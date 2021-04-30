election results

May 1 Election Results: Tarrant County

Election results for the May 1, 2021 election in Tarrant County, Texas

Voters across North Texas headed back to the polls this month to cast their ballots on hundreds of municipal races. Voters considered new mayors, new city council members, new school board trustees, and dozens of propositions.

The municipal races for Tarrant County are listed below, alphabetical by city. In cities where the vote was split across county lines, those results are cumulative in the races below.

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Race results will be available after 7 p.m. on Election Day.

Election Results Pages:
Special Election: U.S. Rep. Dist. 6
By County: Collin | Dallas | Denton | Tarrant
All Races: Alphabetical Listing

Special Election

Tarrant County College

Water District

Municipal Elections

Election Day

election day Apr 26

Voter Guide: May 1, 2021, Local Races, Dist. 6 Special Election

6th congressional district Apr 26

Nearly Two Dozen Candidates Fighting for District 6 Seat

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