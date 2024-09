Little movement in the Texas high school football rankings for Week 5

The Week 5 high school rankings from Dave Campbell’s Texas Football magazine and TexasFootball.com, distributed by The Associated Press.

2024 TEXAS HIGH SCHOOL FOOTBALL

Week 1, Aug. 29-31: Scores

Week 2, Sept. 5-7: Scores

Week 3, Sept. 12-14: Scores

Week 4, Sept. 19-21: Rankings | Scores

Week 5, Sept. 26-28: Rankings | Scores

CLASS 6A

Rank School (Record) Week 4 Prv rank

1 Duncanville (3-0) W: Waxahachie, 41-17 1

2 Galena Park North Shore (3-0) Idle 2

3 North Crowley (4-0) W: Rockwall, 70-17 3

4 DeSoto (3-1) W: Mesquite, 71-0 4

5 Humble Summer Creek (3-0) Idle 5

6 Southlake Carroll (4-0) W: Euless Trinity, 56-48 6

7 Lake Travis (4-0) W: San Marcos, 62-13 7

8 Humble Atascocita (3-0) Idle 8

9 Allen (4-0) W: Plano, 38-21 10

10 Coppell (3-0) Idle 11

11 Lamar Fulshear (4-0) W: Burleson Centennial, 63-27 13

12 Austin Westlake (3-1) W: Cibolo Steele, 41-16 14

13 Katy (3-1) W: Katy Cinco Ranch, 52-7 15

14 Fort Bend Ridge Point (3-1) W: Fort Bend Elkins, 54-28 17

15 Prosper (2-1) W: McKinney Boyd, 55-17 18

16 Willis (4-0) W: The Woodlands, 45-42 21

17 The Woodlands (3-1) L: Willis, 45-42 12

18 Fort Bend Hightower (4-0) W: Fort Bend Travis, 45-14 20

19 Bridgeland (2-1) Idle 23

20 Denton Guyer (2-1) Idle 24

21 Northwest Nelson (2-1) Idle 25

22 Cibolo Steele (3-1) L: Austin Westlake, 41-16 9

23 Cypress Springs (4-0) W: Cypress Ranch, 31-16 NR

24 Katy Jordan (4-0) W: Katy Mayde Creek, 24-7 NR

25 SA Northside Brennan (3-1) W: SA Northside Harlan, 51-14 NR



Dropped out: No. 16 Rockwall, No. 19 Klein Cain, No. 22 Waxahachie

CLASS 5A DIVISION I

Rank School (Record) Week 4 Prv rank

1 Denton Ryan (3-0) Idle 1

2 Aledo (3-1) W: NRH Birdville, 56-0 3

3 Frisco Lone Star (4-0) W: Frisco Centennial, 62-7 5

4 A&M Consolidated (4-0) W: College Station, 34-20 7

5 NRH Richland (3-1) W: White Settlement Brewer, 58-31 6

6 Dallas Highland Park (3-1) L: Cherry Creek (CO), 51-39 2

7 College Station (3-1) L: A&M Consolidated, 34-20 4

8 SA Pieper (4-0) W: SA Wagner, 35-21 8

9 Galveston Ball (4-0) W: Houston Westside, 54-17 9

10 Port Arthur Memorial (3-1) W: Cleburne, 63-7 10



Dropped out: None

CLASS 5A DIVISION II

Rank School (Record) Week 4 Prv rank

1 Port Neches-Groves (3-0) Idle 1

2 Dallas South Oak Cliff (2-2) W: Dallas Spruce, 62-0 2

3 SA Alamo Heights (4-0) W: Schertz Clements. 38-19 3

4 Texarkana Texas (4-0) W: Fayetteville (AR), 55-54 4

