Class 3A Football Realignment for 2020-2022

Texas' University Interscholastic League revealed their biennial shakeup of athletic districts Monday. The districts are realigned every two years based on student population at each school; this realignment will serve as the football, basketball and volleyball districts for the 2020-21 and 2021-22 school years.

Division I, Region 1

District 1-3A

Brownfield

Denver City

Kermit

Lamesa

Shallowater

Slaton

District 2-3A

Amarillo River Road

Bushland

Dalhart

Littlefield

Muleshoe

District 3-3A

Breckenridge

Clyde

Early

TLC Academy - San Angelo

Tuscola Jim Ned

Wall

District 4-3A

Bowie

Boyd

Brock

Paradise

Pilot Point

Ponder

Whitesboro

Division I, Region 2

District 5-3A

Bonham

Commerce

Howe

Mineola

Mount Vernon

Pottsboro

Rains

Winnsboro

District 6-3A

Atlanta

Gladewater

Gladewater Sabine

Jefferson

New Boston

Tatum

White Oak

District 7-3A

Dallas A+ Academy

Dallas Life School Oak Cliff

Dallas Madison

Grandview

Maypearl

West

Whitney

District 8-3A

Eustace

Fairfield

Groesbeck

Kemp

Malakoff

Teague

Division I, Region 3

District 9-3A

Coldspring-Oakhurst

Crockett

Diboll

Elkhart

Huntington

Palestine Westwood

Trinity

District 10-3A

Anahuac

Buna

Cleveland Tarkington

Hardin

Kirbyville

Winnie East Chambers

Woodville

District 11-3A

Caldwell

Cameron Yoe

Little River Academy

Lorena

McGregor

Rockdale

Troy

District 12-3A

Boling

Columbus

Hallettsville

Hempstead

Hitchcock

Yoakum

Division I, Region 4

District 13-3A

Blanco

Comfort

Lago Vista

Llano

Luling

District 14-3A

Cotulla

Jourdanton

Lytle

Marion

Poteet

San Antonio Cole

Universal City Randolph

District 15-3A

Aransas Pass

Edna

Goliad

Mathis

Orange Grove

Palacios

Vanderbilt Industrial

District 16-3A

Bishop

Corpus Christi London

Falfurrias

Lyford

Progreso

San Diego

Santa Gertrudis Academy

Division II, Region 1

District 1-3A

Alpine

Anthony

Crane

Odessa Compass Academy

Tornillo

District 2-3A

Ballinger

Bangs

Brady

Ingram Moore

San Angelo Grape Creek

Sonora

District 3-3A

Amarillo Highland Park

Canadian

Childress

Dimmitt

Friona

Spearman

Tulia

District 4-3A

Abernathy

Big Lake Reagan County

Coahoma

Idalou

Lubbock Roosevelt

Stanton

Division II, Region 2

District 5-3A

Comanche

Dublin

Eastland

Jacksboro

Merkel

Millsap

District 6-3A

Callisburg

Henrietta

Holliday

Nocona

Valley View

Wichita Falls City View

District 7-3A

Blooming Grove

Dallas Gateway Charter Academy

Edgewood

Mildred

Palmer

Rice

Scurry-Rosser

District 8-3A

Bells

Blue Ridge

Gunter

Leonard

Lone Oak

Sadler S & S Consolidated

Whitewright

Division II, Region 3

District 9-3A

Arp

Big Sandy Harmony

Grand Saline

New London West Rusk

Quitman

Troup

Winona

District 10-3A

Daingerfield

De Kalb

Hooks

Omaha Pewitt

Paris Chisum

Pattonville Prairiland

Redwater

District 11-3A

Diana New Diana

Elysian Fields

Harleton

Hughes Springs

Ore City

Queen City

Waskom

District 12-3A

Anderson-Shiro

Corrigan-Camden

Hemphill

Kountze

New Waverly

Newton

Warren

Division II, Region 4

District 13-3A

Buffalo

Clifton

Florence

Franklin

Lexington

Riesel

Rogers

District 14-3A

Altair Rice

Danbury

East Bernard

El Maton Tidehaven

Van Vleck

Wallis Brazos

District 15-3A

Dilley

George West

Karnes City

Natalia

Nixon Smiley

Poth

Stockdale

District 16-3A

Banquete

Hebbronville

Monte Alto

Odem

Santa Rosa

Skidmore-Tynan

Taft