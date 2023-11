Únase al programa de formación 2024 Cowtown Trailblazer

¿Estás listo para ponerte tus zapatos de correr con NBC 5 y Telemundo 39 y unirte a la emoción del Programa de Entrenamiento Trailblazer Cowtown 2024? Tanto si eres un maratoniano experimentado como si acabas de empezar a correr, este programa está diseñado para corredores de todos los niveles que buscan entrenamiento en grupo y apoyo.

Cowtown Trailblazers no es un programa de entrenamiento cualquiera. Es una comunidad de corredores apasionados que se reúnen para entrenar para una media maratón o una maratón completa que se celebra en The Cowtown del 23 al 25 de febrero de 2024. Independientemente de la distancia que elijas, estarás rodeado de compañeros corredores que comparten tu entusiasmo y dedicación.

Una de las mejores partes de formar parte de Cowtown Trailblazers es el apoyo personalizado que recibirás a lo largo de tu entrenamiento. Los correos electrónicos semanales te mantendrán motivado e informado, proporcionándote valiosos consejos y ánimos. Además, se te enviará directamente un calendario detallado para que puedas seguir tu plan de entrenamiento. Esto incluye:

Entrenamiento de velocidad

Carreras sociales Trailblazer

Carreras progresivas semanales los sábados

Nutrición mensual

Entrenamiento virtual de fuerza para corredores



Y lo mejor de todo es que todos los beneficios se destinarán a una buena causa: el programa Cowtown C.A.L.F (Children's Activities for Life and Fitness).

Así que, tanto si tu objetivo es conseguir una marca personal como si simplemente quieres desafiarte a ti mismo en un entorno divertido y solidario, no pierdas la oportunidad de unirte al Programa de Entrenamiento Trailblazer 2024 de Cowtown. El programa se desarrollará desde ahora hasta el 25 de febrero.

Prepárate para recorrer esos senderos con pasión, determinación y con la increíble comunidad del Maratón de Cowtown a tu lado.

Para más información sobre cómo inscribirte para entrenar, haz clic AQUÍ.

ABOUT THE COWTOWN:

The 46th running of The Cowtown will take place on February 23 - 25, 2024 at Will Rogers Memorial Center. Run annually, The Cowtown is a Fort Worth tradition with a $10.5 million economic impact on the city. In-person races include the Adult 5K, Kids 5K, 10K, Half Marathon, Full Marathon, and Ultra Marathon. Virtual options to run all distances are available. Proceeds from The Cowtown benefit the C.A.L.F. Program.