Nearly 300 North Texas races for the May 7, 2022, general election are listed below with Texas state constitutional amendments first followed by school district races and then municipal elections sorted alphabetically by county.
Scroll down to see non-ISD races sorted by county for Collin County, Dallas County, Denton County and Tarrant County.
TEXAS STATE CONSTITUTIONAL AMENDMENTS
NORTH TEXAS SCHOOL DISTRICT ELECTIONS
- ALLEN ISD SCHOOL BOARD PLACE 2
- ALLEN ISD SCHOOL BOARD PLACE 4
- ALLEN ISD SCHOOL BOARD PLACE 5
- ARGYLE ISD PROPOSITION A
- ARGYLE ISD PROPOSITION B
- ARGYLE ISD PROPOSITION C
- ARGYLE ISD SCHOOL BOARD PLACE 6
- ARGYLE ISD SCHOOL BOARD PLACE 7
- ARLINGTON ISD SCHOOL BOARD PLACE 4
- ARLINGTON ISD SCHOOL BOARD PLACE 5
- AUBREY ISD PROPOSITION A
- AUBREY ISD PROPOSITION B
- AZLE ISD SCHOOL BOARD PLACE 4
- AZLE ISD SCHOOL BOARD PLACE 5 JEREMY MAY (UNOPPOSED)
- AZLE ISD SCHOOL BOARD PLACE 6 BILL LANE (UNOPPOSED)
- AZLE ISD SCHOOL BOARD PLACE 7 JEFFREY A. EDWARDS (UNOPPOSED)
- BIRDVILLE ISD SCHOOL BOARD PLACE 6
- BIRDVILLE ISD SCHOOL BOARD PLACE 7
- CARROLL ISD SCHOOL BOARD PLACE 6
- CARROLL ISD SCHOOL BOARD PLACE 7
- CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD SCHOOL BOARD
- CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD SCHOOL BOARD CAROLYN BENAVIDES (UNOPPOSED)*
- CEDAR HILL ISD SCHOOL BOARD PLACE 1 GAYLE A. SIMS (UNOPPOSED)
- CEDAR HILL ISD SCHOOL BOARD PLACE 2
- CELINA ISD SCHOOL BOARD PLACE 1
- CELINA ISD SCHOOL BOARD PLACE 2
- COMMUNITY ISD PROPOSITION A
- COMMUNITY ISD PROPOSITION B
- COMMUNITY ISD PROPOSITION C
- COPPELL ISD SCHOOL BOARD PLACE 1 LEIGH WALKER (UNOPPOSED)
- COPPELL ISD SCHOOL BOARD PLACE 2 MANISH SETHI (UNOPPOSED)
- COPPELL ISD SCHOOL BOARD PLACE 3
- CROWLEY ISD SCHOOL BOARD PLACE 5
- CROWLEY ISD SCHOOL BOARD PLACE 6
- CROWLEY ISD SCHOOL BOARD PLACE 7
- DALLAS COLLEGE SCHOOL BOARD PLACE 1
- DALLAS COLLEGE SCHOOL BOARD PLACE 2
- DALLAS COLLEGE SCHOOL BOARD PLACE 3
- DALLAS ISD SCHOOL BOARD PLACE 4
- DENTON ISD SCHOOL BOARD PLACE 3
- DENTON ISD SCHOOL BOARD PLACE 4
- DENTON ISD SCHOOL BOARD PLACE 5
- DESOTO ISD SCHOOL BOARD PLACE 1
- DESOTO ISD SCHOOL BOARD PLACE 2
- DUNCANVILLE ISD SCHOOL BOARD PLACE 1
- DUNCANVILLE ISD SCHOOL BOARD PLACE 2 COACH PHIL MCNEELY (UNOPPOSED)
- DUNCANVILLE ISD SCHOOL BOARD PLACE 3 JANET VERACRUZ (UNOPPOSED)
