May 1 Election Results: Tarrant County

Voters across North Texas headed back to the polls this month to cast their ballots on hundreds of municipal races. Voters considered new mayors, new city council members, new school board trustees, and dozens of propositions.
The municipal races for Tarrant County are listed below, alphabetical by city. In cities where the vote was split across county lines, those results are cumulative in the races below.
Race results will be available after 7 p.m. on Election Day.
Election Results Pages:
Special Election: U.S. Rep. Dist. 6
By County: Collin | Dallas | Denton | Tarrant
All Races: Alphabetical Listing
Special Election
Tarrant County College
- TARRANT COUNTY COLLEGE DISTRICT 1
- TARRANT COUNTY COLLEGE DISTRICT 2
- TARRANT COUNTY COLLEGE DISTRICT 3
- TARRANT COUNTY COLLEGE DISTRICT 5
Water District
Municipal Elections
- ARLINGTON – MAYOR
- ARLINGTON – CITY COUNCIL DISTRICT 3
- ARLINGTON – CITY COUNCIL DISTRICT 4
- ARLINGTON – CITY COUNCIL DISTRICT 5
- ARLINGTON – CITY COUNCIL DISTRICT 8
- ARLINGTON ISD TRUSTEE PLACE 1
- ARLINGTON ISD TRUSTEE PLACE 2
- ARLINGTON ISD TRUSTEE PLACE 3
- AZLE ISD – PROPOSITION A
- AZLE ISD – PROPOSITION B
- AZLE ISD – PROPOSITION C
- BEDFORD – MAYOR
- BEDFORD CITY COUNCIL PLACE 1
- BEDFORD CITY COUNCIL PLACE 2
- BENBROOK – PROPOSITION A
- BIRDVILLE ISD TRUSTEE PLACE 3
- BIRDVILLE ISD TRUSTEE PLACE 4
- BIRDVILLE ISD TRUSTEE PLACE 5
- BLUE MOUND – MAYOR
- BLUE MOUND – CITY COUNCIL PLACE 2
- BLUE MOUND – CITY COUNCIL PLACE 3
- BLUE MOUND – CITY COUNCIL PLACE 4
- BLUE MOUND – CITY COUNCIL PLACE 5
- CARROLL ISD TRUSTEE PLACE 4
- CARROLL ISD TRUSTEE PLACE 5
- CASTLEBERRY ISD TRUSTEE PLACE 3
- COLLEYVILLE – CITY COUNCIL PLACE 5
- COLLEYVILLE – CITY COUNCIL PLACE 6
- CROWLEY ISD TRUSTEE PLACE 3
- EAGLE MOUNTAIN-SAGINAW ISD TRUSTEE PLACE 1
- EAGLE MOUNTAIN-SAGINAW ISD TRUSTEE PLACE 2
- EDGECLIFF VILLAGE – MAYOR
- EULESS – CITY COUNCIL PLACE 5
- EULESS – CITY COUNCIL PLACE 6
- EVERMAN ISD TRUSTEE PLACE 7
- EVERMAN – PROPOSITION A
- FLOWER MOUND – MAYOR
- FOREST HILL – LIBRARY DISTRICT
- FORT WORTH ISD TRUSTEE DISTRICT 4
- FORT WORTH ISD TRUSTEE DISTRICT 8
- FORT WORTH ISD TRUSTEE DISTRICT 9
- FORT WORTH – MAYOR
- FORT WORTH – CITY COUNCIL DISTRICT 2
- FORT WORTH – CITY COUNCIL DISTRICT 3
- FORT WORTH – CITY COUNCIL DISTRICT 4
