North Texas Super Tuesday Election Results

Below are the results of more than 225 races held in North Texas on Super Tuesday, March 3, 2020. They are categorized first by state races and then by county.

President

PRESIDENT – TEXAS (D)

PRESIDENT – TEXAS (R)

PRESIDENT – COLLIN COUNTY (D)

PRESIDENT – COLLIN COUNTY (R)

PRESIDENT – DALLAS COUNTY (D)

PRESIDENT – DALLAS COUNTY (R)

PRESIDENT – DENTON COUNTY (D)

PRESIDENT – DENTON COUNTY (R)

PRESIDENT – ELLIS COUNTY (D)

PRESIDENT – ELLIS COUNTY (R)

PRESIDENT – TARRANT COUNTY (D)

PRESIDENT – TARRANT COUNTY (R)

Congressional Seats

U.S REPRESENTATIVE – DISTRICT 3 (D)

U.S. REPRESENTATIVE – DISTRICT 5 (R)

U.S REPRESENTATIVE – DISTRICT 5 (R)

U.S REPRESENTATIVE – DISTRICT 12 (D) – TARRANT COUNTY

U.S. REPRESENTATIVE – DISTRICT 12 (D) – PARKER COUNTY

U.S. REPRESENTATIVE – DISTRICT 12 (R) – PARKER COUNTY

U.S. REPRESENTATIVE – DISTRICT 12 (R) – TARRANT COUNTY

U.S REPRESENTATIVE – DISTRICT 24 (D) – DALLAS COUNTY

U.S. REPRESENTATIVE – DISTRICT 24 (D) – TARRANT COUNTY

U.S REPRESENTATIVE – DISTRICT 24 (R) – DALLAS COUNTY

U.S. REPRESENTATIVE – DISTRICT 24 (R) – DENTON COUNTY

U.S. REPRESENTATIVE – DISTRICT 24 (R) – TARRANT COUNTY

U.S. REPRESENTATIVE – DISTRICT 25 (D) – JOHNSON COUNTY

U.S. REPRESENTATIVE – DISTRICT 25 (D) – TARRANT COUNTY

U.S. REPRESENTATIVE – DISTRICT 25 (R) – JOHNSON COUNTY

U.S. REPRESENTATIVE – DISTRICT 25 (R) – TARRANT COUNTY

U.S. REPRESENTATIVE – DISTRICT 26 (D) – DALLAS COUNTY

U.S. REPRESENTATIVE – DISTRICT 26 (D) – DENTON COUNTY

U.S REPRESENTATIVE – DISTRICT 26 (D) – TARRANT COUNTY

U.S REPRESENTATIVE – DISTRICT 26 (R) – DALLAS COUNTY

U.S. REPRESENTATIVE – DISTRICT 26 (R) – DENTON COUNTY

U.S. REPRESENTATIVE – DISTRICT 26 (R) – TARRANT COUNTY

U.S REPRESENTATIVE – DISTRICT 30 (D)

U.S REPRESENTATIVE – DISTRICT 32 (R) – COLLIN COUNTY

U.S REPRESENTATIVE – DISTRICT 32 (R) – DALLAS COUNTY

U.S. REPRESENTATIVE – DISTRICT 33 (D)

U.S REPRESENTATIVE – DISTRICT 100 (D)

U.S REPRESENTATIVE – DISTRICT 102 (R)

U.S REPRESENTATIVE – DISTRICT 103 (R)

U.S REPRESENTATIVE – DISTRICT 108 (D)

U.S REPRESENTATIVE – DISTRICT 109 (D)

U.S. Senate Race

U.S. SENATE (D) – TEXAS

U.S. SENATE (R) – TEXAS

U.S. SENATE (D) – COLLIN COUNTY

U.S. SENATE (R) – COLLIN COUNTY

U.S. SENATE (D) – DALLAS COUNTY

U.S. SENATE (R) – DALLAS COUNTY

U.S. SENATE (D) – DENTON COUNTY

U.S. SENATE (R) – DENTON COUNTY

U.S. SENATE (D) – ELLIS COUNTY

U.S. SENATE (R) – ELLIS COUNTY

U.S. SENATE (D) – TARRANT COUNTY

U.S. SENATE (R) – TARRANT COUNTY



State Races

STATE BOARD OF EDUCATION – DISTRICT 5 (D)