- EMS ISD PROPOSITION A
- EMS ISD SCHOOL BOARD PLACE 3
- EMS ISD SCHOOL BOARD PLACE 4 WILLIAM J. BOAZ (UNOPPOSED)
- EMS ISD SCHOOL BOARD PLACE 5
- ERA ISD PROPOSITION A
- FERRIS ISD PROPOSITION A
- FERRIS ISD PROPOSITION B
- FERRIS ISD PROPOSITION C
- FORT WORTH ISD SCHOOL BOARD PLACE 1
- FORT WORTH ISD SCHOOL BOARD PLACE 4
- FRISCO ISD SCHOOL BOARD PLACE 1
- FRISCO ISD SCHOOL BOARD PLACE 2
- FRISCO ISD SCHOOL BOARD PLACE 3
- GC ISD SCHOOL BOARD PLACE 3
- GC ISD SCHOOL BOARD PLACE 4
- GARLAND ISD SCHOOL BOARD PLACE 1
- GARLAND ISD SCHOOL BOARD PLACE 2 JOHNNY BEACH (UNOPPOSED)
- GARLAND ISD SCHOOL BOARD PLACE 3 LINDA GRIFFIN (UNOPPOSED)
- GRAND PRAIRIE ISD SCHOOL BOARD PLACE 6
- GRAND PRAIRIE ISD SCHOOL BOARD PLACE 7 AT LARGE
- HIGHLAND PARK ISD SCHOOL BOARD PLACE 3 BRYCE BENSON (UNOPPOSED)
- HIGHLAND PARK ISD SCHOOL BOARD PLACE 4
- HIGHLAND PARK ISD SCHOOL BOARD PLACE 5
- IRVING ISD SCHOOL BOARD PLACE 5
- KELLER ISD SCHOOL BOARD PLACE 1
- KELLER ISD SCHOOL BOARD PLACE 2
- KELLER ISD SCHOOL BOARD PLACE 3
- KRUM ISD PROPOSITION A
- KRUM ISD PROPOSITION B
- KRUM ISD SCHOOL BOARD
- LAKE DALLAS ISD SCHOOL BOARD PLACE 3
- LAKE DALLAS ISD SCHOOL BOARD PLACE 4
- LAKE DALLAS ISD SCHOOL BOARD PLACE 7
- LANCASTER ISD SCHOOL BOARD PLACE 3
- LANCASTER ISD SCHOOL BOARD PLACE 6
- LEWISVILLE ISD SCHOOL BOARD PLACE 3
- LEWISVILLE ISD SCHOOL BOARD PLACE 4
- LEWISVILLE ISD SCHOOL BOARD PLACE 5
- LITTLE ELM ISD PROPOSITION A
- LITTLE ELM ISD SCHOOL BOARD PLACE 6
- LITTLE ELM ISD SCHOOL BOARD PLACE 7 G. DAVID MONTEMAYOR (UNOPPOSED)
- LOVEJOY ISD SCHOOL BOARD PLACE 1
- LOVEJOY ISD SCHOOL BOARD PLACE 2 AMY SMITH (UNOPPOSED)
- LOVEJOY ISD SCHOOL BOARD PLACE 3 JEFF WOOD (UNOPPOSED)
- MANSFIELD ISD SCHOOL BOARD PLACE 3
- MANSFIELD ISD SCHOOL BOARD PLACE 4
- MANSFIELD ISD SCHOOL BOARD PLACE 5
- MANSFIELD ISD SCHOOL BOARD PLACE 7
- NORTHWEST ISD SCHOOL BOARD PLACE 3
- NORTHWEST ISD SCHOOL BOARD PLACE 4 JUDY COPP (UNOPPOSED)
- PONDER ISD SCHOOL BOARD PLACE 6
- PONDER ISD SCHOOL BOARD PLACE 7
- PROSPER ISD SCHOOL BOARD PLACE 1
- PROSPER ISD SCHOOL BOARD PLACE 3
- PROSPER ISD SCHOOL BOARD PLACE 6
- RICHARDSON ISD SCHOOL BOARD PLACE 2
- RICHARDSON ISD SCHOOL BOARD PLACE 4 REGINA HARRIS (UNOPPOSED)
- RICHARDSON ISD SCHOOL BOARD PLACE 5
- ROCKWALL ISD SCHOOL BOARD PLACE 4