5 Argyle (2-1) Idle 5

6 Richmond Randle (4-0) W: Fort Bend Marshall, 45-7 6

7 Liberty Hill (3-1) W: Pflugerville Connally, 56-10 9

8 Brenham (4-0) W: Killeen, 73-42 10

9 Lubbock Cooper (3-1) L: Wolfforth Frenship, 51-42 8

10 CC Miller (3-1) W: Cuero, 56-21 NR



Dropped out: No. 7 Fort Bend Marshall

CLASS 4A DIVISION I

Rank School (Record) Week 4 Prv rank

1 Stephenville (4-0) W: Abilene Wylie, 49-27 1

2 Frisco Panther Creek (4-0) W: Kennedale, 42-3 3

3 Celina (4-0) W: Franklin, 59-21 4

4 Austin LBJ (3-0) W: Dallas Parish Episcopal, 48-47 5

5 Lake Dallas (4-0) W: Lake Worth, 44-7 6

6 Longview Pine Tree (4-0) W: Hallsville, 30-27 7

7 Kilgore (3-1) W: Texarkana Pleasant Grove, 37-31 8

8 Alvarado (4-0) W: Waco Connally, 55-42 9

9 Tyler Chapel Hill (3-1) L: Carthage, 45-14 2

10 El Campo (3-1) W: Needville, 31-28 10



Dropped out: None

CLASS 4A DIVISION II

Rank School (Record) Week 4 Prv rank

1 Carthage (2-1) W: Tyler Chapel Hill, 45-14 1

2 Brock (4-0) W: FW Southwest, 55-0 4

3 Gilmer (2-2) W: Lindale, 37-36 5

4 Sinton (4-0) W: Gregory-Portland, 42-27 7

5 Seminole (4-0) W: Lubbock Liberty, 62-15 8

6 Silsbee (4-0) W: Beaumont West Brook, 27-13 9

7 Robinson (3-1) W: Glen Rose, 49-42 NR

8 Glen Rose (3-1) L: Robinson, 49-42 2

9 Graham (3-1) W: Decatur, 34-14 NR

10 Wimberley (2-2) L: Lampasas, 35-27 6



Dropped out: No. 3 Bellville, No. 10 Madisonville

CLASS 3A DIVISION I

Rank School (Record) Week 4 Prv rank

1 Columbus (4-0) W: Madisonville, 62-35 2

2 Malakoff (4-0) W: Grandview, 42-14 1

3 Bushland (4-0) W: Canyon West Plains, 28-15 5

4 Edna (3-0) Idle 4

5 Hitchcock (3-1) W: Bellville, 21-14 6

6 Franklin (2-1) L: Celina, 59-21 3

7 Pottsboro (4-0) W: Muenster, 32-27 7

8 Palestine Westwood (4-0) W: Hemphill, 63-15 8

9 Goliad (2-1) Idle 9

10 Jefferson (4-0) W: Pittsburg, 40-15 NR



Dropped out: No. 10 Anahuac

CLASS 3A DIVISION II

Rank School (Record) Week 4 Prv rank

1 Gunter (2-2) W: Sanger, 49-7 1

2 Poth (3-0) Idle 2

3 Canadian (3-1) W: Muleshoe, 74-67 3

4 Lexington (4-0) W: Groesbeck, 38-13 5

5 New Diana (4-0) W: Redwater, 65-14 6

6 East Bernard (4-0) W: Tomball Christian Homeschool, 35-14 7

7 Jacksboro (3-1) L: Tuscola Jim Ned, 42-40 4

8 Holliday (3-1) W: Burkburnett, 56-18 8

9 Wall (3-1) W: Monahans, 27-20 9

10 Altair Rice (4-0) W: Hallettsville, 24-6 NR



Dropped out: No. 10 El Maton Tidehaven

CLASS 2A DIVISION I

Rank School (Record) Week 4 Prv rank

1 Stamford (4-0) W: Roscoe, 56-0 1

2 Refugio (3-1) W: Cypress Community Christian, 41-14 2

3 Ganado (3-1) W: El Maton Tidehaven, 42-6 3