STATE BOARD OF EDUCATION – DISTRICT 5 (R)

STATE BOARD OF EDUCATION – DISTRICT 6 (D)

STATE BOARD OF EDUCATION – DISTRICT 10 (D)

STATE BOARD OF EDUCATION – DISTRICT 14 (R)

STATE REPRESENTATIVE – DISTRICT 2 (R)

STATE REPRESENTATIVE – DISTRICT 10 (R)

STATE REPRESENTATIVE – DISTRICT 65 (D)

STATE REPRESENTATIVE – DISTRICT 65 (R)

STATE REPRESENTATIVE – DISTRICT 66 (D)

STATE REPRESENTATIVE – DISTRICT 67 (D)

STATE REPRESENTATIVE – DISTRICT 89 (D)

STATE REPRESENTATIVE – DISTRICT 92 (D)

STATE REPRESENTATIVE – DISTRICT 92 (R)

STATE REPRESENTATIVE – DISTRICT 97 (D)

STATE REPRESENTATIVE – DISTRICT 106 (R)

STATE SENATE – DISTRICT 12 (D) – DENTON COUNTY

STATE SENATE – DISTRICT 12 (D) – TARRANT COUNTY

SUPREME COURT – JUSTICE – PLACE 6 (D)

SUPREME COURT – JUSTICE – PLACE 8 (D)

SUPREME COURT CHIEF JUSTICE (D)

SUPREME COURT JUSTICE – PLACE 7 (D)

TEXAS RAILROAD COMMISSIONER (D)

Party Propositions - Democrat

PROP. 1 – UNIVERSAL HEALTHCARE

PROP. 2 – 21ST CENTURY PUBLIC EDUCATION

PROP. 3 – AIR, WATER, CLIMATE

PROP. 4 – ECONOMIC SECURITY

PROP. 5 – DIGNITY AND RESPECT

PROP. 6 – FREE FROM VIOLENCE

PROP. 7 – RIGHT TO HOUSING

PROP. 8 – RIGHT TO VOTE

PROP. 9 – FAIR CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

PROP. 10 – IMMIGRANT RIGHTS

PROP. 11 – FAIR TAXATION

Party Propositions - Republican

PROP. 1 – PRAYER IN SCHOOLS

PROP. 2 – REJECT RESTRICTIONS ON GUNS

PROP. 3 – TAXPAYER-FUNDED LOBBYING

PROP. 4 – BORDER WALL AND SURVEILLANCE

PROP. 5 – MINOR HEALTH DECISIONS

PROP. 6 – BAN TRANSITION PURPOSE PROCEDURES MINORS

PROP. 7 – PRESERVE HISTORICAL MONUMENTS

PROP. 8 – VOTERS

PROP. 9 – BAIL IN TEXAS

PROP. 10 – STATE LEGISLATORS TERM LIMITS

Collin County

COLLIN COUNTY COMMISSIONER – PCT. 3 (R)

COLLIN COUNTY CONSTABLE (R)

COLLIN COUNTY DISTRICT JUDGE – 380TH (R)

COLLIN COUNTY DISTRICT JUDGE – 401ST (R)

COLLIN COUNTY PRECINCT CHAIR (D)

COLLIN COUNTY PRECINCT CHAIR – PCT. 30 (R)

COLLIN COUNTY PRECINCT CHAIR – PCT. 127 (R)

COLLIN COUNTY PRECINCT CHAIR – PCT. 128 (R)

COLLIN COUNTY TAX ASSESSOR (R)

COLLIN COUNTY CHAIR (D)

COLLIN COUNTY COMMISSIONER – PCT. 1 (D)

Dallas County

DALLAS COUNTY SHERIFF (D)

CRIMINAL DISTRICT JUDGE – COURT 3 (D)

DALLAS COUNTY CHAIR (D)

DALLAS COUNTY COMMISSIONER PCT. 1 (D)

DALLAS COUNTY PRECINCT CHAIR – PCT. 1003 (D)

DALLAS COUNTY PRECINCT CHAIR – PCT. 1023 (D)

DALLAS COUNTY PRECINCT CHAIR – PCT. 1052 (D)

DALLAS COUNTY PRECINCT CHAIR – PCT. 1100 (D)

DALLAS COUNTY PRECINCT CHAIR – PCT. 1104 (D)