- ROCKWALL ISD SCHOOL BOARD PLACE 5
- SANGER ISD PROPOSITION A
- SANGER ISD SCHOOL BOARD PLACE 4
- SANGER ISD SCHOOL BOARD PLACE 5 LISA CODY (UNOPPOSED)
- SANGER ISD SCHOOL BOARD PLACE 7 BRUCE ELSEY (UNOPPOSED)
- TRENTON ISD PROPOSITION A
- TRENTON ISD PROPOSITION B
- TRENTON ISD PROPOSITION C
- TRENTON ISD TRUSTEES ELISHA STUFFLEBEME, MAX TRUSTY (UNOPPOSED)*
- WHITEWRIGHT ISD PROPOSITION A
- WHITEWRIGHT ISD SCHOOL BOARD
- WHITE SETTLEMENT ISD PROPOSITION A
- WHITE SETTLEMENT ISD SCHOOL BOARD PLACE 4 JEREMY LELEK (UNOPPOSED)
- WHITE SETTLEMENT ISD SCHOOL BOARD PLACE 5
COLLIN COUNTY ELECTION RESULTS
- ALLEN CITY COUNCIL PLACE 4
- ALLEN CITY COUNCIL PLACE 6
- BEAR CREEK SPECIAL UTILITY DISTRICT BOARD
- CARROLLTON MAYOR
- CARROLLTON CITY COUNCIL PLACE 1
- CARROLLTON CITY COUNCIL PLACE 3
- CELINA CITY COUNCIL PLACE 1
- CELINA CITY COUNCIL PLACE 6
- CELINA PROPOSITION A
- CELINA PROPOSITION B
- CELINA PROPOSITION C
- CELINA PROPOSITION D
- CELINA PROPOSITION E
- FARMERSVILLE MAYOR
- FARMERSVILLE CITY COUNCIL PLACE 2 TERRY WILLIAMS (UNOPPOSED)
- FARMERSVILLE CITY COUNCIL PLACE 4 MIKE HENRY (UNOPPOSED)
- FARMERSVILLE PROPOSITION A
- LAVON PROPOSITION A
- MCKINNEY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1
- MELISSA MAYOR
- MELISSA CITY COUNCIL PLACE 2 CHAD TAYLOR (UNOPPOSED)
- MELISSA CITY COUNCIL PLACE 4 JOSEPH ARMSTRONG (UNOPPOSED)
- MELISSA CITY COUNCIL PLACE 6
- MURPHY CITY COUNCIL PLACE 1
- MURPHY CITY COUNCIL PLACE 2 JENNIFER BERTHIAUME (UNOPPOSED)
- MURPHY CITY COUNCIL PLACE 4 KEN OLTMANN (UNOPPOSED)
- MURPHY CITY COUNCIL PLACE 6
- NEVADA MAYOR BENITO PONCE (UNOPPOSED)
- NEVADA CITY COUNCIL PLACE 1
- NEVADA CITY COUNCIL PLACE 2
- NEVADA CITY COUNCIL PLACE 5
- NORTH COLLIN SPECIAL UTILITY DISTRICT DIRECTOR
- PARKER MAYOR LEE PETTLE (UNOPPOSED)
- PARKER CITY COUNCIL AT LARGE
- PROSPER MAYOR DAVID F. BRISTOL (UNOPPOSED)
- PROSPER TOWN COUNCIL PLACE 1
- PROSPER TOWN COUNCIL PLACE 4 CHRIS M. KERN (UNOPPOSED)
- SACHSE MAYOR
- SACHSE CITY COUNCIL PLACE 5
- SACHSE CITY COUNCIL PLACE 6
DALLAS COUNTY ELECTION RESULTS
- ADDISON CITY COUNCIL
- BALCH SPRINGS CITY COUNCIL PLACE 2
- BALCH SPRINGS CITY COUNCIL PLACE 4
- BALCH SPRINGS CITY COUNCIL PLACE 6
- BALCH SPRINGS PROPOSITION A
- BALCH SPRINGS PROPOSITION B
- BALCH SPRINGS PROPOSITION C
- BALCH SPRINGS PROPOSITION D