- FORT WORTH – CITY COUNCIL DISTRICT 5
- FORT WORTH – CITY COUNCIL DISTRICT 6
- FORT WORTH – CITY COUNCIL DISTRICT 7
- FORT WORTH – CITY COUNCIL DISTRICT 8
- FORT WORTH – CITY COUNCIL DISTRICT 9
Election Day
- GRAND PRAIRIE – CITY COUNCIL DISTRICT 6
- GRAND PRAIRIE – CITY COUNCIL DISTRICT 8
- GRAND PRAIRIE – PROPOSITION A
- GRAPEVINE – MAYOR
- GRAPEVINE – CITY COUNCIL PLACE 2
- GRAPEVINE-COLLEYVILLE ISD TRUSTEE PLACE 1
- GRAPEVINE-COLLEYVILLE ISD TRUSTEE PLACE 2
- HEB ISD TRUSTEE PLACE 3
- HEB ISD TRUSTEE PLACE 4
- HEB ISD TRUSTEE PLACE 5
- HALTOM CITY – MAYOR
- HALTOM CITY – CITY COUNCIL PLACE 1
- HALTOM CITY – CITY COUNCIL PLACE 7
- HALTOM CITY – PROPOSITION A
- HASLET – MAYOR
- HASLET – CITY COUNCIL PLACE 2
- HASLET – CITY COUNCIL PLACE 4
- HURST – CITY COUNCIL PLACE 1
- HURST – CITY COUNCIL PLACE 2
- HURST – CITY COUNCIL PLACE 6
- KELLER ISD TRUSTEE PLACE 6
- KELLER ISD TRUSTEE PLACE 7
- KELLER – CITY COUNCIL PLACE 1
- KELLER – CITY COUNCIL PLACE 2
- KENNEDALE ISD – TRUSTEE PLACE 1
- KENNEDALE ISD – TRUSTEE PLACE 3
- KENNEDALE – CITY COUNCIL PLACE 1
- KENNEDALE – CITY COUNCIL PLACE 3
- KENNEDALE – CITY COUNCIL PLACE 5
- LEWISVILLE ISD TRUSTEE PLACE 1
- LEWISVILLE ISD TRUSTEE PLACE 2
- MANSFIELD ISD TRUSTEE PLACE 1
- MANSFIELD ISD TRUSTEE PLACE 2
- MANSFIELD ISD TRUSTEE PLACE 4
- MANSFIELD – CITY COUNCIL PLACE 3
- MANSFIELD – CITY COUNCIL PLACE 4
- MANSFIELD – CITY COUNCIL PLACE 5
- NORTH RICHLAND HILLS – CITY COUNCIL PLACE 5
- NORTHWEST ISD TRUSTEE PLACE 1
- NORTHWEST ISD – PROPOSITION A
- NORTHWEST ISD – PROPOSITION B
- NORTHWEST ISD – PROPOSITION C
- NORTHWEST ISD – PROPOSITION D
- PANTEGO – CITY COUNCIL PLACE 5
- PANTEGO – PROPOSITION A
- RICHLAND HILLS – CITY COUNCIL PLACE 1
- RICHLAND HILLS – CITY COUNCIL PLACE 5
- RIVER OAKS – CITY COUNCIL PLACE 2
- RIVER OAKS – CITY COUNCIL PLACE 4
- ROANOKE – MAYOR
- ROANOKE – CITY COUNCIL WARD 1
- SAGINAW – CITY COUNCIL PLACE 2
- SAGINAW – PROPOSITION A
- SAGINAW – PROPOSITION B
- SAGINAW – PROPOSITION C
- SANSOM PARK – MAYOR
- SANSOM PARK – PROPOSITION A
- SOUTHLAKE – MAYOR
- SOUTHLAKE – CITY COUNCIL PLACE 2
- SOUTHLAKE – CITY COUNCIL PLACE 5
- WATAUGA – CITY COUNCIL PLACE 1
- WATAUGA – PROPOSITION A
- WATAUGA – PROPOSITION B
- WESTLAKE – CITY COUNCIL
- WESTWORTH VILLAGE – CITY COUNCIL PLACE 1
- WESTWORTH VILLAGE – CITY COUNCIL PLACE 5