DALLAS COUNTY PRECINCT CHAIR – PCT. 1119 (D)

DALLAS COUNTY PRECINCT CHAIR – PCT. 1502 (D)

DALLAS COUNTY PRECINCT CHAIR – PCT. 2026 (D)

DALLAS COUNTY PRECINCT CHAIR – PCT. 2048 (D)

DALLAS COUNTY PRECINCT CHAIR – PCT. 2225 (D)

DALLAS COUNTY PRECINCT CHAIR – PCT. 2511 (D)

DALLAS COUNTY PRECINCT CHAIR – PCT. 2701 (D)

DALLAS COUNTY PRECINCT CHAIR – PCT. 3006 (D)

DALLAS COUNTY PRECINCT CHAIR – PCT. 3009 (D)

DALLAS COUNTY PRECINCT CHAIR – PCT. 3038 (D)

DALLAS COUNTY PRECINCT CHAIR – PCT. 3045 (D)

DALLAS COUNTY PRECINCT CHAIR – PCT. 3056 (D)

DALLAS COUNTY PRECINCT CHAIR – PCT. 3077 (D)

DALLAS COUNTY PRECINCT CHAIR – PCT. 4046 (D)

DALLAS COUNTY PRECINCT CHAIR – PCT. 4077 (D)

Denton County

DENTON COUNTY SHERIFF (R)

DENTON COUNTY – CHAIRMAN (D)

DENTON COUNTY COMMISSIONER – PCT. 1 (R)

DENTON COUNTY CONSTABLE – PCT. 3 (R)

DENTON COUNTY CONSTABLE – PCT. 4 (R)

DENTON COUNTY PRECINCT CHAIR – PCT. 1000 (R)

DENTON COUNTY PRECINCT CHAIR – PCT. 1032 (R)

DENTON COUNTY PRECINCT CHAIR – PCT. 1034 (R)

DENTON COUNTY PRECINCT CHAIR – PCT. 2028 (R)

DENTON COUNTY PRECINCT CHAIR – PCT. 2031 (R)

DISTRICT JUDGE – 162ND DISTRICT (D)

DISTRICT JUDGE – 254TH DISTRICT (D)

DISTRICT JUDGE – 422ND JUDICIAL DISTRICT (R)

DISTRICT JUDGE – 431ST DISTRICT (R)

Ellis County

ELLIS COUNTY – SHERIFF (R)

ELLIS COUNTY – COMMISSIONER PCT. 3 (R)

ELLIS COUNTY – DISTRICT ATTORNEY (R)

ELLIS COUNTY JUDGE – COURT AT LAW NO. 3 (R)

Hood County

HOOD COUNTY – SHERIFF (R)

HOOD COUNTY – COUNTY ATTORNEY (R)

HOOD COUNTY – COUNTY COMMISSIONER – PCT. 1 (R)

HOOD COUNTY – COUNTY COMMISSIONER – PCT. 3 (R)

HOOD COUNTY – COUNTY CONSTABLE – PCT. 1 (R)

HOOD COUNTY – COUNTY CONSTABLE – PCT. 2 (R)

HOOD COUNTY – COUNTY CONSTABLE – PCT. 3 (R)

HOOD COUNTY – COUNTY CONSTABLE – PCT. 4 (R)

HOOD COUNTY – JUSTICE OF PEACE – PCT. 4 (R)

Hunt County

HUNT COUNTY – SHERIFF (R)

HUNT COUNTY – COUNTY ATTORNEY (R)

HUNT COUNTY – COUNTY COMMISSIONER – PCT. 1 (R)

HUNT COUNTY – COUNTY COMMISSIONER – PCT. 3 (R)

HUNT COUNTY – COUNTY CONSTABLE – PCT. 1 (R)

HUNT COUNTY – COUNTY CONSTABLE – PCT. 3 (R)

HUNT COUNTY – COUNTY JUDGE (R)

Johnson County

JOHNSON COUNTY – COMMISSIONER – PCT. 3 (R)

JOHNSON COUNTY – CONSTABLE – PCT. 3 (R)

JOHNSON COUNTY – COUNTY CHAIR (D)

JUDGE – COURT OF CRIMINAL APPEALS – PL. 3 (D)

JUDGE – COURT OF CRIMINAL APPEALS – PL. 3 (R)