- BALCH SPRINGS PROPOSITION E
- BALCH SPRINGS PROPOSITION F
- BALCH SPRINGS PROPOSITION G
- BALCH SPRINGS PROPOSITION H
- BALCH SPRINGS PROPOSITION I
- BALCH SPRINGS PROPOSITION J
- BALCH SPRINGS PROPOSITION K
- BALCH SPRINGS PROPOSITION L
- BALCH SPRINGS PROPOSITION M
- BALCH SPRINGS PROPOSITION N
- CARROLLTON MAYOR
- CARROLLTON CITY COUNCIL PLACE 1
- CARROLLTON CITY COUNCIL PLACE 3
- COCKRELL HILL MAYOR LUIS DAVID CARRERA (UNOPPOSED)
- COCKRELL HILL CITY COUNCIL PLACE 1 MIRIAM RODRIGUEZ (UNOPPOSED)
- COCKRELL HILL CITY COUNCIL PLACE 2
- DESOTO MAYOR
- DESOTO CITY COUNCIL PLACE 3 NICOLE RAPHIEL (UNOPPOSED)
- DESOTO CITY COUNCIL PLACE 5
- DUNCANVILLE MAYOR
- DUNCANVILLE CITY COUNCIL PLACE 2
- DUNCANVILLE CITY COUNCIL PLACE 4
- FARMERS BRANCH CITY COUNCIL PLACE 1
- FARMERS BRANCH CITY COUNCIL PLACE 4
- GARLAND CITY COUNCIL PLACE 2
- GARLAND CITY COUNCIL PLACE 5
- GRAND PRAIRIE MAYOR
- GRAND PRAIRIE CITY COUNCIL PLACE 2
- GRAND PRAIRIE CITY COUNCIL PLACE 4 JOHN LOPEZ (UNOPPOSED)
- HUTCHINS MAYOR
- HUTCHINS CITY COUNCIL
- IRVING CITY COUNCIL PLACE 1
- IRVING CITY COUNCIL PLACE 2 BRAD M. LAMORGESE (UNOPPOSED)*
- IRVING CITY COUNCIL PLACE 7
- LANCASTER CITY COUNCIL PLACE 1
- LEWISVILLE CITY COUNCIL PLACE 4 BRANDON JONES (UNOPPOSED)
- LEWISVILLE CITY COUNCIL PLACE 5 KRISTIN GREEN (UNOPPOSED)
- LEWISVILLE CITY COUNCIL PLACE 6
- ROWLETT MAYOR
- ROWLETT CITY COUNCIL PLACE 1
- ROWLETT CITY COUNCIL PLACE 2 JEFF WINGET (UNOPPOSED)
- ROWLETT CITY COUNCIL PLACE 4
- ROWLETT CITY COUNCIL PLACE 6
- SACHSE MAYOR
- SACHSE CITY COUNCIL PLACE 5
- SACHSE CITY COUNCIL PLACE 6
- WILMER CITY COUNCIL
- WILMER PROPOSITION A
DENTON COUNTY ELECTION RESULTS
- ARGYLE PROPOSITION A
- ARGYLE PROPOSITION B
- ARGYLE TOWN COUNCIL PLACE 1
- ARGYLE TOWN COUNCIL PLACE 3 SHERRI MYERS (UNOPPOSED)
- ARGYLE TOWN COUNCIL PLACE 5
- BARTONVILLE MAYOR
- BARTONVILLE TOWN COUNCIL PLACE 2
- BARTONVILLE TOWN COUNCIL PLACE 4 KEITH CRANDALL (UNOPPOSED)
- CARROLLTON MAYOR
- CARROLLTON CITY COUNCIL PLACE 1
- CARROLLTON CITY COUNCIL PLACE 3
- CELINA CITY COUNCIL PLACE 1
- CELINA CITY COUNCIL PLACE 6
- CELINA PROPOSITION A
- CELINA PROPOSITION B
- CELINA PROPOSITION C
- CELINA PROPOSITION D
- CELINA PROPOSITION E
- COPPER CANYON TOWN COUNCIL PLACE 1 STEVEN HILL (UNOPPOSED)
- COPPER CANYON TOWN COUNCIL PLACE 3