4 Hawley (4-0) W: DeLeon, 54-21 4

5 Sunray (4-0) W: Childress, 21-7 5

6 Beckville (4-0) W: Harleton, 28-12 6

7 Honey Grove (3-1) W: Blue Ridge, 44-22 7

8 Timpson (2-1) Idle 8

9 Panhandle (4-0) W: Amarillo River Road, 51-7 9

10 Mason (3-1) W: Junction, 35-12 10



Dropped out: None

CLASS 2A DIVISION II

Rank School (Record) Week 4 Prv rank

1 Mart (2-1) Idle 1

2 Stratford (1-2) Idle 2

3 Muenster (2-2) L: Pottsboro, 32-27 3

4 Bremond (2-1) Idle 4

5 Albany (2-2) W: Merkel, 62-21 5

6 Windthorst (3-1) W: Alvord, 34-0 6

7 Collinsville (4-0) W: Wolfe City, 55-42 8

8 Miles (4-0) W: Eldorado, 21-14 NR

9 Wink (3-1) W: Forsan, 46-6 NR

10 Grapeland (3-1) W: Groveton, 48-6 NR



Dropped out: No. 7 Wellington, No. 9 Lovelady, No. 10 Lindsay

CLASS 1A SIX-MAN DIVISION I

Rank School (Record) Week 4 Prv rank

1 Gordon (4-0) W: Nazarene Christian, 52-0 1

2 Abbott (4-0) W: FW Covenant Classical, 45-0 2

3 Whiteface (4-0) W: Klondike, 74-28 3

4 Westbrook (2-1) Idle 4

5 May (4-0) W: Newcastle, 72-22 5

6 Jonesboro (3-1) W: Granbury Grace Classical, 54-6 6

7 Happy (3-1) W: Whitharral, 54-40 7

8 Aquilla (4-0) W: Milford, 52-6 NR

9 Imperial Buena Vista (4-0) W: Water Valley, 54-52 10

10 Booker (4-0) W: Silverton, 52-6 NR



Dropped out: No. 8 Knox City, No. 9 Newcastle

CLASS 1A SIX-MAN DIVISION II

Rank School (Record) Week 4 Prv rank

1 Jayton (4-0) W: Knox City, 80-30 1

2 Richland Springs (4-0) W: Burkeville, 70-7 2

3 Cherokee (3-0) Idle 3

4 Iredell (3-1) W: Gorman, 54-8 4

5 Oglesby (2-2) W: Waco Methodist Children’s Home, 60-12 5

6 Sidney (3-1) W: Bluff Dale, 56-30 6

7 Zephyr (4-0) W: Lingleville, 48-16 9

8 Benjamin (2-1) W: Amarillo Holy Cross, 63-0 8

9 Matador Motley County (4-0) W: Crowell, 52-26 NR

10 Miami (3-1) W: White Deer, 46-0 10



Dropped out: No. 7 Whitharral

PRIVATE SCHOOLS — 11-MAN

Rank School (Record) Week 4 Prv rank

1 SA Holy Cross (3-0) W: Weimar, 27-17 1

2 Argyle Liberty Christian (2-1) Idle 2

3 Dallas First Baptist (4-0) W: Colleyville Covenant, 56-14 3

4 FW All Saints (4-0) W: Episcopal School of Dallas, 42-39 4

5 Houston Second Baptist (4-0) W: Houston St. John’s, 30-28 NR



Dropped out: No. 5 Dallas Parish Episcopal

PRIVATE SCHOOLS — 6-MAN

Rank School (Record) Week 4 Prv rank

1 Houston Emery-Weiner (4-0) W: Houston Christo Rey, 49-0 1

2 Pasadena First Baptist (4-0) Idle 2

3 Fredericksburg Heritage (4-0) W: Bulverde Gloria Deo, 44-29 3

4 CC Annapolis (4-0) W: Houston Texas Christian, 69-6 5

5 Huntsville Alpha Omega (4-0) W: Bryan Christian Homeschool, 32-10 NR



Dropped out: No. 4 FW Covenant Classical