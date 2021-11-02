Nov. 2 Election: Collin County

Election Results Pages:
By County: Collin | Dallas | Denton | Tarrant
State Constitutional Amendments: Props 1-8
All Races: An alphabetized list of all races
Voters across North Texas headed back to the polls to cast their ballots on dozens of local races. Voters considered new mayors, new city council members, new school board trustees, water districts, and municipal and school district propositions.
Races for Collin County are listed below, alphabetical by city. In cities where the vote was split across county lines, those results are cumulative in the races below.
Results will be available after polls close at 7 p.m. Tuesday.
Collin County Races
- ABSTON HILLS MUNICIPAL DISTRICT DIRECTORS
- ABSTON HILLS PROPOSITION A – CONFIRMATION OF MUNICIPAL DISTRICT
- ABSTON HILLS PROPOSITION B – UTILITIES
- ABSTON HILLS PROPOSITION C – UTILITY REFUNDING
- ABSTON HILLS PROPOSITION D – ROADS
- ABSTON HILLS PROPOSITION E – ROAD REFUNDING
- ABSTON HILLS PROPOSITION F – MAINTENANCE TAX
- ALLEN ISD PROPOSITION A – FACILITIES
- ALLEN ISD PROPOSITION B – STADIUM IMPROVEMENTS
- ALLEN PROPOSITION A – TERM LIMITS
- ALLEN PROPOSITION B – ELIGIBILITY
- BLUE MEADOW MUNICIPAL DISTRICT DIRECTORS
- BLUE MEADOW PROPOSITION A – CONFIRMATION OF MUNICIPAL DISTRICT
- BLUE MEADOW PROPOSITION B – WATER, SEWER
- BLUE MEADOW PROPOSITION C – ROADS
- BLUE MEADOW PROPOSITION D – REFUNDING BONDS (WATER)
- BLUE MEADOW PROPOSITION E – REFUNDING BONDS (ROADS)
- BLUE MEADOW PROPOSITION F – MAINTENANCE TAX
- LC MUNICIPAL DISTRICT DIRECTORS
- LC PROPOSITION A – CONFIRMATION OF MUNICIPAL DISTRICT
- LC PROPOSITION B – WATER, SEWER
- LC PROPOSITION C – ROADS
- LC PROPOSITION D – REFUNDING BONDS (WATER)
- LC PROPOSITION E – REFUNDING BONDS (ROADS)
- LC PROPOSITION F – MAINTENANCE TAX
- LAVON CITY COUNCIL PLACE 2 (UNOPPOSED)
- LAVON CITY COUNCIL PLACE 4 (UNOPPOSED)
- LAVON MAYOR
- LOWRY CROSSING CITY COUNCIL
- LOWRY CROSSING MAYOR (UNOPPOSED)
- LOWRY CROSSING PROPOSITION A – ALCOHOL
- MELISSA CITY COUNCIL PLACE 1
- NORTH PARKWAY PROPOSITION A – CONFIRMATION OF MUNICIPAL DISTRICT
- NORTH PARKWAY PROPOSITION B – UTILITIES
- NORTH PARKWAY PROPOSITION C – REFUNDING BONDS (UTILITY)
- NORTH PARKWAY PROPOSITION D – ROADS
- NORTH PARKWAY PROPOSITION E – REFUNDING BONDS (ROADS)
- NORTH PARKWAY PROPOSITION F – MAINTENANCE TAX
- NORTH PARKWAY PROPOSITION G – JOINT UTILITY CONTRACT
- NORTH PARKWAY PROPOSITION H – JOINT ROAD CONTRACT
- PRINCETON CITY COUNCIL PLACE 1 – AT LARGE
- PRINCETON CITY COUNCIL PLACE 2 – AT LARGE
- PRINCETON ISD SCHOOL TRUSTEE
- PRINCETON ISD SCHOOL TRUSTEES
- PRINCETON MAYOR
- PRINCETON PROPOSITION A – NEW CHARTER
- RICHARDSON PROPOSITION A – STREET IMPROVEMENTS (DALLAS, COLLIN COUNTIES)
- RICHARDSON PROPOSITION B – PUBLIC BUILDINGS (DALLAS, COLLIN COUNTIES)
- RICHARDSON PROPOSITION C – SIDEWALKS (DALLAS, COLLIN COUNTIES)
- RICHARDSON PROPOSITION D – FLOOD CONTROL (DALLAS, COLLIN COUNTIES)
- RICHARDSON PROPOSITION E – PARKS (DALLAS, COLLIN COUNTIES)
- ROCKWALL ISD PROPOSITION A – FACILITIES
- ROCKWALL ISD PROPOSITION A – TECHNOLOGY EQUIPMENT
- SACHSE PROPOSITION A – STREET IMPROVEMENTS (DALLAS, COLLIN COUNTIES)
- SACHSE PROPOSITION B – STREET IMPROVEMENTS (DALLAS, COLLIN COUNTIES)
- SACHSE PROPOSITION C – STREET IMPROVEMENTS (DALLAS, COLLIN COUNTIES)
- SACHSE PROPOSITION D – ANIMAL SHELTER (DALLAS, COLLIN COUNTIES)
- VAN ALSTYNE MUNICIPAL DISTRICT 2 PROPOSITION A – JOINT FIRE PROTECTION PLAN
- VAN ALSTYNE MUNICIPAL DISTRICT 2 PROPOSITION B – REFUNDING BONDS (FIRE FACILITIES)
- VAN ALSTYNE MUNICIPAL DISTRICT 3 DIRECTORS
- VAN ALSTYNE MUNICIPAL DISTRICT 3 PROPOSITION A – CONFIRMATION OF DISTRICT
- VAN ALSTYNE MUNICIPAL DISTRICT 3 PROPOSITION B – WATER, SEWER
- VAN ALSTYNE MUNICIPAL DISTRICT 3 PROPOSITION C – ROADS
- VAN ALSTYNE MUNICIPAL DISTRICT 3 PROPOSITION D – REFUNDING BONDS (WATER)
- VAN ALSTYNE MUNICIPAL DISTRICT 3 PROPOSITION E – REFUNDING BONDS (ROADS)
- VAN ALSTYNE MUNICIPAL DISTRICT 3 PROPOSITION F – MAINTENANCE TAX
- WYLIE PROPOSITION A – STREET IMPROVEMENTS (DALLAS, COLLIN COUNTIES)
- WYLIE PROPOSITION B – STREET IMPROVEMENTS (DALLAS, COLLIN COUNTIES)
- WYLIE PROPOSITION C – STREET IMPROVEMENTS DOWNTOWN (DALLAS, COLLIN COUNTIES)
A list of all races, listed alphabetically, can be found here.
Other County Election Pages
For other race results throughout North Texas, county election pages can be found here: Anderson, Bosque, Comanche, Collin, Cooke, Dallas, Delta, Denton, Ellis, Erath, Fannin, Freestone, Hamilton, Henderson, Hill, Hood, Hopkins, Hunt, Jack, Johnson, Kaufman, Lamar, Navarro, Palo Pinto, Parker, Rains, Red River, Rockwall, Somervell, Tarrant, Van Zandt, Wise.