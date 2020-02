Class 2A Basketball Realignment for 2020-2022

Texas' University Interscholastic League revealed their biennial shakeup of athletic districts Monday. The districts are realigned every two years based on student population at each school; this realignment will serve as the football, basketball and volleyball districts for the 2020-21 and 2021-22 school years.

Class 2A Basketball

Region 1

District 1-2A

Gruver

Sanford-Fritch

Stinnett West Texas

Stratford

Sunray

District 2-2A

Clarendon

Memphis

Panhandle

Shamrock

Wellington

Wheeler

District 3-2A

Bovina

Boys Ranch

Farwell

Olton

Vega

District 4-2A

Floydada

Hale Center

Lockney

New Deal

Ralls

District 5-2A

Morton

Plains

Seagraves

Sudan

Sundown

District 6-2A

New Home

Post

Ropesville Ropes

Smyer

Tahoka

District 7-2A

Christoval

Eldorado

Fort Hancock

McCamey

Ozona

Wink

District 8-2A

Coleman

Colorado City Colorado

Forsan

Miles

Roscoe Collegiate

Winters

Region 2

District 9-2A

Archer City

Olney

Petrolia

Quanah

Seymour

Windthorst

District 10-2A

Albany

Anson

Cisco

Hamlin

Haskell

Hawley

Stamford

District 11-2A

De Leon

Hico

Lipan

Poolville

Ranger

Santo

Tolar

District 12-2A

Frost

Hamilton

Italy

Itasca

Meridian

Rio Vista

Valley Mills

District 13-2A

Alvord

Chico

Collinsville

Era

Lindsay

Muenster

Tioga

District 14-2A

Celeste

Honey Grove

Ivanhoe Rayburn

Merit Bland

Tom Bean

Trenton

Wolfe City

District 15-2A

Alba-Golden

Como-Pickton

Cooper

Cumby

Quinlan Boles

Sulphur Springs North Hopkins

District 16-2A

Bogata Rivercrest

Clarksville

Detroit

Linden-Kildare

Maud

McLeod

Simms Bowie

Region 3

District 17-2A

Bosqueville

Bruceville-Eddy

Chilton

Crawford

Moody

Rosebud-Lott

Waco Meyer

District 18-2A

Axtell

Bremond

Dawson

Marlin

Mart

Wortham

District 19-2A

Cayuga

Frankston

Kerens

La Rue La Poynor

Malakoff Cross Roads

Martin's Mill

District 20-2A

Centerville

Grapeland

Groveton

Jewett Leon

Latexo

Lovelady

Slocum

District 21-2A

Beckville

Big Sandy

Gladewater Union Grove

Hawkins

Overton

Price Carlisle

District 22-2A

Alto

Cushing

Douglass

Garrison

Mount Enterprise

New Summerfield

Woden

District 23-2A

Gary

Joaquin

Martinsville

San Augustine

Shelbyville

Tenaha

Timpson

District 24-2A

Broaddus

Brookeland

Colmesneil

Dallardsville Big Sandy

Spurger

West Sabine

Region 4

District 25-2A

Deweyville

Evadale

Hull-Daisetta

Sabine Pass

Saratoga West Hardin

District 26-2A

Burton

Iola

Mumford

Normangee

Snook

Somerville

District 27-2A

Granger

Hearne

Holland

Milano

Thorndale

Thrall

District 28-2A

Bloomington

Flatonia

Ganado

Louise

Schulenburg

Shiner

Weimar

District 29-2A

Center Point

Goldthwaite

Harper

Johnson City LBJ

Junction

Mason

San Saba

District 30-2A

Brackettville Brackett

Charlotte

Falls City

La Pryor

San Antonio Lee Academy

Sabinal

San Antonio Stacey

District 31-2A

Kenedy

Pettus

Port Aransas

Refugio

Three Rivers

Woodsboro

Yorktown

District 32-2A

Agua Dulce

Ben Bolt-Palito Blanco

Freer

La Villa

Premont

Riviera Kaufer

Santa Maria