out: None

CLASS 2A DIVISION II

Rank School (Record) Week 8 Prv rank

1 Mart (6-1) W: Hubbard, 82-0 1

2 Collinsville (7-0) W: Lindsay, 5-21 2

3 Muenster (5-2) W: Era, 64-6 3

4 Albany (5-2) W: Winters, 68-0 4

5 Gruver (8-0) W: Bovina, 44-0 5

6 Stratford (3-3) Idle 6

7 Windthorst (6-1) Idle 7

8 Wink (6-1) W: Iraan, 34-21 8

9 Ropesville (7-0) W: Smyer, 62-6 9

10 Shiner (4-3) W: Falls City, 21-3 10

Dropped out: None

CLASS 1A SIX-MAN DIVISION I

Rank School (Record) Week 8 Prv rank

1 Gordon (8-0) W: Ranger, 54-0 1

2 Abbott (7-0) W: Coolidge, 54-6 2

3 Whiteface (7-0) W: Wellman-Union, 68-0 3

4 May (7-0) Idle 4

5 Imperial Buena Vista (7-0) W: Rankin, 49-0 5

6 Jonesboro (5-1) Idle 6

7 Happy (6-1) W: Kress, 48-0 7

8 Aquilla (8-0) W: Gholson, 48-0 8

9 Westbrook (5-2) W: Ira, 58-12 9

10 Saint Jo (7-0) Idle 10

Dropped out: None

CLASS 1A SIX-MAN DIVISION II

Rank School (Record) Week 8 Prv rank

1 Jayton (8-0) W: Rule, 54-0 1

2 Richland Springs (6-0) Idle 2

3 Oglesby (6-2) W: Cranfills Gap, forfeit 3

4 Matador Motley County (7-0) Idle 4

5 Benjamin (4-1) Idle 5

6 Cherokee (6-1) W: CC Arlington Heights, 46-0 6

7 Iredell (6-2) W: Bluff Dale, 83-36 7

8 Strawn (4-2) Idle 8

9 Blanket (7-0-1) W: Rising Star, 54-0 10

10 Whitharral (6-2) W: Amherst, 83-34 NR

Dropped out: No. 9 Amherst

PRIVATE SCHOOLS — 11-MAN

Rank School (Record) Week 8 Prv rank

1 SA Holy Cross (8-0) W: Dallas First Baptist, 34-14 1

2 Argyle Liberty Christian (6-1) W: Dallas Parish Episcopal, 35-27 2

3 FW All Saints (7-0) W: Lubbock Trinity Christian, 43-6 4

4 Dallas First Baptist (7-1) L: SA Holy Cross, 34-14 3

5 Houston Kinkaid (6-1) W: Houston Bellaire Episcopal, 16-14 5

Dropped out: None

PRIVATE SCHOOLS — SIX-MAN

Rank School (Record) Week 8 Prv rank

1 Houston Emery-Weiner (7-0) W: Giddings State School, 52-19 1

2 Pasadena First Baptist (8-0) W: Houston Westbury Christian, 95-50 2

3 Fredericksburg Heritage (7-0) W: SA Jubilee, forfeit 3

4 CC Annapolis (8-0) W: SA Sunnybrook, 51-6 4

5 Wichita Christian (7-0) Idle 5

Dropped out: None