- COPPER CANYON TOWN COUNCIL PLACE 5
- CORINTH PROPOSITION A
- CORINTH PROPOSITION B
- CROSS ROADS MAYOR
- CROSS ROADS TOWN COUNCIL
- DENTON CITY COUNCIL PLACE 5
- DENTON CITY COUNCIL PLACE 6
- DENTON MAYOR PLACE 7
- DOUBLE OAK TOWN COUNCIL
- FLOWER MOUND TOWN COUNCIL PLACE 1
- FLOWER MOUND TOWN COUNCIL PLACE 3
- FORT WORTH PROPOSITION A
- FORT WORTH PROPOSITION B
- FORT WORTH PROPOSITION C
- FORT WORTH PROPOSITION D
- FORT WORTH PROPOSITION E
- FORT WORTH PROPOSITION F
- FORT WORTH PROPOSITION G
- FORT WORTH PROPOSITION H
- FORT WORTH PROPOSITION I
- FORT WORTH PROPOSITION J
- FORT WORTH PROPOSITION K
- FORT WORTH PROPOSITION L
- FORT WORTH PROPOSITION M
- FORT WORTH PROPOSITION N
- FORT WORTH PROPOSITION O
- FORT WORTH PROPOSITION P
- FORT WORTH PROPOSITION Q
- FORT WORTH PROPOSITION R
- HIGHLAND VILLAGE MAYOR
- HIGHLAND VILLAGE CITY COUNCIL PLACE 2 JON KIXMILLER (UNOPPOSED)
- HIGHLAND VILLAGE CITY COUNCIL PLACE 4
- HIGHLAND VILLAGE CITY COUNCIL PLACE 6 ROBERT A. FIESTER (UNOPPOSED)
- JUSTIN CITY COUNCIL
- KRUM PROPOSITION A
- LEWISVILLE CITY COUNCIL PLACE 4 BRANDON JONES (UNOPPOSED)
- LEWISVILLE CITY COUNCIL PLACE 5 KRISTIN GREEN (UNOPPOSED)
- LEWISVILLE CITY COUNCIL PLACE 6
- LITTLE ELM TOWN COUNCIL PLACE 1
- LITTLE ELM TOWN COUNCIL PLACE 2
- LITTLE ELM TOWN COUNCIL PLACE 4 LISA NORMAN (UNOPPOSED)
- NEW FAIRVIEW CITY COUNCIL PLACE 1 HARVEY LYNN BURGER JR (UNOPPOSED)
- NEW FAIRVIEW CITY COUNCIL PLACE 2 JOHN FISSETTE (UNOPPOSED)
- NEW FAIRVIEW CITY COUNCIL PLACE 3 STEVE MISNER (UNOPPOSED)
- NEW FAIRVIEW CITY COUNCIL PLACE 4 STEVEN KING (UNOPPOSED)
- NEW FAIRVIEW CITY COUNCIL PLACE 5
- NORTHLAKE TOWN COUNCIL PLACE 1
- NORTHLAKE TOWN COUNCIL PLACE 2 MICHAEL C. GANZ (UNOPPOSED)
- NORTHLAKE TOWN COUNCIL PLACE 3 BRIAN G. MONTINI (UNOPPOSED)
- OAK POINT CITY COUNCIL
- OAK POINT PROPOSITION A
- PILOT POINT MAYOR
- PILOT POINT CITY COUNCIL PLACE 4 ELIZABETH JONES (UNOPPOSED)
- PILOT POINT CITY COUNCIL PLACE 6 ANDREW AMBROSIO (UNOPPOSED)
- PONDER PROPOSITION A
- PROSPER MAYOR DAVID F. BRISTOL (UNOPPOSED)
- PROSPER TOWN COUNCIL PLACE 1
- PROSPER TOWN COUNCIL PLACE 4 CHRIS M. KERN (UNOPPOSED)
- ROANOKE CHARTER AMENDMENT PROPOSITION A
- ROANOKE CHARTER AMENDMENT PROPOSITION B
- ROANOKE CHARTER AMENDMENT PROPOSITION C
- ROANOKE PROPOSITION D
- ROANOKE PROPOSITION E