JUDGE – COURT OF CRIMINAL APPEALS – PL. 4(D)

Kaufman County

KAUFMAN COUNTY – SHERIFF (R)

KAUFMAN COUNTY – COMMISSIONER – PCT.1 (R)

KAUFMAN COUNTY – COMMISSIONER – PCT.3 (R)

KAUFMAN COUNTY – CONSTABLE – PCT.1 (R)

KAUFMAN COUNTY – CONSTABLE – PCT.2 (R)

KAUFMAN COUNTY – CONSTABLE – PCT.3 (R)

Parker County

PARKER COUNTY – SHERIFF (R)

PARKER COUNTY – COMMISSIONER- PCT. 3 (R)

PARKER COUNTY – CONSTABLE – PCT. 2 (R)

PARKER COUNTY – CONSTABLE – PCT. 3 (R)

PARKER COUNTY – PRECINCT CHAIR -PCT. 125 (R)

Rockwall County

PRECINCT CHAIR – PCT. 2702 (R)

PRECINCT CHAIR – PCT. 2922 (R)

PRECINCT CHAIR – PCT. 2925 (R)

PRECINCT CHAIR – PCT. 3086 (R)

ROCKWALL COUNTY – COMMISSIONER – PCT. 1 (R)

ROCKWALL COUNTY – COMMISSIONER – PCT. 3 (R)

ROCKWALL COUNTY – CONSTABLE – PCT. 3 (R)

ROCKWALL COUNTY – JUDGE – COURT – NO. 2 (R)

RAILROAD COMMISSIONER (R)

Tarrant County

TARRANT COUNTY CONSTABLE – PCT. 1 (R)

TARRANT COUNTY CONSTABLE – PCT. 5 (D)

TARRANT COUNTY CONSTABLE – PCT. 7 (D)

TARRANT COUNTY CONSTABLE – PCT. 8 (D)

TARRANT COUNTY DISTRICT JUDGE – 96TH DISTRICT (R)

TARRANT COUNTY PRECINCT CHAIR – PCT. 1197 (D)

TARRANT COUNTY PRECINCT CHAIR – PCT. 1377 (R)

TARRANT COUNTY PRECINCT CHAIR – PCT. 2007 (R)

TARRANT COUNTY PRECINCT CHAIR – PCT. 2181 (R)

TARRANT COUNTY PRECINCT CHAIR – PCT. 2220 (R)

TARRANT COUNTY PRECINCT CHAIR – PCT. 2266 (R)

TARRANT COUNTY PRECINCT CHAIR – PCT. 2319 (R)

TARRANT COUNTY PRECINCT CHAIR – PCT. 2466 (R)

TARRANT COUNTY PRECINCT CHAIR – PCT. 2524 (R)

TARRANT COUNTY PRECINCT CHAIR – PCT. 2541 (R)

TARRANT COUNTY PRECINCT CHAIR – PCT. 3035 (R)

TARRANT COUNTY PRECINCT CHAIR – PCT. 3054 (R)

TARRANT COUNTY PRECINCT CHAIR – PCT. 3072 (R)

TARRANT COUNTY PRECINCT CHAIR – PCT. 3193 (R)

TARRANT COUNTY PRECINCT CHAIR – PCT. 3282 (R)

TARRANT COUNTY PRECINCT CHAIR – PCT. 3330 (R)

TARRANT COUNTY PRECINCT CHAIR – PCT. 3367 (D)

TARRANT COUNTY PRECINCT CHAIR – PCT. 3384 (R)

TARRANT COUNTY PRECINCT CHAIR – PCT. 3386 (R)

TARRANT COUNTY PRECINCT CHAIR – PCT. 3390 (R)

TARRANT COUNTY PRECINCT CHAIR – PCT. 3392 (R)

TARRANT COUNTY PRECINCT CHAIR – PCT. 3421 (R)

TARRANT COUNTY PRECINCT CHAIR – PCT. 3465 (R)

TARRANT COUNTY PRECINCT CHAIR – PCT. 3529 (R)

TARRANT COUNTY PRECINCT CHAIR – PCT. 3698 (D)

TARRANT COUNTY PRECINCT CHAIR – PCT. 4256 (R)

TARRANT COUNTY PRECINCT CHAIR – PCT. 4350 (R)