Nov. 2 Election: Denton County

Election Results Pages:
By County: Collin | Dallas | Denton | Tarrant
State Constitutional Amendments: Props 1-8
All Races: An alphabetized list of all races
Voters across North Texas headed back to the polls to cast their ballots on dozens of local races. Voters considered new mayors, new city council members, new school board trustees, water districts, and municipal and school district propositions.
Races for Denton County are listed below, alphabetical by city. In cities where the vote was split across county lines, those results are cumulative in the races below.
Results will be available after polls close at 7 p.m. Tuesday.
Denton County Races
- ALPHA RANCH WCID PROPOSITION A – UTILITY BONDS
- ALPHA RANCH WCID PROPOSITION B – REFUNDING BONDS (UTILITIES)
- ALPHA RANCH WCID PROPOSITION C – ROADS
- ALPHA RANCH WCID PROPOSITION D – REFUNDING BONDS (ROADS)
- BELMONT FWSD NO. 2 PROPOSITION A – WATER, SEWER
- BELMONT FWSD NO. 2 PROPOSITION B – ROADS
- BELMONT FWSD NO. 2 PROPOSITION C – REFUNDING BONDS (WATER)
- BELMONT FWSD NO. 2 PROPOSITION D – REFUNDING BONDS (ROADS)
- COLE RANCH IMPROVEMENT DISTRICT DIRECTORS
- COLE RANCH IMPROVEMENT DISTRICT PROPOSITION A – DISTRICT CONFIRMATION
- LEWISVILLE PROPOSITION A – PUBLIC SAFETY FACILITIES (DENTON AND DALLAS COUNTIES)
- LITTLE ELM CITY COUNCIL PLACE 1 (UNEXPIRED TERM)
- MARILEE/MUSTANG SPECIAL UTILITY DISTRICT CONSOLIDATION (COLLIN AND DENTON COUNTIES)
- NEW FAIRVIEW PROPOSITION A – DISTRICT CONFIRMATION
- NEW FAIRVIEW PROPOSITION B – CODE OF ORDINANCES
- PILOT POINT CITY COUNCIL PLACE 3 (UNEXPIRED TERM)
- PILOT POINT ISD PROPOSITION A – TRANSPORTATION CENTER, RENOVATIONS
- PRAIRIE OAKS MUNICIPAL UTILITY DISTRICT DIRECTORS
- PRAIRIE OAKS MUNICIPAL UTILITY DISTRICT PROPOSITION A – DISTRICT CONFIRMATION
- PRAIRIE OAKS MUNICIPAL UTILITY DISTRICT PROPOSITION B – UTILITIES
- PRAIRIE OAKS MUNICIPAL UTILITY DISTRICT PROPOSITION C – REFUNDING BONDS (UTILITIES)
- PRAIRIE OAKS MUNICIPAL UTILITY DISTRICT PROPOSITION D – ROADS
- PRAIRIE OAKS MUNICIPAL UTILITY DISTRICT PROPOSITION E – REFUNDING BONDS (ROADS)
- PRAIRIE OAKS MUNICIPAL UTILITY DISTRICT PROPOSITION F – MAINTENANCE TAX
- SMILEY ROAD WCID PROPOSITION A – UTILITIES
- SMILEY ROAD WCID PROPOSITION B – REFUNDING BONDS (UTILITIES)
- SMILEY ROAD WCID PROPOSITION C – ROADS
- SMILEY ROAD WCID PROPOSITION D – REFUNDING BONDS (ROADS)
- SMILEY ROAD WCID PROPOSITION E – MAINTENANCE TAX
- THE COLONY CITY COUNCIL PLACE 1
- THE COLONY CITY COUNCIL PLACE 2
- THE COLONY MAYOR (UNOPPOSED)
- TROPHY CLUB CITY COUNCIL PLACE 2 (UNEXPIRED TERM) (DENTON, TARRANT COUNTIES)
- TROPHY CLUB CITY COUNCIL PLACE 5 (UNEXPIRED TERM) (DENTON, TARRANT COUNTIES)
A list of all races, listed alphabetically, can be found here.
Other County Election Pages
For other race results throughout North Texas, county election pages can be found here: Anderson, Bosque, Comanche, Collin, Cooke, Dallas, Delta, Denton, Ellis, Erath, Fannin, Freestone, Hamilton, Henderson, Hill, Hood, Hopkins, Hunt, Jack, Johnson, Kaufman, Lamar, Navarro, Palo Pinto, Parker, Rains, Red River, Rockwall, Somervell, Tarrant, Van Zandt, Wise.