- SANGER MAYOR
- SANGER CITY COUNCIL PLACE 2 GARY BILYEU (UNOPPOSED)
- SANGER CITY COUNCIL PLACE 4 ALLEN CHICK (UNOPPOSED)
- SHADY SHORES ALDERMAN PLACE 1
- SHADY SHORES ALDERMAN PLACE 4
- SHADY SHORES ALDERMAN PLACE 5
- TROPHY CLUB PROPOSITION A
- TROPHY CLUB PROPOSITION B
- TROPHY CLUB TOWN COUNCIL PLACE 5 LUANNE OLDHAM (UNOPPOSED)
- TROPHY CLUB TOWN COUNCIL PLACE 6
- WESTLAKE MAYOR
- WESTLAKE TOWN COUNCIL
TARRANT COUNTY ELECTION RESULTS
- ARLINGTON CITY COUNCIL PLACE 1 HELEN MOISE (UNOPPOSED)
- ARLINGTON CITY COUNCIL PLACE 2 RAUL H. GONZALEZ (UNOPPOSED)
- ARLINGTON CITY COUNCIL PLACE 6
- ARLINGTON CITY COUNCIL PLACE 7
- AZLE CITY COUNCIL PLACE 1
- AZLE CITY COUNCIL PLACE 2
- AZLE CITY COUNCIL PLACE 5 ROUEL ROTHENBERGER (UNOPPOSED)
- AZLE PROPOSITION A
- BEDFORD CITY COUNCIL PLACE 3 AMY SABOL (UNOPPOSED)
- BEDFORD CITY COUNCIL PLACE 5
- COLLEYVILLE MAYOR
- COLLEYVILLE CITY COUNCIL PLACE 1
- COLLEYVILLE CITY COUNCIL PLACE 2
- DALWORTHINGTON GARDENS PROPOSITION A
- DALWORTHINGTON GARDENS MAYOR LAURIE BIANCO (UNOPPOSED)*
- DALWORTHINGTON GARDENS ALDERMAN PLACE 1 JOHN KING (UNOPPOSED)*
- DALWORTHINGTON GARDENS ALDERMAN PLACE 2 STEVE LAFFERTY (UNOPPOSED)*
- EDGECLIFF VILLAGE ALDERMAN PLACE 1
- EDGECLIFF VILLAGE ALDERMAN PLACE 3 RAYMOND BEAMER (UNOPPOSED)
- EDGECLIFF VILLAGE ALDERMAN PLACE 5 ROSS EARL HAYNES JR (UNOPPOSED)
- EULESS CITY COUNCIL PLACE 1 TIM STINNEFORD (UNOPPOSED)
- EULESS CITY COUNCIL PLACE 3
- FLOWER MOUND TOWN COUNCIL PLACE 1
- FLOWER MOUND TOWN COUNCIL PLACE 3
- FOREST HILL MAYOR
- FOREST HILL CITY COUNCIL PLACE 4
- FOREST HILL CITY COUNCIL PLACE 5
- FOREST HILL CITY COUNCIL PLACE 6
- FORT WORTH CITY COUNCIL PLACE 4
- FORT WORTH PROPOSITION A
- FORT WORTH PROPOSITION B
- FORT WORTH PROPOSITION C
- FORT WORTH PROPOSITION D
- FORT WORTH PROPOSITION E
- FORT WORTH PROPOSITION F
- FORT WORTH PROPOSITION G
- FORT WORTH PROPOSITION H
- FORT WORTH PROPOSITION I
- FORT WORTH PROPOSITION J
- FORT WORTH PROPOSITION K
- FORT WORTH PROPOSITION L
- FORT WORTH PROPOSITION M
- FORT WORTH PROPOSITION N
- FORT WORTH PROPOSITION O
- FORT WORTH PROPOSITION P
- FORT WORTH PROPOSITION Q
- FORT WORTH PROPOSITION R
- GRAND PRAIRIE MAYOR
- GRAND PRAIRIE CITY COUNCIL PLACE 2
- GRAND PRAIRIE CITY COUNCIL PLACE 4 JOHN LOPEZ (UNOPPOSED)
- HALTOM CITY CITY COUNCIL PLACE 3
