election results

Nearly 300 Races Held on May 7 Election Day in North Texas

Polls open Saturday, May 7 from 7 a.m. until 7 p.m.; results will be updated after the polls close Saturday throughout the night. Check back and refresh this page for the latest returns

Nearly 300 North Texas races for the May 7, 2022, general election are listed below with Texas state constitutional amendments first followed by school district races and then municipal elections sorted alphabetically by county.

Scroll down to see non-ISD races sorted by county for Collin County, Dallas County, Denton County and Tarrant County.

TEXAS STATE CONSTITUTIONAL AMENDMENTS

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NORTH TEXAS SCHOOL DISTRICT ELECTIONS

COLLIN COUNTY ELECTION RESULTS

DALLAS COUNTY ELECTION RESULTS

DENTON COUNTY ELECTION RESULTS

TARRANT COUNTY ELECTION RESULTS

*Unopposed candidate declared elected

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