- HALTOM CITY CITY COUNCIL PLACE 4
- HALTOM CITY CITY COUNCIL PLACE 5
- HALTOM CITY CITY COUNCIL PLACE 6
- HALTOM CITY PROPOSITION A
- HALTOM CITY PROPOSITION B
- HALTOM CITY PROPOSITION C
- HALTOM CITY PROPOSITION D
- HALTOM CITY PROPOSITION E
- HASLET CITY COUNCIL PLACE 1 DOUG HORAK (UNOPPOSED)
- HASLET CITY COUNCIL PLACE 3 MARILYN BROYLES (UNOPPOSED)
- HASLET CITY COUNCIL PLACE 5
- KELLER CITY COUNCIL PLACE 3
- KELLER CITY COUNCIL PLACE 4
- KENNEDALE MAYOR
- KENNEDALE CITY COUNCIL PLACE 2 GARY MITCHELL (UNOPPOSED)
- KENNEDALE CITY COUNCIL PLACE 4
- LAKE WORTH CITY COUNCIL PLACE 1
- LAKE WORTH CITY COUNCIL PLACE 3 SUE WENGER (UNOPPOSED)
- LAKE WORTH CITY COUNCIL PLACE 5
- LAKE WORTH CITY COUNCIL PLACE 7
- MANSFIELD PROPOSITION A
- MANSFIELD PROPOSITION B
- MANSFIELD PROPOSITION C
- MANSFIELD PROPOSITION D
- MANSFIELD PROPOSITION E
- MANSFIELD MAYOR PLACE 1 MICHAEL EVANS (UNOPPOSED)*
- MANSFIELD CITY COUNCIL PLACE 2 TAMERA J. BOUNDS (UNOPPOSED)*
- PANTEGO MAYOR RUSSELL S. BREWSTER (UNOPPOSED)
- PANTEGO TOWN COUNCIL PLACE 1
- PANTEGO TOWN COUNCIL PLACE 2
- PANTEGO TOWN COUNCIL PLACE 3
- PANTEGO TOWN COUNCIL PLACE 4
- RICHLAND HILLS MAYOR
- RICHLAND HILLS CITY COUNCIL PLACE 2
- RICHLAND HILLS CITY COUNCIL PLACE 4
- RICHLAND HILLS PROPOSITION A
- RIVER OAKS CITY COUNCIL PLACE 1 JOHN CLARIDGE (UNOPPOSED)
- RIVER OAKS CITY COUNCIL PLACE 3
- ROANOKE CHARTER AMENDMENT PROPOSITION A
- ROANOKE CHARTER AMENDMENT PROPOSITION B
- ROANOKE CHARTER AMENDMENT PROPOSITION C
- ROANOKE PROPOSITION D
- ROANOKE PROPOSITION E
- SAGINAW CITY COUNCIL PLACE 1
- SAGINAW CITY COUNCIL PLACE 3 VALERIE TANKERSLEY/JUNKERSFELD (UNOPPOSED)
- SAGINAW CITY COUNCIL PLACE 5
- TROPHY CLUB PROPOSITION A
- TROPHY CLUB PROPOSITION B
- TROPHY CLUB TOWN COUNCIL PLACE 5 LUANNE OLDHAM (UNOPPOSED)
- TROPHY CLUB TOWN COUNCIL PLACE 6
- WATAUGA CITY COUNCIL PLACE 1 PATRICK T. SHELBOURNE (UNOPPOSED)
- WATAUGA CITY COUNCIL PLACE 2 TOM SNYDER (UNOPPOSED)
- WATAUGA CITY COUNCIL PLACE 5 MALISSA MINUCCI (UNOPPOSED)*
- WATAUGA CITY COUNCIL PLACE 6
- WATAUGA CITY COUNCIL PLACE 7 JAN HILL (UNOPPOSED)
- WESTLAKE MAYOR
- WESTLAKE TOWN COUNCIL
- WESTWORTH VILLAGE CITY COUNCIL PLACE 2 MICHAEL DINGMAN
- WESTWORTH VILLAGE CITY COUNCIL PLACE 3 BRIAN C. LIBBEY
- WESTWORTH VILLAGE CITY COUNCIL PLACE 4
*Unopposed candidate declared elected